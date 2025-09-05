Деликатес на тарелке и паразит внутри — рыба или мясо: что на самом деле опаснее, чем кажется

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Терапевт Сухарева в своём телеграм-канале напомнила, что к заказу тартара нужно относиться осторожно, ведь такие блюда могут представлять угрозу для здоровья.

Микс-тартар из дикой рыбы с таймырскими специями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чем опасен тартар из сырой рыбы и мяса

Чем опасен тартар из сырой рыбы и мяса

По словам О. Сухаревой, полностью исключить опасность при употреблении сырой рыбы или мяса невозможно. Речь идёт не только о кишечных инфекциях, но и о риске заражения гельминтами.

Когда рыба безопаснее

Врач отмечает, что относительно безопасным можно считать тартар из красной рыбы, если его готовят в заведении с высоким уровнем санитарного контроля.

Почему мясо опаснее

О. Сухарева подчёркивает, что тартар из сырого мяса остаётся сомнительным вариантом. Помимо кишечных инфекций, существует вероятность заражения личинками бычьего цепня.

Уточнения

Гельми́нты - общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
