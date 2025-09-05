Деликатес на тарелке и паразит внутри — рыба или мясо: что на самом деле опаснее, чем кажется

Терапевт Сухарева в своём телеграм-канале напомнила, что к заказу тартара нужно относиться осторожно, ведь такие блюда могут представлять угрозу для здоровья.
По словам О. Сухаревой, полностью исключить опасность при употреблении сырой рыбы или мяса невозможно. Речь идёт не только о кишечных инфекциях, но и о риске заражения гельминтами.
Врач отмечает, что относительно безопасным можно считать тартар из красной рыбы, если его готовят в заведении с высоким уровнем санитарного контроля.
О. Сухарева подчёркивает, что тартар из сырого мяса остаётся сомнительным вариантом. Помимо кишечных инфекций, существует вероятность заражения личинками бычьего цепня.
Уточнения
Гельми́нты - общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы.
