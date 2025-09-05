Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Самые высокие статуи мира: гиганты, которые соперничают с небоскрёбами
Полёт, паника и яркая помада: неожиданный союз в истории авиации
Технология, придуманная ради экологии, оборачивается расходами на ремонт: система, которая должна спасать природу, но убивает детали
Насыпной пирог, который готовится быстрее шарлотки, а выглядит как из пекарни
Муха-зомби вживляла в людей трипаносом, меняющих личность и отбирающих разум
Голубика без хлопот: сорта, которые сами дают урожай и не требуют заботы
Смех сквозь слёзы: долг в 606 тысяч разрушает карьеру известного комика
Хитрый лайфхак от Центробанка: как переводить деньги и не попасть под подозрение ФНС

Утро без рывков: чайная формула бодрости без перегрузки

1:05
Здоровье

Эндокринолог Боброва отметила, что кофе и чай оказывают разное влияние на организм, и утром стоит отдавать предпочтение чаю.

Чаепитие
Фото: commons.wikimedia.org by Nicubunu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чаепитие

Почему утром лучше выбрать чай

Е. Боброва объясняет, что чай богат полифенолами и антиоксидантами, укрепляет иммунную систему и улучшает состояние сосудов. Благодаря меньшему содержанию кофеина он оказывает более щадящее воздействие на здоровье в долгосрочной перспективе.

Роль L-теанина

Более мягкий эффект чая связан с аминокислотой L-теанином, которая расслабляюще действует на сердце, сосуды и нервную систему.

Когда кофе вредит

Хотя кофе тоже содержит антиоксиданты, его чрезмерное употребление может повышать уровень "плохого" холестерина, негативно влиять на ЖКТ, сердце и сосуды. Е. Боброва подчёркивает, что у пожилых людей избыток кофе увеличивает риск потери костной массы, а у подростков — приводит к проблемам со сном.

Уточнения

Чай - напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Красота и стиль
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Наука и техника
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Популярное
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали

Осень — время обновления гардероба. Узнайте, почему челси идеальная обувь для межсезонья и как выбрать идеальную пару для вашего стиля.

Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Последние материалы
Насыпной пирог, который готовится быстрее шарлотки, а выглядит как из пекарни
Муха-зомби вживляла в людей трипаносом, меняющих личность и отбирающих разум
Голубика без хлопот: сорта, которые сами дают урожай и не требуют заботы
Родителям придётся платить больше: в России увеличили штраф за неисполнение обязанностей
Смех сквозь слёзы: долг в 606 тысяч разрушает карьеру известного комика
Хитрый лайфхак от Центробанка: как переводить деньги и не попасть под подозрение ФНС
Неправильное средство для стирки простыней крадёт мягкость и спокойный сон: вот что выбрать
Утро без рывков: чайная формула бодрости без перегрузки
Миллион лет в морозильнике: что скрыла микрофлора мамонтов о причинах их гибели
Эти кварталы будто сошли с полотен художников: здесь каждый шаг — как мазок на картине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.