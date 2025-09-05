Утро без рывков: чайная формула бодрости без перегрузки

Эндокринолог Боброва отметила, что кофе и чай оказывают разное влияние на организм, и утром стоит отдавать предпочтение чаю.
Е. Боброва объясняет, что чай богат полифенолами и антиоксидантами, укрепляет иммунную систему и улучшает состояние сосудов. Благодаря меньшему содержанию кофеина он оказывает более щадящее воздействие на здоровье в долгосрочной перспективе.
Роль L-теанина
Более мягкий эффект чая связан с аминокислотой L-теанином, которая расслабляюще действует на сердце, сосуды и нервную систему.
Когда кофе вредит
Хотя кофе тоже содержит антиоксиданты, его чрезмерное употребление может повышать уровень "плохого" холестерина, негативно влиять на ЖКТ, сердце и сосуды. Е. Боброва подчёркивает, что у пожилых людей избыток кофе увеличивает риск потери костной массы, а у подростков — приводит к проблемам со сном.
Уточнения
Чай - напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.
