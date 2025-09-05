Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удобная обувь и десять минут времени — формула, которая работает лучше спортзала
Морковь портится прямо в подвале: простая ошибка при уборке лишает урожая за зиму
Деньги зависли на месяц: за какие ошибки банки лишают клиентов доступа к счету
Когда коробка передач переживает машину, концерну это не нравится: главные причины, по которым массовые автомобили лишаются АКПП
Успейте положить деньги под высокий процент: ставки по вкладам стремительно падают
Йога без мистики и мантр: почему мужчинам стоит включить её в тренировки
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Россия может лишиться хвойных лесов: трава растёт быстрее, чем деревья
Мне повезло быть его женщиной: Ирина Шейк эмоционально отреагировала на смерть Армани

Лето без обезвоживания: продукты, которые наполняют тело влагой

1:29
Здоровье

Летом особенно важно поддерживать водный баланс. Как отмечает дипломированный диетолог Джонатан Пертелл, некоторые фрукты и ягоды справляются с этим даже лучше, чем вода.

"Ягодный соус радости": варенье из литературных источников
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
"Ягодный соус радости": варенье из литературных источников

Ягоды и фрукты, которые лучше утоляют жажду

Они не только помогают избежать обезвоживания, но и снабжают организм витаминами, минералами и клетчаткой.

  • Огурцы (96% воды) — содержат витамин К, калий и антиоксиданты.
  • Помидоры (94%) — источник ликопина, магния и витаминов А и С.
  • Арбуз (92%) — богат ликопином и цитруллином, который улучшает кровообращение.
  • Клубника (92%) — низкий гликемический индекс и много витамина С.
  • Грейпфрут (90%) — источник витамина С, но может взаимодействовать с лекарствами.
  • Дыня (90%) — содержит бета-каротин и клетчатку.
  • Персики (88%) — дают витамины А, С и калий.
  • Клюква (87%) — поддерживает профилактику инфекций мочевыводящих путей.
  • Ананас (87%) — содержит бромелайн, улучшающий пищеварение.
  • Малина (87%) — богата антиоксидантами и витамином С.

Польза для здоровья

По словам Джонатана Пертелла, эти продукты не только восполняют потерю жидкости, но и насыщают организм электролитами и полезными веществами, что особенно важно в жаркую погоду.

Уточнения

Обезво́живание органи́зма — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Еда и рецепты
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Газопроводу Сила Сибири — 2 быть: последний гвоздь в крышку европейского рынка
Экономика и бизнес
Газопроводу Сила Сибири — 2 быть: последний гвоздь в крышку европейского рынка
Популярное
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали

Осень — время обновления гардероба. Узнайте, почему челси идеальная обувь для межсезонья и как выбрать идеальную пару для вашего стиля.

Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Последние материалы
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной
Морковь портится прямо в подвале: простая ошибка при уборке лишает урожая за зиму
Деньги зависли на месяц: за какие ошибки банки лишают клиентов доступа к счету
Когда коробка передач переживает машину, концерну это не нравится: главные причины, по которым массовые автомобили лишаются АКПП
Успейте положить деньги под высокий процент: ставки по вкладам стремительно падают
Лето без обезвоживания: продукты, которые наполняют тело влагой
Йога без мистики и мантр: почему мужчинам стоит включить её в тренировки
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Россия может лишиться хвойных лесов: трава растёт быстрее, чем деревья
Текстиль управляет настроением: один неверный выбор рушит весь интерьер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.