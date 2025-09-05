Лето без обезвоживания: продукты, которые наполняют тело влагой
1:29
Летом особенно важно поддерживать водный баланс. Как отмечает дипломированный диетолог Джонатан Пертелл, некоторые фрукты и ягоды справляются с этим даже лучше, чем вода.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ягоды и фрукты, которые лучше утоляют жажду
Они не только помогают избежать обезвоживания, но и снабжают организм витаминами, минералами и клетчаткой.
- Огурцы (96% воды) — содержат витамин К, калий и антиоксиданты.
- Помидоры (94%) — источник ликопина, магния и витаминов А и С.
- Арбуз (92%) — богат ликопином и цитруллином, который улучшает кровообращение.
- Клубника (92%) — низкий гликемический индекс и много витамина С.
- Грейпфрут (90%) — источник витамина С, но может взаимодействовать с лекарствами.
- Дыня (90%) — содержит бета-каротин и клетчатку.
- Персики (88%) — дают витамины А, С и калий.
- Клюква (87%) — поддерживает профилактику инфекций мочевыводящих путей.
- Ананас (87%) — содержит бромелайн, улучшающий пищеварение.
- Малина (87%) — богата антиоксидантами и витамином С.
Польза для здоровья
По словам Джонатана Пертелла, эти продукты не только восполняют потерю жидкости, но и насыщают организм электролитами и полезными веществами, что особенно важно в жаркую погоду.
Уточнения
Обезво́живание органи́зма — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины