Лето без обезвоживания: продукты, которые наполняют тело влагой

Летом особенно важно поддерживать водный баланс. Как отмечает дипломированный диетолог Джонатан Пертелл, некоторые фрукты и ягоды справляются с этим даже лучше, чем вода.

Ягоды и фрукты, которые лучше утоляют жажду

Они не только помогают избежать обезвоживания, но и снабжают организм витаминами, минералами и клетчаткой.

Огурцы (96% воды) — содержат витамин К, калий и антиоксиданты.

Помидоры (94%) — источник ликопина, магния и витаминов А и С.

Арбуз (92%) — богат ликопином и цитруллином, который улучшает кровообращение.

Клубника (92%) — низкий гликемический индекс и много витамина С.

Грейпфрут (90%) — источник витамина С, но может взаимодействовать с лекарствами.

Дыня (90%) — содержит бета-каротин и клетчатку.

Персики (88%) — дают витамины А, С и калий.

Клюква (87%) — поддерживает профилактику инфекций мочевыводящих путей.

Ананас (87%) — содержит бромелайн, улучшающий пищеварение.

Малина (87%) — богата антиоксидантами и витамином С.

Польза для здоровья

По словам Джонатана Пертелла, эти продукты не только восполняют потерю жидкости, но и насыщают организм электролитами и полезными веществами, что особенно важно в жаркую погоду.

Уточнения

Обезво́живание органи́зма — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

