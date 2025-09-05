Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сверхъестественные способности Шнурова: как он узнал о смерти Армани
Закрыть глаза живым и открыть рот мёртвым: фиванские гробницы раскрывают секреты бессмертия
Откройте для себя идеальный безалкогольный Virgin Colada — рецепт, который стоит попробовать
В рамках программы Приоритет-2030 при участии Газпромбанка создаются инновационные медицинские материалы
Там, где другие захлебнутся, Ford Ranger идёт дальше: предел испытаний удивил даже инженеров
Забудьте про идеальные локоны: 5 укладок скандинавских красавиц для тех, кто не боится смелых решений
Подготовка сада к зиме без лишних затрат: дешёвые материалы из дома спасают не хуже магазинных
От жёсткой посадки к мягкому снижению: названы четыре сценария развития российской экономики
Миллион путешественников в год: один остров превратится в ворота между Россией и Китаем

Кортизол вниз, эндорфины вверх: как смех включает режим восстановления

1:21
Здоровье

Смех помогает снизить уровень стресса и поддерживать эмоциональное равновесие. Он уменьшает концентрацию кортизола — гормона стресса — и одновременно усиливает выработку эндорфинов, которые отвечают за хорошее настроение.

Девушка смеется
Фото: Designed by Freepik by cookie-studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка смеется

Смех как средство от стресса

Учёные отмечают, что даже одна сессия смеха — будь то спонтанного или искусственного — способна заметно снизить тревожность и повысить удовлетворённость жизнью.

Польза для тела

Смех улучшает кровообращение, расслабляет мышцы и повышает болевой порог благодаря естественным обезболивающим. Всё это помогает уменьшить физические проявления стресса.

Смехотерапия в практике

Смехотерапию уже применяют в медицине и психологии. Такие программы помогают при тревожности, депрессии и в целом повышают качество жизни.

Три уровня эффекта

Учёные выделяют биологический эффект (снижение уровня стрессовых гормонов и выброс эндорфинов), психологический (усиление позитивных эмоций и оптимизма) и социальный (укрепление связей и доверия в группе).

Простое решение для здоровья

Исследования продолжаются, но уже сегодня смех рассматривается как доступный способ поддержки психического и физического здоровья.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой
Авто
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Садоводство, цветоводство
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Красота и стиль
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Популярное
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали

Осень — время обновления гардероба. Узнайте, почему челси идеальная обувь для межсезонья и как выбрать идеальную пару для вашего стиля.

Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Последние материалы
Забудьте про идеальные локоны: 5 укладок скандинавских красавиц для тех, кто не боится смелых решений
Подготовка сада к зиме без лишних затрат: дешёвые материалы из дома спасают не хуже магазинных
Миллион путешественников в год: один остров превратится в ворота между Россией и Китаем
От жёсткой посадки к мягкому снижению: названы четыре сценария развития российской экономики
Машина мечты или ловушка? Как автосалоны обманывают покупателей
Тело сдаёт позиции уже через 2 недели — вот что происходит с мышцами без тренировок
Кажется мелочью — а на деле сокращает жизнь: привычки, которые вредят собакам
Тепло под ногами и гармония в интерьере: как не ошибиться с размером ковра
Ну не гады? Юрий Лоза поражён хитрой ловушкой, которую мошенники устроили его зрителям
Юрий Слюсарь: Ростовская область сделает ставку на высокотехнологичное производство и инвестиции для пополнения бюджета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.