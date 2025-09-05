Кортизол вниз, эндорфины вверх: как смех включает режим восстановления

Смех помогает снизить уровень стресса и поддерживать эмоциональное равновесие. Он уменьшает концентрацию кортизола — гормона стресса — и одновременно усиливает выработку эндорфинов, которые отвечают за хорошее настроение.

Смех как средство от стресса

Учёные отмечают, что даже одна сессия смеха — будь то спонтанного или искусственного — способна заметно снизить тревожность и повысить удовлетворённость жизнью.

Польза для тела

Смех улучшает кровообращение, расслабляет мышцы и повышает болевой порог благодаря естественным обезболивающим. Всё это помогает уменьшить физические проявления стресса.

Смехотерапия в практике

Смехотерапию уже применяют в медицине и психологии. Такие программы помогают при тревожности, депрессии и в целом повышают качество жизни.

Три уровня эффекта

Учёные выделяют биологический эффект (снижение уровня стрессовых гормонов и выброс эндорфинов), психологический (усиление позитивных эмоций и оптимизма) и социальный (укрепление связей и доверия в группе).

Простое решение для здоровья

Исследования продолжаются, но уже сегодня смех рассматривается как доступный способ поддержки психического и физического здоровья.

