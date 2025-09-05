Дыня может обернуться бедой: болезни при которых дыня может навредить организму

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:07
Здоровье

Многие воспринимают дыню как лёгкий и полезный летний десерт, но в некоторых случаях этот плод может принести вред. Врач-гастроэнтеролог З. Тен рассказала, кому стоит ограничить или вовсе исключить дыню из рациона.

пара ест дыню
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
пара ест дыню

При заболеваниях почек

В дыне содержится большое количество калия. Для здорового организма это плюс, однако при почечной недостаточности избыток калия и жидкости становится опасным. Таким пациентам дыня противопоказана.

Аллергия и непереносимость

"Не стоит есть дыню при аллергии, перекрёстной реакции или непереносимости фруктозы", — отметила гастроэнтеролог З. Тен.

Особенно осторожными нужно быть детям младше трёх лет: у них выше риск аллергических реакций и проблем с пищеварением.

Ограничения при диабете

Людям с диабетом допускается не более 100 г дыни в день, и только после консультации с врачом. Её нельзя есть натощак, а после приёма рекомендуется контролировать уровень сахара в крови.

При заболеваниях ЖКТ

В период обострения болезней желудочно-кишечного тракта от дыни лучше отказаться. Во время ремиссии можно позволить себе до 100 г продукта в день, но исключительно после основного приёма пищи, чтобы снизить нагрузку на желудок и кишечник.

Уточнения

Ды́ня - растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
