Дыня может обернуться бедой: болезни при которых дыня может навредить организму

Многие воспринимают дыню как лёгкий и полезный летний десерт, но в некоторых случаях этот плод может принести вред. Врач-гастроэнтеролог З. Тен рассказала, кому стоит ограничить или вовсе исключить дыню из рациона.
В дыне содержится большое количество калия. Для здорового организма это плюс, однако при почечной недостаточности избыток калия и жидкости становится опасным. Таким пациентам дыня противопоказана.
"Не стоит есть дыню при аллергии, перекрёстной реакции или непереносимости фруктозы", — отметила гастроэнтеролог З. Тен.
Особенно осторожными нужно быть детям младше трёх лет: у них выше риск аллергических реакций и проблем с пищеварением.
Людям с диабетом допускается не более 100 г дыни в день, и только после консультации с врачом. Её нельзя есть натощак, а после приёма рекомендуется контролировать уровень сахара в крови.
В период обострения болезней желудочно-кишечного тракта от дыни лучше отказаться. Во время ремиссии можно позволить себе до 100 г продукта в день, но исключительно после основного приёма пищи, чтобы снизить нагрузку на желудок и кишечник.
Уточнения
Ды́ня - растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.
