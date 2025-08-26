Просыпайтесь правильно: этот утренний напиток запустит метаболизм как часы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Что мы пьём утром, может сильно влиять на то, как мы себя чувствуем и как работает наш организм весь день. Исследования показывают, что-то, что мы пьём сразу после пробуждения, помогает быстрее восстановиться после ночного сна, запускает обмен веществ и улучшает усвоение еды. И восточные традиции, и современные врачи говорят, что это очень важно для здоровья и энергии.

Горячий чай
Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горячий чай

Почему важно пить воду утром

Когда мы спим, наш организм теряет немного воды через дыхание и пот. Чтобы всё работало хорошо, нужно быстро восполнить эту воду. Если выпить стакан тёплой воды сразу после пробуждения, это помогает организму проснуться и ускоряет обмен веществ. Это значит, что мы начинаем сжигать калории и лучше перевариваем еду, пишет rallycoppavaltellina.it.

Вода с лимоном: вкусно и полезно

Многие любят пить тёплую воду с лимонным соком утром. Лимон содержит витамин С и помогает печени лучше переваривать жирную пищу. Он также помогает выводить из организма вредные вещества, которые накапливаются за ночь. Вода с лимоном улучшает работу желудка и кишечника, помогает лучше усваивать питательные вещества и даёт заряд энергии.

Что делает вода с лимоном:

  • Помогает организму проснуться и начать работать быстрее.
  • Улучшает пищеварение и уменьшает чувство тяжести после еды.
  • Укрепляет иммунитет, что помогает справляться со стрессом.

Другие полезные напитки

Если вам надоели просто вода и лимон, есть и другие варианты. Например, можно попробовать японский чай матча. Он содержит кофеин и другие полезные вещества, которые дают энергию, но не заставляют чувствовать себя нервным. Матча также помогает улучшить память и концентрацию.

Другие заслуживающие внимания напитки:

  • Зелёный чай: ускоряет обмен веществ и помогает очистить организм.
  • Имбирный чай: согревает и улучшает пищеварение.
  • Настойки из трав, например, фенхеля: помогают желудку работать лучше.

Как правильно пить утром

Лучше всего пить тёплую воду, чтобы не перегружать желудок. Пейте небольшими глотками, чтобы организм мог привыкнуть и лучше усвоить жидкость. Можно добавить в воду лимон, имбирь или мяту, чтобы сделать её вкуснее и полезнее.

Не забывайте, что утренний напиток — это не замена завтраку. Чтобы чувствовать себя хорошо, нужно есть здоровую и сбалансированную пищу.

Как выбрать напиток для себя

Важно слушать свой организм. Если у вас изжога, возможно, вам лучше пить простую воду. Если вы чувствуете усталость, попробуйте чай матча или другие тонизирующие напитки. Главное — найти то, что подходит именно вам, и пить регулярно.

Утренние ритуалы с правильным напитком могут значительно улучшить ваше самочувствие и настроение. Они помогают организму проснуться, дают энергию и улучшают пищеварение. Выберите то, что вам нравится, и начните свой день с пользой для здоровья!

Уточнения

Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины

