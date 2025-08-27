Хватит глотать горсти таблеток: снижаем сахар в крови естественным путем — 6 шагов к здоровью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Высокий уровень сахара в крови — одна из наиболее распространённых проблем со здоровьем, которая при отсутствии контроля может привести к серьёзным хроническим заболеваниям, включая диабет 2 типа. Многие ошибочно полагают, что справиться с этим состоянием можно только с помощью лекарств, однако изменения в образе жизни способны значительно улучшить ситуацию.

Диабет
Фото: https://www.freepik.com
Диабет
  • Высокий уровень сахара в крови — это распространённая проблема, которая при длительном течении может привести к серьёзным заболеваниям.
  • Коррекция образа жизни может существенно помочь в контроле уровня сахара в крови.

При диагностированном диабете важно соблюдать рекомендации врача, но для профилактики и при незначительных изменениях уровня сахара в крови существуют эффективные методы, не требующие приёма лекарств, пишет kiskegyed.hu.

1. Коррекция питания

Одним из ключевых шагов к нормализации уровня сахара в крови является правильное питание.

  • Откажитесь от рафинированного сахара и продуктов из белой муки.
  • Предпочитайте цельнозерновые продукты, которые медленнее повышают уровень сахара.
  • Увеличьте потребление овощей, особенно сырых или приготовленных на пару.
  • Не исключайте фрукты, но выбирайте менее сладкие варианты, такие как ягоды.

2. Регулярная физическая активность

Физическая нагрузка способствует улучшению усвоения сахара клетками, что естественным образом снижает его уровень в крови. Для достижения эффекта достаточно 30 минут умеренной активности в день, будь то ходьба, езда на велосипеде или лёгкие упражнения.

3. Поддержание здорового веса

Снижение массы тела даже на несколько килограммов может значительно улучшить чувствительность к инсулину. Сбалансированное питание и регулярные физические упражнения помогут в этом процессе.

4. Управление стрессом

Длительный стресс повышает уровень кортизола, который может влиять на уровень сахара в крови. Практика релаксации, такие как йога, медитация или прогулки на свежем воздухе, могут помочь снизить его негативное воздействие.

5. Качественный сон

Недостаток сна негативно сказывается на обмене веществ и может способствовать повышению уровня сахара в крови. Старайтесь спать 7-8 часов в сутки, создавая комфортные условия для отдыха.

6. Использование натуральных добавок

Некоторые продукты могут быть полезны для контроля уровня сахара в крови:

  • Корица: помогает улучшить чувствительность к инсулину.
  • Горькая дыня: известна своими свойствами снижать уровень сахара.
  • Зелёный чай: антиоксиданты в его составе поддерживают обмен веществ.

Изменение образа жизни может значительно улучшить контроль уровня сахара в крови и снизить риск развития серьёзных заболеваний. Начните с небольших шагов, таких как коррекция питания и увеличение физической активности, и постепенно внедряйте другие полезные привычки.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
