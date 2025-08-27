Болит голова каждый день? Возможно, дело не в погоде, а в ваших зубах

Многие люди, регулярно испытывающие тупые, ноющие головные боли, часто связывают их с усталостью, стрессом или мигренью. Однако, по словам врача-ортодонта Ирины Диденко, одной из частых, но недооцененных причин таких болей может быть нарушение прикуса, приводящее к перенапряжению жевательных мышц.
При неправильном смыкании зубов нагрузка на челюстную систему распределяется неравномерно. Это вызывает хронический спазм жевательных мышц, который проявляется головной болью напряжения. Чаще всего пациенты жалуются на:
На проблемы с прикусом могут указывать:
Нарушения прикуса нередко сопровождаются бруксизмом — непроизвольным сжатием челюстей или скрежетом зубов, особенно во сне, пишет Газета.Ru. Это усугубляет напряжение мышц и может вызывать:
Коррекция прикуса с помощью брекетов или элайнеров может устранить причину боли. Элайнеры, в частности, не только выравнивают зубы, но и:
Многие пациенты после ортодонтического лечения отмечают не только улучшение эстетики улыбки, но и исчезновение головных болей, нормализацию сна и общего самочувствия.
При регулярных головных болях, особенно если они сопровождаются скрежетом зубов, дискомфортом в челюсти или утренней усталостью, рекомендуется проконсультироваться с ортодонтом. Своевременная диагностика и лечение помогут устранить причину проблемы, а не просто замаскировать симптомы.
При́кус — взаимоотношение зубных рядов при максимальном контакте и полном смыкании зубов верхней и нижней челюстей.
