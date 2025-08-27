Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыт секрет аншлага: как на самом деле собирали публику на концерт Би-2 в Праге
История мстит: как заявления Алиева об СССР оборачиваются против Баку
Когда масло исчезает быстрее, чем бензин: как определить норму для вашего двигателя
В 2026 году повысят пенсии для инвалидов и по потере кормильца: кого коснутся изменения
Супердорогие креветки и другие товары: США душат индийский экспорт
Хватит глотать горсти таблеток: снижаем сахар в крови естественным путем — 6 шагов к здоровью
Опаснее, чем кажется: что нужно знать об ошейниках для кошек
Ледяные тени пояса Койпера скрывают невидимого гиганта, чьё присутствие уже ощущают орбиты планет
Брюс Уиллис: последние два года до страшного финала — неутешительный прогноз врача

Болит голова каждый день? Возможно, дело не в погоде, а в ваших зубах

Здоровье

Многие люди, регулярно испытывающие тупые, ноющие головные боли, часто связывают их с усталостью, стрессом или мигренью. Однако, по словам врача-ортодонта Ирины Диденко, одной из частых, но недооцененных причин таких болей может быть нарушение прикуса, приводящее к перенапряжению жевательных мышц.

Не тот отдых
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Не тот отдых

Как прикус влияет на самочувствие?

При неправильном смыкании зубов нагрузка на челюстную систему распределяется неравномерно. Это вызывает хронический спазм жевательных мышц, который проявляется головной болью напряжения. Чаще всего пациенты жалуются на:

  • Давящую боль в висках или затылке
  • Ощущение тяжести в голове
  • Усталость, не проходящую после отдыха

Сопутствующие симптомы

На проблемы с прикусом могут указывать:

  • Повышенная стираемость эмали
  • Щелчки или хруст в челюстных суставах
  • Затруднения при жевании
  • Боли в области лица и шеи
  • Ощущение усталости челюстей после разговора или еды

Роль бруксизма

Нарушения прикуса нередко сопровождаются бруксизмом — непроизвольным сжатием челюстей или скрежетом зубов, особенно во сне, пишет Газета.Ru. Это усугубляет напряжение мышц и может вызывать:

  • Утренние головные боли
  • Чувство разбитости
  • Повреждение эмали и повышенную чувствительность зубов

Решение проблемы

Коррекция прикуса с помощью брекетов или элайнеров может устранить причину боли. Элайнеры, в частности, не только выравнивают зубы, но и:

  • Снимают напряжение жевательных мышц
  • Защищают зубы от стирания
  • Нормализуют работу челюстного сустава

Многие пациенты после ортодонтического лечения отмечают не только улучшение эстетики улыбки, но и исчезновение головных болей, нормализацию сна и общего самочувствия.

При регулярных головных болях, особенно если они сопровождаются скрежетом зубов, дискомфортом в челюсти или утренней усталостью, рекомендуется проконсультироваться с ортодонтом. Своевременная диагностика и лечение помогут устранить причину проблемы, а не просто замаскировать симптомы.

Уточнения

При́кус — взаимоотношение зубных рядов при максимальном контакте и полном смыкании зубов верхней и нижней челюстей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Наука и техника
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса Аудио 
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова Трамп на Аляске: что произошло за три часа между мировыми лидерами Юрий Бочаров Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Последние материалы
Брюс Уиллис: последние два года до страшного финала — неутешительный прогноз врача
Нежное печенье с апельсином: простой рецепт, который превратит чаепитие в праздник
4-3-3 в мире кино: уникальный рейтинг величайших актёров по футбольной схеме
Болит голова каждый день? Возможно, дело не в погоде, а в ваших зубах
Хотите густые волосы? Перестаньте делать эту ошибку после душа
Как стать другом своей коробки передач и не превращать её в пенсионера — паркуемся правильно
Самая опасная привычка хозяек: проверьте, не делаете ли вы это с едой
Питомца развернут на регистрации: какие породы никогда не пустят в салон
Упражнения без завтрака: опасные последствия, о которых молчат тренеры
Баррели нефти решают судьбы: как распределены главные богатства планеты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.