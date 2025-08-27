Болит голова каждый день? Возможно, дело не в погоде, а в ваших зубах

Многие люди, регулярно испытывающие тупые, ноющие головные боли, часто связывают их с усталостью, стрессом или мигренью. Однако, по словам врача-ортодонта Ирины Диденко, одной из частых, но недооцененных причин таких болей может быть нарушение прикуса, приводящее к перенапряжению жевательных мышц.

Как прикус влияет на самочувствие?

При неправильном смыкании зубов нагрузка на челюстную систему распределяется неравномерно. Это вызывает хронический спазм жевательных мышц, который проявляется головной болью напряжения. Чаще всего пациенты жалуются на:

Давящую боль в висках или затылке

Ощущение тяжести в голове

Усталость, не проходящую после отдыха

Сопутствующие симптомы

На проблемы с прикусом могут указывать:

Повышенная стираемость эмали

Щелчки или хруст в челюстных суставах

Затруднения при жевании

Боли в области лица и шеи

Ощущение усталости челюстей после разговора или еды

Роль бруксизма

Нарушения прикуса нередко сопровождаются бруксизмом — непроизвольным сжатием челюстей или скрежетом зубов, особенно во сне, пишет Газета.Ru. Это усугубляет напряжение мышц и может вызывать:

Утренние головные боли

Чувство разбитости

Повреждение эмали и повышенную чувствительность зубов

Решение проблемы

Коррекция прикуса с помощью брекетов или элайнеров может устранить причину боли. Элайнеры, в частности, не только выравнивают зубы, но и:

Снимают напряжение жевательных мышц

Защищают зубы от стирания

Нормализуют работу челюстного сустава

Многие пациенты после ортодонтического лечения отмечают не только улучшение эстетики улыбки, но и исчезновение головных болей, нормализацию сна и общего самочувствия.

При регулярных головных болях, особенно если они сопровождаются скрежетом зубов, дискомфортом в челюсти или утренней усталостью, рекомендуется проконсультироваться с ортодонтом. Своевременная диагностика и лечение помогут устранить причину проблемы, а не просто замаскировать симптомы.

Уточнения

При́кус — взаимоотношение зубных рядов при максимальном контакте и полном смыкании зубов верхней и нижней челюстей.

