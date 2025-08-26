Коронавирус мутировал: новый ковид больше пугает цифрами, чем симптомами — не спешите бить тревогу

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, на 23 августа в стране зарегистрировано уже 384 случая заражения новым вариантом коронавируса «Стратус». Она подчеркнула, что этот штамм отличается высокой заразностью, однако протекает легко и по симптомам не отличается от предыдущих разновидностей ковида.
Современные штаммы коронавируса очень летучие, очень контагиозные, но, по счастью, они низкопатогенные — бывают у людей легкие ОРВИ. Они все обладают таким свойством: заражаем хорошо, убиваем плохо. И на том спасибо, что называется. Потом штамм “Стратус” будет вытеснен, потому что иммунная прослойка увеличится. Так что ничего нового ровным счетом не произошло.
Полностью избежать заражения в сезон роста заболеваемости будет трудно. Однако для большинства людей болезнь не принесёт серьёзных последствий, сообщает Общественная Служба Новостей.
Тем не менее, дополнительная защита в виде вакцинации может понадобиться группам риска: пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями и тем, у кого снижен иммунитет.
Считается, что вакцинироваться нужно группам риска по рекомендации терапевта. Вакцины есть — они сделаны не под этот штамм, но они частично избавят от тяжелых последствий. Человек может вакцинироваться, если у него ослаблен иммунитет и он в группе риска и если рекомендует врач. Мы-то прокашляемся, и все будет в порядке. А кто-то может и тяжело болеть. Вот таким людям можно вакцинироваться.
Коронавирусы — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства.
