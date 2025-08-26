Коронавирус мутировал: новый ковид больше пугает цифрами, чем симптомами — не спешите бить тревогу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:51
Здоровье

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, на 23 августа в стране зарегистрировано уже 384 случая заражения новым вариантом коронавируса «Стратус». Она подчеркнула, что этот штамм отличается высокой заразностью, однако протекает легко и по симптомам не отличается от предыдущих разновидностей ковида.

Новый коронавирус SARS-CoV-2
Фото: commons.wikimedia.org by NIH Image Gallery from Bethesda, Maryland, USA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новый коронавирус SARS-CoV-2

Мнение эксперта: угрозы для большинства нет

Современные штаммы коронавируса очень летучие, очень контагиозные, но, по счастью, они низкопатогенные — бывают у людей легкие ОРВИ. Они все обладают таким свойством: заражаем хорошо, убиваем плохо. И на том спасибо, что называется. Потом штамм “Стратус” будет вытеснен, потому что иммунная прослойка увеличится. Так что ничего нового ровным счетом не произошло.

Заболеть могут все, но тяжело — не все

Полностью избежать заражения в сезон роста заболеваемости будет трудно. Однако для большинства людей болезнь не принесёт серьёзных последствий, сообщает Общественная Служба Новостей.

Вакцинация: кому стоит привиться

Тем не менее, дополнительная защита в виде вакцинации может понадобиться группам риска: пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями и тем, у кого снижен иммунитет.

Считается, что вакцинироваться нужно группам риска по рекомендации терапевта. Вакцины есть — они сделаны не под этот штамм, но они частично избавят от тяжелых последствий. Человек может вакцинироваться, если у него ослаблен иммунитет и он в группе риска и если рекомендует врач. Мы-то прокашляемся, и все будет в порядке. А кто-то может и тяжело болеть. Вот таким людям можно вакцинироваться.

Уточнения

Коронавирусы — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
