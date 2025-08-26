Жар у малыша — сигнал тревоги или защита от вируса: эти сигналы организма нельзя игнорировать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Высокая температура у ребенка всегда вызывает тревогу у родителей. Но не каждая ситуация требует срочного вызова скорой помощи. По словам специалиста, сама по себе высокая температура не является поводом для немедленного вызова скорой.

ребенок болеет
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ребенок болеет

"Если температура ниже 38,5°C, то вообще ее не трогаем. Это ответ организма на инфекцию, и он борется с ней. Мы не мешаем этому процессу и не сбиваем температуру в таких случаях", — объясняет врач.

Когда сбивать температуру

Если показатель превышает 38,5°C, ребенку нужно дать жаропонижающее. Подойдут парацетамол, панадол, нурофен или свечи — препараты выбирают по возрасту и состоянию ребенка. После приема стоит подождать около получаса.

"Если эффекта нет, можно дать другое жаропонижающее", — добавляет специалист.

Кроме лекарств можно использовать и физические методы: протереть кожу прохладной водой или влажным полотенцем. Ни в коем случае не укутывать ребенка при высокой температуре.

Когда вызывать скорую

Есть ситуации, в которых помощь нужна незамедлительно. Это:

  • фибрильные судороги у малышей на фоне температуры;
  • признаки стеноза гортани (одышка, "лающий" кашель, осиплость);
  • симптомы менингита (сильная головная боль, рвота, светобоязнь);
  • обезвоживание при кишечной инфекции (вялость, отсутствие реакции, ребенок лежит без движения);
  • одышка в любом возрасте.

Если есть хотя бы один из этих симптомов — вызывайте скорую или обращайтесь в поликлинику.

Важные нюансы

Если ребенок обезвожен или состояние ухудшается, лучше вызвать врача на дом или сразу обратиться в поликлинику. Жаропонижающие и обтирание помогут облегчить состояние до приезда врача. При отсутствии опасных симптомов стоит сразу ехать в приемное отделение или вызвать участкового врача.

"Если диспетчер говорит о большом количестве вызовов и долгом ожидании — лучше сразу поехать в приемное отделение", — советует специалист.

Главное — не паниковать и трезво оценивать ситуацию. Повышенная температура — сигнал, требующий внимания, но не всегда повод для срочной госпитализации. В случае сомнений лучше обратиться к врачу или вызвать скорую, если появились опасные симптомы, сообщает ИА RuNews24.ru.

Уточнения

Ви́рус — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
