Жар у малыша — сигнал тревоги или защита от вируса: эти сигналы организма нельзя игнорировать

Высокая температура у ребенка всегда вызывает тревогу у родителей. Но не каждая ситуация требует срочного вызова скорой помощи. По словам специалиста, сама по себе высокая температура не является поводом для немедленного вызова скорой.
"Если температура ниже 38,5°C, то вообще ее не трогаем. Это ответ организма на инфекцию, и он борется с ней. Мы не мешаем этому процессу и не сбиваем температуру в таких случаях", — объясняет врач.
Если показатель превышает 38,5°C, ребенку нужно дать жаропонижающее. Подойдут парацетамол, панадол, нурофен или свечи — препараты выбирают по возрасту и состоянию ребенка. После приема стоит подождать около получаса.
"Если эффекта нет, можно дать другое жаропонижающее", — добавляет специалист.
Кроме лекарств можно использовать и физические методы: протереть кожу прохладной водой или влажным полотенцем. Ни в коем случае не укутывать ребенка при высокой температуре.
Есть ситуации, в которых помощь нужна незамедлительно. Это:
Если есть хотя бы один из этих симптомов — вызывайте скорую или обращайтесь в поликлинику.
Если ребенок обезвожен или состояние ухудшается, лучше вызвать врача на дом или сразу обратиться в поликлинику. Жаропонижающие и обтирание помогут облегчить состояние до приезда врача. При отсутствии опасных симптомов стоит сразу ехать в приемное отделение или вызвать участкового врача.
"Если диспетчер говорит о большом количестве вызовов и долгом ожидании — лучше сразу поехать в приемное отделение", — советует специалист.
Главное — не паниковать и трезво оценивать ситуацию. Повышенная температура — сигнал, требующий внимания, но не всегда повод для срочной госпитализации. В случае сомнений лучше обратиться к врачу или вызвать скорую, если появились опасные симптомы, сообщает ИА RuNews24.ru.
Ви́рус — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.
Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.