Жевательные витамины из крупных онлайн-магазинов проверяют: они могут оказаться опасными для здоровья

Различные жевательные конфеты с витамином B12 были отозваны из-за наличия незаявленного аллергена — арахиса.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опубликовало в пятницу заявление компании Vita Warehouse Corp., производителя этого продукта, распространяемого под торговыми марками Welby, Berkley Jensen и VitaGlobe.

Нью-йоркская компания подтвердила Fox News Digital, что она добровольно отозвала одну партию жевательных конфет с витамином B12 Energy Support (140 жевательных конфет) 1000 мкг, Berkely Jensen с витамином B12 (250 жевательных конфет) 1000 мкг и VitaGlobe с витамином B12 Extra Strength (60 жевательных конфет) из-за "возможного наличия незаявленного арахиса".

"Люди с аллергией или сильной чувствительностью к арахису подвергаются потенциальному риску серьёзных или опасных для жизни аллергических реакций при употреблении этой продукции", — отметила компания Vita Warehouse в своём заявлении.

Сообщается, что продукция продавалась на сайтах aldi. us, bjs. com, vitaglobe. com и Amazon.

По данным компании, по состоянию на 12 июня случаев заболеваний или аллергических реакций не зарегистрировано.

