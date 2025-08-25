Жевательные витамины из крупных онлайн-магазинов проверяют: они могут оказаться опасными для здоровья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Различные жевательные конфеты с витамином B12 были отозваны из-за наличия незаявленного аллергена — арахиса.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опубликовало в пятницу заявление компании Vita Warehouse Corp., производителя этого продукта, распространяемого под торговыми марками Welby, Berkley Jensen и VitaGlobe.

Нью-йоркская компания подтвердила Fox News Digital, что она добровольно отозвала одну партию жевательных конфет с витамином B12 Energy Support (140 жевательных конфет) 1000 мкг, Berkely Jensen с витамином B12 (250 жевательных конфет) 1000 мкг и VitaGlobe с витамином B12 Extra Strength (60 жевательных конфет) из-за "возможного наличия незаявленного арахиса".

"Люди с аллергией или сильной чувствительностью к арахису подвергаются потенциальному риску серьёзных или опасных для жизни аллергических реакций при употреблении этой продукции", — отметила компания Vita Warehouse в своём заявлении.

Сообщается, что продукция продавалась на сайтах aldi. us, bjs. com, vitaglobe. com и Amazon.

По данным компании, по состоянию на 12 июня случаев заболеваний или аллергических реакций не зарегистрировано.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Штаты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Америка и Штаты) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
