Забудьте про стресс: этот необычный перекус может улучшить сон и снять напряжение

3:28
Здоровье

Многим людям не хватает незаменимого питательного вещества, которое могло бы помочь снизить стресс, улучшить сон и облегчить тревожность и депрессию. Однако эксперты утверждают, что несколько простых приёмов могут помочь его восполнить.

Лицо в стрессе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лицо в стрессе

У многих людей наблюдается дефицит магния, что может способствовать усталости, мышечным судорогам, ослаблению костей, плохому контролю уровня сахара в крови и повышенному риску таких заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

"Признаками дефицита магния могут быть беспокойный сон, мышечные судороги, судороги, тревожность, усталость или запор", — говорит Лия Кейлор, доктор философии, клинический психолог и эксперт по сну из Арлингтона, штат Вирджиния.

Людям с дефицитом магния может помочь употребление продуктов, богатых магнием, или приём добавок с магнием, сообщила Кейлор в интервью Fox News Digital.

Согласно отчётам, в последние годы популярность добавок с магнием, которые способствуют выработке мелатонина, резко возросла, обогнав даже рыбий жир и пробиотики. Однако этот минерал также содержится в таких продуктах, как листовая зелень, орехи, семена, бобы, рыба и тёмный шоколад.

По мнению диетологов, уровень магния можно повысить с помощью нескольких простых и вкусных закусок.

Мэдди Паскуариелло, диетолог, недавно рассказала журналу Real Simple, что рекомендует съедать перед сном финик сорта "Меджул" без косточек со столовой ложкой тыквенного масла.

По данным Министерства сельского хозяйства США, семена тыквы являются богатым источником магния — до 120 миллиграммов на 2 столовые ложки, — а также клетчатки, белка и железа, добавила Паскуариелло.

Финики, в свою очередь, содержат клетчатку, витамины группы B, калий и некоторое количество магния.

Она добавила, что белок и клетчатка в этом перекусе еще и утоляют голод, который может мешать заснуть.

Она отметила, что в качестве заменителей можно использовать арахисовое или миндальное масло. Кейлор также предложила тахини, или обычные жареные тыквенные семечки.

Но магний — не панацея, предупредила Паскуариелло.

"Перекусы, богатые магнием, перед сном не обязательно решат основные проблемы со сном, поскольку, возможно, дело не в потреблении магния", — делится Паскуариелло.

Доктор Марк Ковач, доктор философии, спортивный учёный и эксперт по долголетию из Атланты, штат Джорджия, согласился, что магний — не "волшебная палочка".

"Будь то еда, чай или добавки, постоянное употребление магния может помочь организму расслабиться и улучшить общее качество сна", — добавил он.

Он рекомендует травяные чаи, например, ромашковый или ройбуш. Тем, кто принимает добавки, он советует глицинат или цитрат магния, которые лучше усваиваются и не раздражают желудок.

Ковач добавил, что магний лучше всего работает в сочетании с правильными привычками сна, такими как прохладная комната, регулярный режим сна и ограничение синего света, который может исходить от экранов, перед сном.

Уточнения

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
