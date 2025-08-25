ДНК-тест выявляет, у каких детей повышен риск ожирения во взрослом возрасте

Генетический тест может предсказать, будет ли ребенок страдать ожирением во взрослом возрасте.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Геном

Глобальное исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, показало, что риск тяжелого ожирения во взрослом возрасте можно определить в раннем детстве с помощью полигенной шкалы риска (PGS).

По словам исследователей, PGS действует как "калькулятор", который учитывает влияние различных вариантов генетического риска, которые может иметь человек.

Согласно пресс-релизу Центра фундаментальных метаболических исследований (CBMR) Фонда NovoNordisk Копенгагенского университета, тест можно проводить детям до начала изменения их веса, уже в возрасте 5 лет.

Исследователи предполагают, что это может способствовать разработке стратегий ранней профилактики ожирения, таких как коррекция образа жизни в более раннем возрасте.

"В целом, эти данные показывают, что ПГС обладают потенциалом для улучшения прогнозирования ожирения, особенно при применении на раннем этапе жизни", — заключили в исследовании.

Руководитель исследования, доцент Центра NNF Рулоф Смит, написал в пресс-релизе, что этот показатель "настолько силён" благодаря своей способности предсказывать ожирение у взрослых "задолго до того, как другие факторы риска начнут влиять на вес в более позднем детстве".

"Вмешательство на этом этапе может иметь огромное значение", — прокомментировал он.

Основное исследование было результатом международного сотрудничества исследователей генетики человека, включавшего более 600 учёных из 500 международных организаций, а также компанию 23andMe, Inc., занимающуюся исследованиями и разработкой потребительской генетики.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

