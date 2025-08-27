Сон начинается за три часа до сна: что нужно изменить вечером

Не высыпаетесь даже после 8 часов в постели? Проблема часто кроется не в длительности сна, а в вечерних привычках. Именно они задают тон всей ночи и влияют на то, насколько легко будет проснуться утром.
С 19-20 часов стоит снижать нагрузку на нервную систему.
Тревожные новости и напряжённые фильмы лучше отложить.
Взамен подойдут прогулка, спокойный разговор или медитация.
Чтение бумажной книги помогает "замедлить" мозг и настроить его на отдых.
Кровать должна ассоциироваться только со сном.
Работа за ноутбуком, еда и просмотр сериалов в постели мешают мозгу воспринимать её как место восстановления. Американское исследование (Sleep Medicine, 2021) подтверждает: формирование таких ассоциаций заметно облегчает засыпание.
Простая и действенная привычка — водные процедуры вечером.
Снимают напряжение в мышцах.
Успокаивают нервную систему.
Сигнализируют организму, что пора отдыхать.
После ванны полезно уделить несколько минут чтению, а не экрану телефона.
Повторяющиеся действия каждый вечер формируют предсказуемый сценарий для организма.
Лёгкая прогулка.
Теплая ванна.
Чтение или медитация.
Такие ритуалы ускоряют засыпание и сокращают количество ночных пробуждений. Постепенно формируется устойчивая привычка, которая становится фундаментом качественного сна.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
