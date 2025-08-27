Сон начинается за три часа до сна: что нужно изменить вечером

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не высыпаетесь даже после 8 часов в постели? Проблема часто кроется не в длительности сна, а в вечерних привычках. Именно они задают тон всей ночи и влияют на то, насколько легко будет проснуться утром.

Фото: Designed by Freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Вечер без перегрузки

С 19-20 часов стоит снижать нагрузку на нервную систему.

Тревожные новости и напряжённые фильмы лучше отложить.

Взамен подойдут прогулка, спокойный разговор или медитация.

Чтение бумажной книги помогает "замедлить" мозг и настроить его на отдых.

Ассоциации имеют значение

Кровать должна ассоциироваться только со сном.

Работа за ноутбуком, еда и просмотр сериалов в постели мешают мозгу воспринимать её как место восстановления. Американское исследование (Sleep Medicine, 2021) подтверждает: формирование таких ассоциаций заметно облегчает засыпание.

Теплая ванна с солью магния

Простая и действенная привычка — водные процедуры вечером.

Снимают напряжение в мышцах.

Успокаивают нервную систему.

Сигнализируют организму, что пора отдыхать.

После ванны полезно уделить несколько минут чтению, а не экрану телефона.

Ритуалы и регулярность

Повторяющиеся действия каждый вечер формируют предсказуемый сценарий для организма.

Лёгкая прогулка.

Теплая ванна.

Чтение или медитация.

Такие ритуалы ускоряют засыпание и сокращают количество ночных пробуждений. Постепенно формируется устойчивая привычка, которая становится фундаментом качественного сна.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

