От сладкой жизни к здоровой: что происходит без сахара за 30 дней

Полный отказ от сахара даже на 30 дней запускает цепочку перемен, которые затрагивают практически все системы организма. Многие изменения заметны уже через несколько дней, а к концу месяца результат можно сравнить с перезагрузкой метаболизма.
Появляется так называемая "сахарная ломка": головные боли, раздражительность, тяга к сладкому.
Это связано с перестройкой дофаминовых рецепторов, которые привыкли к регулярной стимуляции быстрыми углеводами.
Нормализуется уровень глюкозы, исчезают резкие скачки энергии.
Поджелудочная железа перестает работать в режиме перегрузки, инсулин выделяется равномерно.
Пропадает сонливость после еды, организм начинает активнее использовать жиры и сложные углеводы для получения энергии.
Кожа становится чище: уменьшаются воспаления и высыпания.
Повышается уровень энергии: усталость после обеда уходит.
Сон улучшается: исчезают ночные пробуждения, мелатонин и серотонин вырабатываются естественным образом.
Начинается снижение веса, особенно в области живота — расходуется висцеральный жир.
Обновляются вкусовые рецепторы: фрукты и натуральные продукты кажутся значительно слаще.
Работа кишечника налаживается: исчезают вздутие и нерегулярный стул, микробиом восстанавливается.
Снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний: нормализуются давление и уровень триглицеридов, снижается нагрузка на печень.
Психологическая зависимость от сладкого ослабевает: формируются новые пищевые привычки, тяга к быстрым углеводам заметно уменьшается.
