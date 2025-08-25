Дорогое удовольствие: эти продукты повышают уровень радости, но крадут молодость

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Шоколад и содержащие углеводы продукты действительно повышают уровень гормонов радости, но главная опасность заключается в количестве их употребления. О продуктах, приносящих радость, в беседе с Pravda.Ru рассказала эндокринолог-диетолог Ольга Рождественская.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рождественская подчеркнула, что удовольствие от еды — это нормальный физиологический процесс.

"Да, но это кратковременно. Вообще, в принципе, вкусно поесть, давайте так, это должно приносить удовольствие, это нормально, это физиологично. Но вопрос количества", — отметила эндокринолог.

По ее словам, даже полезные продукты при чрезмерном употреблении запускают процессы старения.

Эксперт добавила, что любые продукты с содержанием углеводов повышают уровень серотонина и дофамина, что делает еду источником радости. Однако именно переедание сладостей часто становится фактором развития тяжелых заболеваний.

"Если шоколад из натуральных какао-бобов, и это горький шоколад, то это даже полезно, но опять жевопрос количества. В небольшом количестве это будет как витамины", — отметила эндокринолог.

Она уточнила, что злоупотребление углеводами приводит к быстрому повышению сахара в крови и нарушению микробиома кишечника, что напрямую связано со старением сосудов.

По мнению специалиста, сохранить баланс можно, употребляя сладости в ограниченных количествах и сочетая их с регулярной физической активностью.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
