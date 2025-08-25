Кардиолог сравнил вред обычных и электронных сигарет

Вейпы представляют серьезную угрозу здоровью, так как содержат токсичный этиленгликоль. Вред электронных сигарет и обычных в беседе с Pravda.Ru сравнил кардиолог Андрей Кондрахин.

Фото: commons.wikimedia.org by Vaper City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вейп

Кондрахин подчеркнул, что вейпы нельзя считать безопасной альтернативой традиционным сигаретам: более того, по его словам, они даже более опасны для здоровья, чем обычные сигареты.

"Потому что мы до сих пор не знаем, что находится в этой жидкости", — отметил эксперт.

Он пояснил, что в составе содержится этиленгликоль, который используют в автомобильных батареях, чтобы они не замерзали зимой.

"Этиленгликоль – это вообще яд. Но его используют для того, чтобы эта жидкость была жидкой, и подогревая, она не замерзала и пыхала таким паром. Поэтому вейпы — это крайне опасная вещь", — добавил Кондрахин.

По его словам, даже если вред для легких не проявится в первый год, в дальнейшем последствия неизбежны.

"Если ты в ближайший, скажем, первый, будем говорить год не заболеешь, что, собственно говоря, маловероятно, потому что легкие незаметно повреждаются, то в последующие года легкие точно будут выкурены, в прямом смысле слова", — подчеркнул врач.