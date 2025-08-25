Эти привычки могут аукнуться уже в 20 лет: названы главные враги здоровья сердца

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:00
Здоровье

Главными факторами развития сердечно-сосудистых заболеваний у молодых людей являются диабет, ожирение, вредные привычки и осложнения после инфекций. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кардиолог Андрей Кондрахин.

Консультация кардиолога
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Консультация кардиолога

"Все факторы известны. Это, например, сахарный диабет первого типа, это ожирение, алкоголь, курение, почки, связанные с повреждением грудной клетки, это могут быть травмы. Это в том числе осложнение после гриппа или других вирусных инфекций. Поэтому в молодом возрасте тоже могут быть болезни сердечно-сосудистой системы", — сказал Кондрахин.

По его словам, этим заболеваниям больше подвержены мужчины, что связано как с образом жизни, так и с особенностями гормонального фона. Кондрахин подчеркнул, что тестостерон способствует тромбообразованию, особенно в условиях стресса, хронической усталости и интоксикаций.

"Гормон тестостерона способствует больше тромбообразованию, у него есть такая отрицательная сторона, это эволюционно заложено. Если человек идет на охоту, чтобы кровь не потерять, организм готовится к тромбообразованию. Поэтому при стрессе, хронических интоксикациях, когда человек постоянно не высыпается, эти проблемы очень часто возникают именно у молодых людей, особенно у тех, кто активно занимается фитнесом", — сказал специалист.

Он также обратил внимание на важность регулярных обследований.

"Все люди должны проходить диспансеризацию в обязательном порядке. Особенно люди после 40 лет. Это надо для того, чтобы предотвратить возможные проявления болезни", — подчеркнул Кондрахин.

По словам эксперта, сердечно-сосудистые заболевания могут возникнуть и у 25-летних, особенно если человек с подросткового возраста злоупотреблял алкоголем или наркотиками.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
