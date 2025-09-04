Онемение мешает двигаться и возвращается: когда симптомы требуют диагностики

Здоровье

Каждому знакомо ощущение, когда после неудобной позы или долгого сидения конечность немеет и становится трудно ею пошевелить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Покалывание в пальцах

Почему затекают руки и ноги

Это состояние носит медицинское название парестезия и связано прежде всего с нервной системой.

Что происходит в этот момент

Главная причина онемения — сдавливание нервов из-за положения тела. Вопреки распространённому мнению, дело не в нарушении кровотока. Когда сигнал от мозга к мышцам прерывается, появляется чувство онемения.

Если давление сильное, это может даже вызвать временный паралич. Когда поза меняется, нервы начинают работать в обычном режиме, и появляется знакомое "покалывание" — признак восстановления связи.

Когда стоит насторожиться

В большинстве случаев такое состояние безопасно и быстро проходит. Но регулярное онемение или трудности с движением могут быть сигналом более серьёзных проблем: диабета, болезней печени или почек, дефицита витаминов либо токсического воздействия, например алкоголя.

Как действовать в повседневных ситуациях

Если конечность затекла, достаточно сменить позу и подвигаться. В случае повторяющихся эпизодов или появления дополнительных симптомов важно обратиться к врачу.

Уточнения

Парестези́я - один из видов расстройства чувствительности (расстройства ощущений), характеризующийся спонтанно возникающими ощущениями жжения, покалывания, ползания мурашек.



