Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашние любимцы и семейные скандалы: как эмоции хозяев влияют на здоровье питомцев
Этот английский десерт пугает простотой: всего три шага — и на столе ресторанная подача
Заменяет кардио, качает пресс и укрепляет руки — и всё это без делается спортивного инвентаря
Каждая капля — как машина, падающая с неба: почему насекомые не погибают
Скандал Крида и Мизулиной из-за шоу в Лужниках не утихает: в разборки вмешалась Катя Гордон
Линзованная оптика не прощает экспериментов: единственный безопасный способ поставить светодиоды и не бояться штрафа
Космос заговорил сердцем: сигнал из другой галактики оказался мощнее всего, что мы знали
Роналду стал лицом будущего: как Саудовская Аравия собирается перевернуть туризм
Туман в голове и тяжесть в теле сбивают организм с курса — многие ошибочно принимают это за депрессию

Онемение мешает двигаться и возвращается: когда симптомы требуют диагностики

1:23
Здоровье

Каждому знакомо ощущение, когда после неудобной позы или долгого сидения конечность немеет и становится трудно ею пошевелить.

Покалывание в пальцах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Покалывание в пальцах

Почему затекают руки и ноги

Это состояние носит медицинское название парестезия и связано прежде всего с нервной системой.

Что происходит в этот момент

Главная причина онемения — сдавливание нервов из-за положения тела. Вопреки распространённому мнению, дело не в нарушении кровотока. Когда сигнал от мозга к мышцам прерывается, появляется чувство онемения.

Если давление сильное, это может даже вызвать временный паралич. Когда поза меняется, нервы начинают работать в обычном режиме, и появляется знакомое "покалывание" — признак восстановления связи.

Когда стоит насторожиться

В большинстве случаев такое состояние безопасно и быстро проходит. Но регулярное онемение или трудности с движением могут быть сигналом более серьёзных проблем: диабета, болезней печени или почек, дефицита витаминов либо токсического воздействия, например алкоголя.

Как действовать в повседневных ситуациях

Если конечность затекла, достаточно сменить позу и подвигаться. В случае повторяющихся эпизодов или появления дополнительных симптомов важно обратиться к врачу.

Уточнения

Парестези́я - один из видов расстройства чувствительности (расстройства ощущений), характеризующийся спонтанно возникающими ощущениями жжения, покалывания, ползания мурашек.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Экономика и бизнес
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Садоводство, цветоводство
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Последние материалы
Заменяет кардио, качает пресс и укрепляет руки — и всё это без делается спортивного инвентаря
Каждая капля — как машина, падающая с неба: почему насекомые не погибают
Скандал Крида и Мизулиной из-за шоу в Лужниках не утихает: в разборки вмешалась Катя Гордон
Линзованная оптика не прощает экспериментов: единственный безопасный способ поставить светодиоды и не бояться штрафа
Космос заговорил сердцем: сигнал из другой галактики оказался мощнее всего, что мы знали
Роналду стал лицом будущего: как Саудовская Аравия собирается перевернуть туризм
Туман в голове и тяжесть в теле сбивают организм с курса — многие ошибочно принимают это за депрессию
В России стартовала первая программа адаптации казаков — участников специальной военной операции
Министерство иностранных дел России о безвизе в Китай: что запрещено
Почему выступления Ларисы Долиной беспощадно вырезали из эфиров — правда всплыла только сейчас
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.