Сомнилоквия без паники: когда ночной шёпот превращается в полноценный диалог

Разговоры во сне, или сомнилоквия, — это состояние, при котором человек произносит слова или звуки, не осознавая этого.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) ночное апноэ у мужчины

Что такое сомнилоквия

Причина кроется в том, что мозг во время сна остаётся частично активным: одни его отделы уже "отключены", а другие продолжают работать.

Как часто это встречается

До двух из трёх человек хотя бы раз в жизни говорили во сне. Чаще всего явление наблюдается у детей, так как их мозг ещё развивается, а сон более прерывистый. У взрослых разговоры во сне встречаются реже и чаще связаны со стрессом, нарушениями сна или тревожными расстройствами.

Когда стоит насторожиться

Во время фазы быстрого сна (REM) разговоры происходят редко. Если они всё же возникают, это может быть признаком нарушений — например, REM-поведенческого расстройства, при котором мышцы не парализуются должным образом. Опасным сигналом могут быть также крики и резкие движения во сне. В таких случаях важно обратиться к врачу.

Как проявляется сонная речь

Сомнилоквия может варьироваться от бормотания и отдельных невнятных звуков до целых фраз и даже диалогов, схожих по структуре с обычной речью.

Что влияет на появление сомнилоквии

Учёные считают, что разговоры во сне связаны с особенностями нейроактивности и переходами между фазами сна и бодрствования. Есть предположение о связи с консолидацией памяти — процессом, когда мозг "перерабатывает" дневной опыт.

К факторам риска относятся наследственность, стресс, нарушение гигиены сна, лихорадка, а также употребление алкоголя или некоторых лекарств.

Уточнения

Сновиде́ние - это субъективное восприятие образов (зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых, обонятельных), возникающих в сознании у спящего человека.

