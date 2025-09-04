Если чувствуешь, что сил не осталось: эти простые шаги перед сном помогут вернуть энергию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:11
Здоровье

Апатия может возникнуть у каждого, и первое, что важно сделать, — признать её наличие. Психотерапевт Марина Галич подчёркивает: не стоит себя осуждать или обвинять. Нужно дать психике время на восстановление и перезагрузку.

Сезонное выгорание
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сезонное выгорание

Как справиться с апатией

Полноценный сон помогает вернуть силы и обрести ресурсное состояние. Это первый шаг к тому, чтобы постепенно выйти из апатии.

Когда нужна помощь извне

В ряде случаев без психотерапии не обойтись. Иногда требуется и медикаментозная поддержка, которая подбирается индивидуально.

Что можно сделать самостоятельно

Чтобы помочь себе, Марина Галич советует:

  • вести дневник эмоций;
  • практиковать медитацию;
  • выполнять упражнения на гибкость;
  • заниматься йогой или пилатесом.

Эти методы помогают снизить напряжение и мягко вернуть интерес к жизни.

Почему поддержка так важна

Полностью справиться с апатией в одиночку бывает трудно. Лучше поделиться переживаниями, найти поддержку в близком окружении и, при необходимости, обратиться за консультацией к специалисту.

Уточнения

Апа́тия - симптом, выражающийся в безразличии, безучастности, в отрешённом отношении к происходящему вокруг.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
