Если чувствуешь, что сил не осталось: эти простые шаги перед сном помогут вернуть энергию

Апатия может возникнуть у каждого, и первое, что важно сделать, — признать её наличие. Психотерапевт Марина Галич подчёркивает: не стоит себя осуждать или обвинять. Нужно дать психике время на восстановление и перезагрузку.
Полноценный сон помогает вернуть силы и обрести ресурсное состояние. Это первый шаг к тому, чтобы постепенно выйти из апатии.
Когда нужна помощь извне
В ряде случаев без психотерапии не обойтись. Иногда требуется и медикаментозная поддержка, которая подбирается индивидуально.
Что можно сделать самостоятельно
Чтобы помочь себе, Марина Галич советует:
Эти методы помогают снизить напряжение и мягко вернуть интерес к жизни.
Почему поддержка так важна
Полностью справиться с апатией в одиночку бывает трудно. Лучше поделиться переживаниями, найти поддержку в близком окружении и, при необходимости, обратиться за консультацией к специалисту.
Уточнения
Апа́тия - симптом, выражающийся в безразличии, безучастности, в отрешённом отношении к происходящему вокруг.
