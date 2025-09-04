Риск онкологии снижается наполовину — как один фрукт способен изменить статистику

Питание играет важную роль в профилактике онкологических заболеваний.
Врач Джозеф Салхаб перечислил продукты, которые способны снизить риск рака кишечника и поддержать здоровье пищеварительной системы.
Регулярное употребление натурального йогурта с пробиотиками может снизить риск рака кишечника примерно на 20 %.
Миндаль, фундук и грецкие орехи содержат клетчатку, белок и омега-3 жирные кислоты. Такой состав полезен не только для профилактики рака, но и для защиты сердца.
Всего один фрукт в день снижает риск колоректального рака почти наполовину — на 47 %. Это связано с высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов.
Одна порция обеспечивает до 80 % суточной нормы витамина C и помогает бороться со свободными радикалами.
Эти плоды богаты фитонутриентами, которые обладают противораковым действием.
В них содержится ликопин — мощный антиоксидант, снижающий вероятность опухолей пищеварительного тракта.
Доктор Салхаб подчёркивает: здоровое питание не заменяет медицинских обследований. При изменении стула, болях в животе или внезапной потере веса нужно немедленно обращаться к врачу.
По словам врача, сегодня заболевание всё чаще диагностируется у людей младше 50 лет. Среди возможных причин — влияние экологии, пищевых добавок и микропластика.
Уточнения
Кише́чник - орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека.
В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.