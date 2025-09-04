Риск онкологии снижается наполовину — как один фрукт способен изменить статистику

Питание играет важную роль в профилактике онкологических заболеваний.

Фото: https://www.freepik.com Клетчатка

Продукты, которые помогают защитить кишечник

Врач Джозеф Салхаб перечислил продукты, которые способны снизить риск рака кишечника и поддержать здоровье пищеварительной системы.

Йогурт

Регулярное употребление натурального йогурта с пробиотиками может снизить риск рака кишечника примерно на 20 %.

Орехи

Миндаль, фундук и грецкие орехи содержат клетчатку, белок и омега-3 жирные кислоты. Такой состав полезен не только для профилактики рака, но и для защиты сердца.

Яблоки

Всего один фрукт в день снижает риск колоректального рака почти наполовину — на 47 %. Это связано с высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов.

Киви

Одна порция обеспечивает до 80 % суточной нормы витамина C и помогает бороться со свободными радикалами.

Авокадо

Эти плоды богаты фитонутриентами, которые обладают противораковым действием.

Помидоры

В них содержится ликопин — мощный антиоксидант, снижающий вероятность опухолей пищеварительного тракта.

Важность наблюдения за здоровьем

Доктор Салхаб подчёркивает: здоровое питание не заменяет медицинских обследований. При изменении стула, болях в животе или внезапной потере веса нужно немедленно обращаться к врачу.

Почему рак кишечника молодеет

По словам врача, сегодня заболевание всё чаще диагностируется у людей младше 50 лет. Среди возможных причин — влияние экологии, пищевых добавок и микропластика.

Уточнения

Кише́чник - орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека.

