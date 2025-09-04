Невидимая граница свежести: когда безопасная вода начинает портиться по вкусу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:12
Здоровье

Закрытая бутилированная вода при правильном хранении может оставаться безопасной практически неограниченно долго.

Бутылка с ледяной водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бутылка с ледяной водой

Может ли испортиться бутилированная вода

Указанная на этикетке дата "использовать до" отражает скорее вкусовые качества, чем реальный срок годности.

Почему производители ставят срок два года

Обычно срок указывают около двух лет, так как со временем пластик способен выделять вещества, влияющие на вкус и запах. Особенно это заметно, если бутылки хранятся на солнце, рядом с источниками тепла или при резких перепадах температуры.

Как хранить воду правильно

Чтобы сохранить свежесть, бутылки стоит держать в прохладном и тёмном месте, подальше от химикатов и сильных запахов. Такие условия помогут избежать изменения вкуса и запаха.

Что происходит после вскрытия

После открытия бутылки воду лучше выпить в течение месяца. Позже возрастает риск микробного загрязнения и утраты свежести. Таким образом, безопасность продукта зависит прежде всего от условий хранения и целостности упаковки.

Уточнения

Пластма́сса - это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
