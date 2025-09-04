Невидимая граница свежести: когда безопасная вода начинает портиться по вкусу

Закрытая бутилированная вода при правильном хранении может оставаться безопасной практически неограниченно долго.

Может ли испортиться бутилированная вода

Указанная на этикетке дата "использовать до" отражает скорее вкусовые качества, чем реальный срок годности.

Почему производители ставят срок два года

Обычно срок указывают около двух лет, так как со временем пластик способен выделять вещества, влияющие на вкус и запах. Особенно это заметно, если бутылки хранятся на солнце, рядом с источниками тепла или при резких перепадах температуры.

Как хранить воду правильно

Чтобы сохранить свежесть, бутылки стоит держать в прохладном и тёмном месте, подальше от химикатов и сильных запахов. Такие условия помогут избежать изменения вкуса и запаха.

Что происходит после вскрытия

После открытия бутылки воду лучше выпить в течение месяца. Позже возрастает риск микробного загрязнения и утраты свежести. Таким образом, безопасность продукта зависит прежде всего от условий хранения и целостности упаковки.

