Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Крутое селфи — трагедия: где люди чаще всего гибнут из-за фото
Учёные Северо-Западного университета США изучают феномен суперстарения мозга
Слава отпраздновала годовщину с загадочным мужчиной и сделала заявление о муже — фанаты в недоумении
Умер Алексей Алтовцев: реакция экс-супруги Юлии Куварзиной на смерть актёра
Короед размером с ноготь: как микроскопический вредитель разрушает леса
Всё ещё стираете на быстрой программе? Вот почему ваши вещи остаются грязными
Август решает судьбу урожая: что делать с томатами прямо сейчас
Фильтр DPF забился — и мотор выпускает чёрный дым: правило 20-2500 продлит ресурс дизеля

Не таблетки и не операция: новый метод лечит давление за 20 минут через рот

Врачи: таргетная термотерапия стала новым способом лечения скрытой гипертонии
4:13
Здоровье

Артериальная гипертензия остаётся одним из самых распространённых заболеваний современности: ею страдает каждый третий взрослый человек. В каждом двадцатом случае причиной оказывается первичный альдостеронизм — гормональное расстройство, при котором в надпочечниках образуются небольшие доброкачественные узелки. Они вырабатывают избыточное количество альдостерона — гормона, задерживающего соль и повышающего давление. Несмотря на серьёзные последствия, включая риск инсульта, сердечного приступа и почечной недостаточности, заболевание часто остаётся нераспознанным: диагноз ставится менее чем у одного процента пациентов.

Пенсионер измеряет давление
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пенсионер измеряет давление

Новый метод: Triple T

Учёные из Лондонского университета королевы Марии совместно с коллегами из ведущих британских клиник разработали инновационный способ лечения — таргетную термотерапию (Triple T). Метод сочетает радиочастотную или микроволновую абляцию и ультразвуковой контроль.

Суть проста: через эндоскоп, введённый в желудок, врач направляет тончайшую иглу прямо в узелок надпочечника. Кратковременное воздействие высокой температурой разрушает патологическую ткань, не задевая здоровые клетки. Процедура занимает около 20 минут, не требует разрезов и обеспечивает быстрое восстановление.

"Теперь мы можем реализовать перспективу, которую предсказывали десятилетия назад: лечить гипертонию, вызванную узелками в надпочечниках, с помощью современных технологий", — сказал профессор эндокринной гипертензии Лондонского университета королевы Марии Моррис Браун.

Революция вместо хирургии

До появления этого метода единственным вариантом было удаление всего надпочечника под общей анестезией. Операция требовала госпитализации и длительного восстановления, из-за чего многие пациенты оставались без лечения. Triple T меняет подход: минимальное вмешательство и сохранение железы делают терапию доступной для большего числа людей.

Прорыв стал возможен благодаря новым молекулам для позитронно-эмиссионной томографии. Они позволяют точно определять и локализовать узелки, которые ранее было невозможно увидеть.

"Благодаря этой работе мы наконец сможем диагностировать и лечить больше людей с первичным альдостеронизмом, снижая риск осложнений и необходимость пожизненного приёма лекарств", — отметил профессор клинической эндокринологии Кембриджского университета Марк Гурнелл.

Первые результаты: исследование FABULAS

Пилотный проект FABULAS включил 28 пациентов с выявленными гормонопродуцирующими узелками в левом надпочечнике. Процедура оказалась безопасной: через полгода у большинства участников уровень гормонов нормализовался, многие отказались от приёма гипотензивных препаратов без рецидива заболевания.

Что дальше

На основании успеха FABULAS запущено более масштабное исследование WAVE, в котором метод Triple T сравнивается с традиционной хирургией у 120 пациентов. Результаты ожидаются в 2027 году.

"При надлежащем обучении этот метод можно будет внедрять в эндоскопических отделениях по всей Великобритании и за её пределами", — отметил профессор гепатологии и гастроэнтерологии Университетского колледжа Лондона Стивен Перейра.

Перспективы для пациентов

Triple T открывает новые горизонты в лечении гипертонии, вызванной альдостеронизмом. Простая, быстрая и безопасная процедура может стать стандартом медицинской практики, избавив миллионы пациентов по всему миру от длительного приёма препаратов и опасных осложнений.

Исследование проводилось при поддержке Barts Charity, Национального института исследований в области здравоохранения и социального обеспечения (NIHR), Британского фонда сердца, а также исследовательских центров в Лондоне и Кембридже.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным. Один из показателей жизненно важных функций и биомаркеров.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Еда и рецепты
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой Аудио 
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Наука и техника
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных Аудио 
Популярное
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало

Нашествие медуз вынудило остановить четыре реактора на крупнейшей АЭС Франции. Природа снова напомнила, кто диктует правила.

Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Шрамы глубин: кто оставил следы на антарктическом кальмаре-воине — сенсационное открытие
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Последние материалы
Киркоров раскрыл тайну своего успеха: эта женщина всегда была рядом, и речь не о Пугачёвой
Мечта или РПЛ: капитан Зенита Дуглас Сантос стоит перед выбором всей жизни
Софи Тёрнер: социальные сети почти уничтожили меня после Игры престолов
Цветная капуста, яйцо и сыр: ужин, который готовится в одной сковороде
Врачи: таргетная термотерапия стала новым способом лечения скрытой гипертонии
Если кот постоянно прячется, дело плохо: как понять, что питомец не играет, а страдает
ДНК-головоломка: учёные расшифровали роль повторяющихся элементов в развитии мозга человека
Валерий Леонтьев: личное приглашение или баснословный гонорар? Правда о возвращении на Новую волну
Место силы найдено: вода в этих термальных источниках в Греции лечит и омолаживает
Стиральная машина не отстирает кухонные полотенца: этот старый метод обошёл технологии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.