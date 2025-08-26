Не таблетки и не операция: новый метод лечит давление за 20 минут через рот

Врачи: таргетная термотерапия стала новым способом лечения скрытой гипертонии

Артериальная гипертензия остаётся одним из самых распространённых заболеваний современности: ею страдает каждый третий взрослый человек. В каждом двадцатом случае причиной оказывается первичный альдостеронизм — гормональное расстройство, при котором в надпочечниках образуются небольшие доброкачественные узелки. Они вырабатывают избыточное количество альдостерона — гормона, задерживающего соль и повышающего давление. Несмотря на серьёзные последствия, включая риск инсульта, сердечного приступа и почечной недостаточности, заболевание часто остаётся нераспознанным: диагноз ставится менее чем у одного процента пациентов.

Пенсионер измеряет давление

Новый метод: Triple T

Учёные из Лондонского университета королевы Марии совместно с коллегами из ведущих британских клиник разработали инновационный способ лечения — таргетную термотерапию (Triple T). Метод сочетает радиочастотную или микроволновую абляцию и ультразвуковой контроль.

Суть проста: через эндоскоп, введённый в желудок, врач направляет тончайшую иглу прямо в узелок надпочечника. Кратковременное воздействие высокой температурой разрушает патологическую ткань, не задевая здоровые клетки. Процедура занимает около 20 минут, не требует разрезов и обеспечивает быстрое восстановление.

"Теперь мы можем реализовать перспективу, которую предсказывали десятилетия назад: лечить гипертонию, вызванную узелками в надпочечниках, с помощью современных технологий", — сказал профессор эндокринной гипертензии Лондонского университета королевы Марии Моррис Браун.

Революция вместо хирургии

До появления этого метода единственным вариантом было удаление всего надпочечника под общей анестезией. Операция требовала госпитализации и длительного восстановления, из-за чего многие пациенты оставались без лечения. Triple T меняет подход: минимальное вмешательство и сохранение железы делают терапию доступной для большего числа людей.

Прорыв стал возможен благодаря новым молекулам для позитронно-эмиссионной томографии. Они позволяют точно определять и локализовать узелки, которые ранее было невозможно увидеть.

"Благодаря этой работе мы наконец сможем диагностировать и лечить больше людей с первичным альдостеронизмом, снижая риск осложнений и необходимость пожизненного приёма лекарств", — отметил профессор клинической эндокринологии Кембриджского университета Марк Гурнелл.

Первые результаты: исследование FABULAS

Пилотный проект FABULAS включил 28 пациентов с выявленными гормонопродуцирующими узелками в левом надпочечнике. Процедура оказалась безопасной: через полгода у большинства участников уровень гормонов нормализовался, многие отказались от приёма гипотензивных препаратов без рецидива заболевания.

Что дальше

На основании успеха FABULAS запущено более масштабное исследование WAVE, в котором метод Triple T сравнивается с традиционной хирургией у 120 пациентов. Результаты ожидаются в 2027 году.

"При надлежащем обучении этот метод можно будет внедрять в эндоскопических отделениях по всей Великобритании и за её пределами", — отметил профессор гепатологии и гастроэнтерологии Университетского колледжа Лондона Стивен Перейра.

Перспективы для пациентов

Triple T открывает новые горизонты в лечении гипертонии, вызванной альдостеронизмом. Простая, быстрая и безопасная процедура может стать стандартом медицинской практики, избавив миллионы пациентов по всему миру от длительного приёма препаратов и опасных осложнений.

Исследование проводилось при поддержке Barts Charity, Национального института исследований в области здравоохранения и социального обеспечения (NIHR), Британского фонда сердца, а также исследовательских центров в Лондоне и Кембридже.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным. Один из показателей жизненно важных функций и биомаркеров.

