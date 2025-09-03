Замедлить время, выключив триггер: новая стратегия терапии может стать главным антиэйдж-ходом десятилетия

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование 2025 года показало, что старение может быть своего рода "заразным" процессом. Учёные выяснили: ключевую роль играет белок HMGB1, который передаёт сигнал клеткам и запускает цепочку изменений.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Красота зрелости и седины

Как старение распространяется в организме

Белок существует в двух формах — восстановленной и окисленной. Именно восстановленная форма провоцирует старение клеток: они перестают делиться и начинают выделять воспалительные молекулы.

Эксперименты на животных

В опытах на мышах введение восстановленного HMGB1 приводило к признакам старения всего за неделю. Напротив, блокировка этого белка помогала ускорить заживление и улучшала физическое состояние пожилых особей.

Что это значит для человека

У людей и мышей пожилого возраста обнаружены повышенные концентрации восстановленного HMGB1, что подтверждает его роль в распространении процессов старения по всему организму.

Перспективы для медицины

Учёные считают, что блокирование HMGB1 или связанных с ним воспалительных сигналов может стать основой для создания средств, замедляющих старение и продлевающих активное долголетие.

Уточнения

Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

