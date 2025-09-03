Замедлить время, выключив триггер: новая стратегия терапии может стать главным антиэйдж-ходом десятилетия

Новое исследование 2025 года показало, что старение может быть своего рода "заразным" процессом. Учёные выяснили: ключевую роль играет белок HMGB1, который передаёт сигнал клеткам и запускает цепочку изменений.
Белок существует в двух формах — восстановленной и окисленной. Именно восстановленная форма провоцирует старение клеток: они перестают делиться и начинают выделять воспалительные молекулы.
Эксперименты на животных
В опытах на мышах введение восстановленного HMGB1 приводило к признакам старения всего за неделю. Напротив, блокировка этого белка помогала ускорить заживление и улучшала физическое состояние пожилых особей.
Что это значит для человека
У людей и мышей пожилого возраста обнаружены повышенные концентрации восстановленного HMGB1, что подтверждает его роль в распространении процессов старения по всему организму.
Перспективы для медицины
Учёные считают, что блокирование HMGB1 или связанных с ним воспалительных сигналов может стать основой для создания средств, замедляющих старение и продлевающих активное долголетие.
Уточнения
Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.
