Гены матери запускают диабет у ребёнка — исследование удивило врачей

Лундский университет: мать определяет метаболизм ребёнка, отец — функцию инсулина

Учёные всё больше убеждаются: риск развития диабета 2-го типа зависит не только от образа жизни, но и от того, какие именно гены ребёнок унаследовал от матери или отца. В свежей публикации в Diabetologia группа под руководством доцента кафедры генетики и диабета Лундского университета Рашми Прасад представила результаты масштабного анализа, проведённого в Индии.

Ранее Прасад уже показал, что генетические варианты, связанные с диабетом, повышают риск заболевания у ребёнка в большей степени, если передаются по материнской линии. В новом исследовании учёные решили уточнить, как именно родительские гены и метаболические показатели влияют на здоровье потомства в разном возрасте.

Как проходило исследование

Работа проводилась совместно с исследовательским центром имени короля Эдуарда в Пуне. В анализ включили около 2400 участников из проекта Pune Maternal Nutrition Study (PMNS), а также данные из дополнительного исследования PCS.

Учёные наблюдали за детьми и их родителями на протяжении десятилетий. Сравнивали индекс массы тела, уровень сахара, липидов, а также функцию инсулина у детей в возрасте 6, 12 и 24 лет. Такой дизайн позволил отследить, как родительское влияние меняется с годами и какие механизмы могут объяснять склонность к метаболическим нарушениям.

Материнское влияние

Результаты оказались показательными: именно мать играет ведущую роль в формировании кардиометаболического профиля ребёнка.

"Наше новое исследование показывает, что мать оказывает наибольшее влияние на уровень сахара и холестерина в крови ребёнка в разном возрасте", — сказал доцент кафедры генетики и диабета Лундского университета Рашми Прасад.

Учёные отметили: вес при рождении в большей степени зависит от матери. Способность регулировать глюкозу и липиды также связана с её генами — от рождения до взрослого состояния. Эти данные подтверждают идею, что профилактика метаболических заболеваний должна начинаться ещё во время беременности.

"Если мы знаем, что гены матери оказывают большее влияние на способность ребёнка регулировать уровень холестерина, то профилактическое лечение может быть направлено на регулирование уровня глюкозы и холестерина у беременной женщины", — подчеркнул Прасад.

Роль отца

При этом роль отца вовсе не исключается. Хотя его влияние на уровень сахара и липидов менее выражено, именно гены отца сильнее связаны с функцией выработки инсулина у ребёнка.

"Если у отца наблюдается резистентность к инсулину и нарушение секреции инсулина, это может повлиять и на ребёнка в будущем. Эти знания можно использовать для профилактики диабета 2-го типа", — пояснил Прасад.

Он добавил, что физическая активность способна улучшать чувствительность к инсулину не только у самого отца, но и у детей, снижая риск заболевания.

Что означают результаты

Исследование выявило чёткий "эффект родителя происхождения" (parent-of-origin effect, POE), когда одни признаки сильнее передаются от матери, а другие — от отца. Мать в большей степени определяет способность ребёнка контролировать уровень сахара и липидов в крови, а отец влияет на секрецию инсулина.

Однако авторы подчеркивают: работа носит наблюдательный характер, поэтому говорить о прямых причинно-следственных связях пока рано. Для понимания механизмов необходимы дополнительные исследования.

Значение для будущего

Полученные данные могут стать основой для новых стратегий профилактики диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Если медицинские рекомендации будут учитывать родительское влияние, это позволит корректировать риски ещё на этапе планирования семьи и беременности.

"Наше исследование предоставляет убедительные доказательства того, что оба родителя по-разному влияют на метаболизм ребёнка", — отметил Прасад.

В перспективе такие знания помогут врачам точнее определять группы риска и выстраивать индивидуальные программы профилактики для семей с предрасположенностью к диабету.

Уточнения

Ген — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности.

