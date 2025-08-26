Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Помидоры без кожицы: заготовка, которая спасёт от неловких моментов за столом
Сафонов взорвал сеть заявлением о своей форме: готов к новым трофеям
Секреты закулисья MIA BOYKA: что певица требует от организаторов концертов
Усталость приходит не от уроков, а от неправильного старта учебного года — вот в чём подвох
Потянул робота на тросе — оставил зарплату в сервисе: вот как буксировать правильно
Экологический кошмар в Подмосковье: Сухановский пруд превращается в болото смерти
Грасс: ароматное путешествие в мир парфюмерии, которое вы не забудете
Пылесос — монстр, живущий в шкафу: как подружить кота с главным врагом в доме
Одно простое средство навсегда избавит вас от мух за столом — проверено на даче

Гены матери запускают диабет у ребёнка — исследование удивило врачей

Лундский университет: мать определяет метаболизм ребёнка, отец — функцию инсулина
4:33
Здоровье

Учёные всё больше убеждаются: риск развития диабета 2-го типа зависит не только от образа жизни, но и от того, какие именно гены ребёнок унаследовал от матери или отца. В свежей публикации в Diabetologia группа под руководством доцента кафедры генетики и диабета Лундского университета Рашми Прасад представила результаты масштабного анализа, проведённого в Индии.

родитель и ребенок у генетика
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
родитель и ребенок у генетика

Ранее Прасад уже показал, что генетические варианты, связанные с диабетом, повышают риск заболевания у ребёнка в большей степени, если передаются по материнской линии. В новом исследовании учёные решили уточнить, как именно родительские гены и метаболические показатели влияют на здоровье потомства в разном возрасте.

Как проходило исследование

Работа проводилась совместно с исследовательским центром имени короля Эдуарда в Пуне. В анализ включили около 2400 участников из проекта Pune Maternal Nutrition Study (PMNS), а также данные из дополнительного исследования PCS.

Учёные наблюдали за детьми и их родителями на протяжении десятилетий. Сравнивали индекс массы тела, уровень сахара, липидов, а также функцию инсулина у детей в возрасте 6, 12 и 24 лет. Такой дизайн позволил отследить, как родительское влияние меняется с годами и какие механизмы могут объяснять склонность к метаболическим нарушениям.

Материнское влияние

Результаты оказались показательными: именно мать играет ведущую роль в формировании кардиометаболического профиля ребёнка.

"Наше новое исследование показывает, что мать оказывает наибольшее влияние на уровень сахара и холестерина в крови ребёнка в разном возрасте", — сказал доцент кафедры генетики и диабета Лундского университета Рашми Прасад.

Учёные отметили: вес при рождении в большей степени зависит от матери. Способность регулировать глюкозу и липиды также связана с её генами — от рождения до взрослого состояния. Эти данные подтверждают идею, что профилактика метаболических заболеваний должна начинаться ещё во время беременности.

"Если мы знаем, что гены матери оказывают большее влияние на способность ребёнка регулировать уровень холестерина, то профилактическое лечение может быть направлено на регулирование уровня глюкозы и холестерина у беременной женщины", — подчеркнул Прасад.

Роль отца

При этом роль отца вовсе не исключается. Хотя его влияние на уровень сахара и липидов менее выражено, именно гены отца сильнее связаны с функцией выработки инсулина у ребёнка.

"Если у отца наблюдается резистентность к инсулину и нарушение секреции инсулина, это может повлиять и на ребёнка в будущем. Эти знания можно использовать для профилактики диабета 2-го типа", — пояснил Прасад.

Он добавил, что физическая активность способна улучшать чувствительность к инсулину не только у самого отца, но и у детей, снижая риск заболевания.

Что означают результаты

Исследование выявило чёткий "эффект родителя происхождения" (parent-of-origin effect, POE), когда одни признаки сильнее передаются от матери, а другие — от отца. Мать в большей степени определяет способность ребёнка контролировать уровень сахара и липидов в крови, а отец влияет на секрецию инсулина.

Однако авторы подчеркивают: работа носит наблюдательный характер, поэтому говорить о прямых причинно-следственных связях пока рано. Для понимания механизмов необходимы дополнительные исследования.

Значение для будущего

Полученные данные могут стать основой для новых стратегий профилактики диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Если медицинские рекомендации будут учитывать родительское влияние, это позволит корректировать риски ещё на этапе планирования семьи и беременности.

"Наше исследование предоставляет убедительные доказательства того, что оба родителя по-разному влияют на метаболизм ребёнка", — отметил Прасад.

В перспективе такие знания помогут врачам точнее определять группы риска и выстраивать индивидуальные программы профилактики для семей с предрасположенностью к диабету.

Уточнения

Ген — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Популярное
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало

Нашествие медуз вынудило остановить четыре реактора на крупнейшей АЭС Франции. Природа снова напомнила, кто диктует правила.

Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Шрамы глубин: кто оставил следы на антарктическом кальмаре-воине — сенсационное открытие
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Последние материалы
Помидоры без кожицы: заготовка, которая спасёт от неловких моментов за столом
Сафонов взорвал сеть заявлением о своей форме: готов к новым трофеям
Секреты закулисья MIA BOYKA: что певица требует от организаторов концертов
Усталость приходит не от уроков, а от неправильного старта учебного года — вот в чём подвох
Потянул робота на тросе — оставил зарплату в сервисе: вот как буксировать правильно
Экологический кошмар в Подмосковье: Сухановский пруд превращается в болото смерти
Грасс: ароматное путешествие в мир парфюмерии, которое вы не забудете
Пылесос — монстр, живущий в шкафу: как подружить кота с главным врагом в доме
Одно простое средство навсегда избавит вас от мух за столом — проверено на даче
Свадьба Анны Семенович и Дениса Шреера всё-таки состоится — раскрыта дата и список звёздных гостей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.