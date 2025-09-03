Привычные протеиновые чемпионы уступают пальму первенства — белковый рейтинг раскрывает неожиданных фаворитов

Куриная грудка давно считается эталонным источником белка — около 25 г на 100 г продукта.

Продукты с высоким содержанием белка

Однако, как отметила диетолог Мелисса Нивес, есть и другие продукты, которые могут конкурировать с ней или даже превосходить её по этому показателю.

Индейка

Грудка индейки содержит до 26 г белка на 100 г, при этом отличается низким содержанием жира.

Тунец

Жёлтоперый и голубой тунец — чемпионы среди рыб, обеспечивают до 28 г белка на 100 г.

Креветки

В 100 г креветок — около 24 г белка, плюс кальций и минимум жиров.

Говяжий фарш

По содержанию белка сопоставим с курицей, но более калориен.

Сыр пармезан

30 г этого сыра дают 10 г белка — абсолютный рекорд среди молочной продукции.

Греческий йогурт

Вдвое превосходит обычный: 200 г обеспечивают 20 г белка.

Творог

Чашка (200 г) содержит около 24 г белка при низкой калорийности.

Чечевица

Лидер среди бобовых: 9 г белка на 100 г плюс клетчатка, железо и фолиевая кислота.

Зачем разнообразие

По словам Мелиссы Нивес, важно включать разные источники белка в рацион. Это помогает поддерживать баланс питательных веществ и разнообразить питание.

Уточнения

