Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вьетнам рушит ожидания: как древние традиции и современный хаос сплетаются в одно целое
Взять ипотеку сегодня или подождать год? Ответ удивит даже оптимистов
Ремонт без бригады и бетономешалки: дачные дорожки можно обновить своими руками
Ввезли авто из-за рубежа, а поставить на учёт не можете? Как не стать жертвой мошенников
Лето закончилось — тело в шоке: как вернуть форму и не сорваться
Россия в выигрыше: пошлины Трампа вызвали парадоксальный рост поставок нефти
Обувь с принтом и кимоно: Собчак оценила преображение главы Wildberries Ким
Молнии переписывают правила атмосферы: грозы оказываются тайными фабриками смога
Остекление, которое меняет всё: что на самом деле даёт лоджия с окнами

Привычные протеиновые чемпионы уступают пальму первенства — белковый рейтинг раскрывает неожиданных фаворитов

1:32
Здоровье

Куриная грудка давно считается эталонным источником белка — около 25 г на 100 г продукта.

Сыр
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сыр

Продукты с высоким содержанием белка

Однако, как отметила диетолог Мелисса Нивес, есть и другие продукты, которые могут конкурировать с ней или даже превосходить её по этому показателю.

Индейка

Грудка индейки содержит до 26 г белка на 100 г, при этом отличается низким содержанием жира.

Тунец

Жёлтоперый и голубой тунец — чемпионы среди рыб, обеспечивают до 28 г белка на 100 г.

Креветки

В 100 г креветок — около 24 г белка, плюс кальций и минимум жиров.

Говяжий фарш

По содержанию белка сопоставим с курицей, но более калориен.

Сыр пармезан

30 г этого сыра дают 10 г белка — абсолютный рекорд среди молочной продукции.

Греческий йогурт

Вдвое превосходит обычный: 200 г обеспечивают 20 г белка.

Творог

Чашка (200 г) содержит около 24 г белка при низкой калорийности.

Чечевица

Лидер среди бобовых: 9 г белка на 100 г плюс клетчатка, железо и фолиевая кислота.

Зачем разнообразие

По словам Мелиссы Нивес, важно включать разные источники белка в рацион. Это помогает поддерживать баланс питательных веществ и разнообразить питание.

Уточнения

Белки́ - высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Хотели завести живую изгородь, а получили непрошеного хозяина огорода
Садоводство, цветоводство
Хотели завести живую изгородь, а получили непрошеного хозяина огорода
Популярное
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов

Госдума готовит удар по пальмовому маслу. Что изменит привычный вкус многих продуктов?

Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Последние материалы
Ввезли авто из-за рубежа, а поставить на учёт не можете? Как не стать жертвой мошенников
Лето закончилось — тело в шоке: как вернуть форму и не сорваться
Россия в выигрыше: пошлины Трампа вызвали парадоксальный рост поставок нефти
Привычные протеиновые чемпионы уступают пальму первенства — белковый рейтинг раскрывает неожиданных фаворитов
Обувь с принтом и кимоно: Собчак оценила преображение главы Wildberries Ким
Молнии переписывают правила атмосферы: грозы оказываются тайными фабриками смога
Остекление, которое меняет всё: что на самом деле даёт лоджия с окнами
Новая линия фронта: Трамп хочет, чтобы Европа ударила по России экономикой
Похудение с риском для жизни: диеты, которые разрушают организм
Домашний уход, который дарит ногам второе дыхание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.