Привычные протеиновые чемпионы уступают пальму первенства — белковый рейтинг раскрывает неожиданных фаворитов

Куриная грудка давно считается эталонным источником белка — около 25 г на 100 г продукта.
Однако, как отметила диетолог Мелисса Нивес, есть и другие продукты, которые могут конкурировать с ней или даже превосходить её по этому показателю.
Грудка индейки содержит до 26 г белка на 100 г, при этом отличается низким содержанием жира.
Жёлтоперый и голубой тунец — чемпионы среди рыб, обеспечивают до 28 г белка на 100 г.
В 100 г креветок — около 24 г белка, плюс кальций и минимум жиров.
По содержанию белка сопоставим с курицей, но более калориен.
30 г этого сыра дают 10 г белка — абсолютный рекорд среди молочной продукции.
Вдвое превосходит обычный: 200 г обеспечивают 20 г белка.
Чашка (200 г) содержит около 24 г белка при низкой калорийности.
Лидер среди бобовых: 9 г белка на 100 г плюс клетчатка, железо и фолиевая кислота.
По словам Мелиссы Нивес, важно включать разные источники белка в рацион. Это помогает поддерживать баланс питательных веществ и разнообразить питание.
Уточнения
Белки́ - высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
Госдума готовит удар по пальмовому маслу. Что изменит привычный вкус многих продуктов?