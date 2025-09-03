Тишина на экзамене, шторм в голове: как удержать мозг в рабочем диапазоне

Австралийские исследователи изучили состояние старшеклассников во время реального экзамена и выяснили, что мешает и что, наоборот, помогает показать хороший результат.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дети на экзамене

Что помогает сдать экзамен успешно

Перед началом испытаний школьники прошли опросы, отражающие их уровень подготовки и психологическое состояние. Во время экзамена они носили браслеты для замера жизненно важных показателей и активности потовых желёз. Дополнительно использовалась гарнитура для снятия электроэнцефалограммы, которая показывала нагрузку на мозг и степень концентрации внимания. После экзамена участники делились своими ощущениями.

Уверенность и спокойствие как ключ к успеху

Результаты показали, что 27 % школьников, успешно справившихся с заданиями, отличались уверенностью и умели сохранять спокойствие. Их ЭЭГ указывала на достаточную сосредоточенность и оптимальную нагрузку на мозг.

Когда стресс мешает результату

У 8 % участников внешне не было признаков тревожности, но данные ЭЭГ фиксировали высокий уровень внутреннего напряжения, что потребовало больших усилий для прохождения тестов. Ещё 27 % школьников испытывали тревогу ещё до начала экзамена, из-за чего не смогли сосредоточиться и справиться с заданиями.

Главный вывод исследования

Учёные пришли к выводу: решающим фактором успешной сдачи экзамена является не только объём знаний, но и умение справляться со стрессом и удерживать концентрацию.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

