Одна ночная привычка — и сердце может не выдержать: проверьте, есть ли она у вас

Нерегулярный сон удваивает риск осложнений при сердечной недостаточности — учёные

Для людей, восстанавливающихся после сердечной недостаточности, регулярность сна может играть куда более значимую роль, чем принято считать. Новое исследование, проведённое в Орегонском университете здоровья и науки, показало: даже умеренные колебания во времени отхода ко сну и пробуждения способны значительно увеличить риск осложнений. В течение полугода после выписки из стационара такие пациенты чаще возвращаются в больницу и сталкиваются с опасными для жизни состояниями.

Как проводилось исследование

В эксперименте участвовали 32 человека, недавно перенёсшие госпитализацию по причине острой декомпенсированной сердечной недостаточности. Наблюдения велись с сентября 2022 по октябрь 2023 года. В течение недели после выписки все пациенты вели дневники сна: фиксировали время ночного засыпания, утреннего пробуждения и эпизоды дневного отдыха. Эти данные позволили разделить участников на две группы — тех, кто придерживался стабильного графика, и тех, чей режим отличался нерегулярностью, пусть даже в умеренных пределах.

Что показали результаты

Статистика оказалась красноречивой: из 21 пациента, у которых в течение шести месяцев после выписки снова возникли серьёзные проблемы со здоровьем, большинство (13 человек) относились к группе с нерегулярным сном. У тех же, кто придерживался стабильного распорядка, осложнения встречались заметно реже — только у восьми человек. Учёные подсчитали: нерегулярность сна более чем вдвое увеличивает вероятность повторных клинических случаев, включая госпитализацию, обращение в скорую помощь или даже летальный исход.

Механизмы влияния сна на сердце

По словам исследователей, причина кроется в том, что сон тесно связан с регуляцией работы сердечно-сосудистой системы. Когда человек засыпает, давление и частота сердечных сокращений естественным образом снижаются, что помогает организму восстановиться. Но если график сна сбивается, эти процессы нарушаются, и сердце оказывается под дополнительной нагрузкой.

"Когда мы спим и находимся в состоянии покоя, наше кровяное давление и частота сердечных сокращений снижаются по сравнению с дневными показателями. Но нерегулярный сон может нарушать механизмы, участвующие в регуляции сердечно-сосудистой системы", — пояснила доцент-исследователь лаборатории сна, хронобиологии и здоровья Университета штата Огайо Брук Шейфер.

Она подчеркнула, что подобные нарушения особенно опасны для тех, кто уже страдает сердечной недостаточностью.

Сон как терапевтический метод

Учёные уверены, что простое соблюдение режима сна может стать доступным и эффективным способом снизить риски для здоровья. В отличие от дорогостоящих медицинских вмешательств, этот метод не требует финансовых затрат, но способен оказать ощутимое влияние на прогноз заболевания.

"Улучшение режима сна может стать недорогим терапевтическим методом, позволяющим снизить риск неблагоприятных последствий у взрослых с сердечной недостаточностью", — отметили авторы исследования.

Следующие шаги науки

Исследовательская группа планирует расширить выборку и проверить, можно ли с помощью коррекции режима сна снизить вероятность не только сердечных осложнений, но и других проблем со здоровьем. В перспективе это может стать частью стандартных рекомендаций для пациентов кардиологических отделений.

Кроме Шейфер, в работе приняли участие специалисты Университета штата Огайо, Бостонского колледжа и ряда национальных научных институтов США. Проект поддержали Национальный институт сердца, лёгких и крови, Национальный институт здоровья детей и развития человека Юнис Кеннеди Шрайвер, а также Национальный институт сестринских исследований.

Значение для пациентов

Для людей, восстанавливающихся после тяжёлого сердечного эпизода, любая мелочь имеет значение. Регулярный сон может показаться второстепенной привычкой, но результаты исследования показывают обратное: стабильный график способен защитить сердце не хуже лекарств и реабилитационных процедур. Это подтверждает важность комплексного подхода к здоровью, где образ жизни становится такой же частью терапии, как медикаменты и врачебный контроль.

