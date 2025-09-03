Утро благодарит, вечер мстит: как зелёный чай помогает сосредоточиться и крадёт сон

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Зелёный чай давно стал символом "мягкой бодрости": он освежает, помогает собраться с мыслями и нередко воспринимается как более щадящая альтернатива кофе. Но у любой полезной привычки есть разумные границы. Диетолог Татьяна Селезнёва напоминает: важно не только сколько и когда вы пьёте зелёный чай, но и какой именно выбираете, а также как его завариваете.

Имбирный чай
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Имбирный чай

Норма в день и почему она важна

По словам специалиста, безопасная для большинства людей дневная порция — не более четырёх чашек. Это ориентир, который помогает удерживать потребление кофеина в пределах комфортной переносимости. Зелёный чай может казаться "лёгким" напитком, но он бодрит вовсе не только за счёт свежего вкуса — в нём действительно много кофеина, пусть и в ином соотношении с танинами и теанином, чем в кофе.
Вечером от зелёного чая лучше отказаться. Даже если вы не ощущаете явного возбуждения, кофеин способен смещать фазу засыпания и ухудшать качество ночного отдыха. Чувствительным людям достаточно одной-двух чашек во второй половине дня, чтобы заметить, как сон становится неглубоким.

Листовой или пакетированный

Эксперт советует выбирать листовой чай. Это не снобизм: цельный лист, как правило, лучше сохраняет ароматические соединения и даёт более чистый вкус. Пакетированные варианты чаще делают из мелкой крошки — напиток получается крепче "в лоб", но менее многослойный и с большей вариативностью по качеству. Если вы всё же берёте пакетики для офиса или поездок, обращайте внимание на состав и степень измельчения — крупнее обычно честнее и вкуснее.

Заваривание без фанатизма

Правильная температура — ваш лучший друг. Кипяток "убивает" тонкий вкус и делает напиток грубым. Для большинства зелёных чаёв оптимально заваривать водой, остывшей примерно до 70-80 °C. Время настаивания — 1,5-3 минуты: дольше — и таниновая терпкость уходит в горечь. Если чай всё равно получается резким, уменьшите дозировку или сократите контакт с водой.

Повторные проливы позволяют раскрыть вкус мягче: первый — короткий, чтобы "разбудить" лист, последующие — немного длиннее, пока напиток остаётся ароматным. Так вы постигнете баланс бодрости без излишней крепости.

Когда "полезное" становится лишним

Слишком крепкий чай и большие объёмы за короткое время — то, чего стоит избегать. Передоз кофеина может проявиться дрожью, учащённым сердцебиением, "ватной" головой и тревожностью. У людей с чувствительным желудком чрезмерная терпкость и температура напитка способны спровоцировать дискомфорт. Если заметили такие эффекты — снизьте крепость и частоту, перенесите чаепитие на первую половину дня.

Добавки, которые работают на вас

Чтобы подчеркнуть тонизирующий эффект и сделать вкус ярче, диетолог советует простые добавки. Ломтик лимона освежит и сгладит терпкость, а тонко нарезанный корень имбиря добавит согревающей пряности и мягкой "остринки". Эти компоненты хорошо сочетаются с зелёным чаем и не перебивают букет.
Если хотите разнообразия, попробуйте мяту или немного кориандра в зерне, слегка раздавив его перед завариванием. Главное — не перегружать: зелёный чай ценят за деликатность, поэтому одна-две нотки в аккомпанементе лучше целого "оркестра".

Польза без иллюзий

Зелёный чай ценят за мягкую бодрость и свежий вкус — и это прекрасная причина оставить его в своём рационе. Но важнее помнить: пользу приносит не максимальная крепость и не марафон из кружек подряд, а ритуал, дозировка и внимательность к собственному самочувствию. Четыре чашки в день — безопасный ориентир для большинства; правильная температура и короткая выдержка подарят чистый вкус; лимон и имбирь помогут подчеркнуть эффект без риска перебить тонкость напитка. Отвечая взаимностью и не перегибая палку, вы получите от зелёного чая именно то, за что его и любят — ясность головы и приятную лёгкость.

Уточнения

Чай - напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
