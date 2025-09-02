Летняя лёгкость с тяжёлыми последствиями: как летние плоды бьют по водно-солевому балансу

Арбузы и дыни остаются любимыми лакомствами в жаркое время года. Однако чрезмерное их употребление способно принести вред, особенно пожилым людям и тем, кто сталкивается с хроническими заболеваниями.\r\nАрбузы и дыни в летнем рационе\r\nОб этом напомнила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук.\r\nПочему важна мера\r\nГлавная опасность арбузов и дынь &mdash; их выраженный мочегонный эффект. Избыточная жидкость создаёт серьёзную нагрузку на почки, а также может повлиять на работу сердца и уровень сахара в крови.\r\nКому нужно быть осторожным\r\nЮлия Онуфрийчук отмечает, что особое внимание стоит уделить:\r\n\r\nлюдям с хронической болезнью почек третьей стадии, чтобы избежать отёков и скачков давления;\r\nтем, кто страдает сердечной недостаточностью, поскольку нагрузка на сердце возрастает, а сочетание с мочегонными препаратами усиливает риск обезвоживания;\r\nдиабетикам, ведь у арбуза и дыни высокий гликемический индекс, способный резко повысить уровень сахара.\r\n\r\nКак правильно есть арбузы и дыни\r\nЛучше не употреблять арбузы и дыни натощак &mdash; их стоит включать в рацион как десерт после основного приёма пищи. Оптимальная порция, по словам Юлии Онуфрийчук, составляет 200-300 граммов в день. Кроме того, эти продукты нежелательно есть после 16:00, чтобы избежать дискомфорта и ночных походов в туалет.