Антиоксиданты есть, но кишечник возражает: когда полезный фрукт превращается в источник токсинов

Расхожее мнение о том, что любые фруктовые косточки опасны, лишь частично соответствует истине. Об этом рассказала эндокринолог Елена Чуракина.
Зрелые косточки арбуза допустимы в питании. Они содержат фолиевую кислоту, ликопин, железо и магний, что делает их ценным дополнением к рациону. Однако переедать не стоит — важно соблюдать меру.
Косточки, которые лучше избегать
Елена Чуракина предупреждает: косточки вишни, персиков, яблок, груш, абрикосов и слив есть не рекомендуется. В их составе есть амигдалин, который при расщеплении образует синильную кислоту. В больших количествах это вещество может нанести серьёзный вред.
Когда случайность не опасна
Если случайно проглотить несколько косточек, для здоровья это не станет проблемой — малые дозы амигдалина не представляют угрозы.
Что с виноградными косточками
В виноградных косточках содержатся антиоксиданты, полезные для организма. Но их переизбыток способен вызвать раздражение кишечника и дискомфорт в животе.
Косточка - покрытое деревянистой оболочкой ядро в некоторых плодах.
Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.