Антиоксиданты есть, но кишечник возражает: когда полезный фрукт превращается в источник токсинов

Здоровье

Расхожее мнение о том, что любые фруктовые косточки опасны, лишь частично соответствует истине. Об этом рассказала эндокринолог Елена Чуракина.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сорт яблок "Гала"

Можно ли есть косточки фруктов

Зрелые косточки арбуза допустимы в питании. Они содержат фолиевую кислоту, ликопин, железо и магний, что делает их ценным дополнением к рациону. Однако переедать не стоит — важно соблюдать меру.

Косточки, которые лучше избегать

Елена Чуракина предупреждает: косточки вишни, персиков, яблок, груш, абрикосов и слив есть не рекомендуется. В их составе есть амигдалин, который при расщеплении образует синильную кислоту. В больших количествах это вещество может нанести серьёзный вред.

Когда случайность не опасна

Если случайно проглотить несколько косточек, для здоровья это не станет проблемой — малые дозы амигдалина не представляют угрозы.

Что с виноградными косточками

В виноградных косточках содержатся антиоксиданты, полезные для организма. Но их переизбыток способен вызвать раздражение кишечника и дискомфорт в животе.

Уточнения

Косточка - покрытое деревянистой оболочкой ядро в некоторых плодах.



