Когда кислорода меньше, а рисков больше: один бокал вина портит весь перелёт

Распитие алкоголя перед авиаперелётом способно нанести серьёзный вред организму, предупреждает нарколог Алексей Тюрин.

Почему бокал вина перед полётом не лучшая идея

Во время полёта тело и без того работает в условиях дефицита кислорода и пониженного давления, поэтому реакция на спиртное становится непредсказуемой.

Как организм реагирует на алкоголь в воздухе

У одних людей появляется сонливость, что повышает риск тромбоза из-за долгой неподвижности. У других, наоборот, может усиливаться раздражительность и агрессивность.

Дополнительные риски для сердца и сосудов

Алексей Тюрин отмечает, что бокал спиртного перед полётом учащает сердцебиение и вызывает спазмы сосудов. Это создаёт дополнительную нагрузку на сердце, что особенно опасно для людей с хроническими проблемами со здоровьем.

Обезвоживание и его последствия

В салоне самолёта воздух значительно суше, чем на земле. Алкоголь усугубляет обезвоживание, которое может привести к головной боли, тошноте и сильной усталости.

