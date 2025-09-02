Когда кислорода меньше, а рисков больше: один бокал вина портит весь перелёт

Распитие алкоголя перед авиаперелётом способно нанести серьёзный вред организму, предупреждает нарколог Алексей Тюрин.
Во время полёта тело и без того работает в условиях дефицита кислорода и пониженного давления, поэтому реакция на спиртное становится непредсказуемой.
Как организм реагирует на алкоголь в воздухе
У одних людей появляется сонливость, что повышает риск тромбоза из-за долгой неподвижности. У других, наоборот, может усиливаться раздражительность и агрессивность.
Дополнительные риски для сердца и сосудов
Алексей Тюрин отмечает, что бокал спиртного перед полётом учащает сердцебиение и вызывает спазмы сосудов. Это создаёт дополнительную нагрузку на сердце, что особенно опасно для людей с хроническими проблемами со здоровьем.
Обезвоживание и его последствия
В салоне самолёта воздух значительно суше, чем на земле. Алкоголь усугубляет обезвоживание, которое может привести к головной боли, тошноте и сильной усталости.
