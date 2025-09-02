Когда кислорода меньше, а рисков больше: один бокал вина портит весь перелёт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:08
Здоровье

Распитие алкоголя перед авиаперелётом способно нанести серьёзный вред организму, предупреждает нарколог Алексей Тюрин.

Вино наливается в бокал
Фото: commons.wikimedia.org by Fabio Ingrosso, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вино наливается в бокал

Почему бокал вина перед полётом не лучшая идея

Во время полёта тело и без того работает в условиях дефицита кислорода и пониженного давления, поэтому реакция на спиртное становится непредсказуемой.

Как организм реагирует на алкоголь в воздухе

У одних людей появляется сонливость, что повышает риск тромбоза из-за долгой неподвижности. У других, наоборот, может усиливаться раздражительность и агрессивность.

Дополнительные риски для сердца и сосудов

Алексей Тюрин отмечает, что бокал спиртного перед полётом учащает сердцебиение и вызывает спазмы сосудов. Это создаёт дополнительную нагрузку на сердце, что особенно опасно для людей с хроническими проблемами со здоровьем.

Обезвоживание и его последствия

В салоне самолёта воздух значительно суше, чем на земле. Алкоголь усугубляет обезвоживание, которое может привести к головной боли, тошноте и сильной усталости.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки - напитки, содержащие этиловый спирт.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
