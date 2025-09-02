Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Забудьте про оверсайз, пришло время силуэта: джинсы из нулевых возвращаются и вытесняют клёш
Конец гегемонии: Запад уличили в злоупотреблении долларом
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Бразильский город, где солнце встаёт раньше всех: что нужно знать перед поездкой в Жуан-Песоа
В дикой природе так спят только избранные: что кошка сообщает, укладываясь на подушку
Секрет нежнейшего сала — не соль, а сахар: неожиданный приём на кухне
Победителям даже спеть не дали: Юрий Лоза раскритиковал финал Новой волны
Крошечная прихожая раскрывает секреты — и вдруг в ней становится больше места

Сладкая вода с подводными камнями: арбуз не прощает лишних ломтиков

1:12
Здоровье

Злоупотребление арбузами может обернуться проблемами со здоровьем, предупреждает хирург Андрей Умнов.

Арбуз
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбуз

Арбузы и их влияние на организм

Эта ягода обладает выраженным мочегонным эффектом, из-за чего возможен дисбаланс водно-солевого обмена, сопровождающийся неприятными ощущениями в области мочевого пузыря, вздутием и болями в животе.

Когда арбузы противопоказаны

По словам Андрея Умнова, стоит отказаться от арбузов при мочекаменной болезни, а также при склонности к метеоризму, диарее, коликам и заболеваниям предстательной или поджелудочной железы.

Арбузы и уровень сахара

Особую осторожность следует проявлять людям с диабетом: в арбузах содержится большое количество сахара. Для детей младше двух лет употребление этой ягоды может обернуться пищевой аллергией, поэтому родителям важно быть внимательными к рациону малышей.

В какое время лучше есть арбузы

Андрей Умнов советует не есть арбузы вечером и ночью, так как это может негативно сказаться на качестве сна. Оптимальное время для их употребления — утро или день.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз семейства Тыквенные.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Плавание называют спортом без возраста — но какую пользу оно даёт телу и разуму на самом деле
Новости спорта
Плавание называют спортом без возраста — но какую пользу оно даёт телу и разуму на самом деле Аудио 
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Экономика и бизнес
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий
Еда и рецепты
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Летающий радар МиГ-31 и ядерный гигант: как Россия строит щит над Севером
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Забудьте про оверсайз, пришло время силуэта: джинсы из нулевых возвращаются и вытесняют клёш
Тайная игра глубин: охота за подлодкой России обернулась кошмаром для НАТО
Конец гегемонии: Запад уличили в злоупотреблении долларом
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Кто, если не казаки, будут поднимать демографию России — иерей Тимофей Чайкин
Бразильский город, где солнце встаёт раньше всех: что нужно знать перед поездкой в Жуан-Песоа
В дикой природе так спят только избранные: что кошка сообщает, укладываясь на подушку
Секрет нежнейшего сала — не соль, а сахар: неожиданный приём на кухне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.