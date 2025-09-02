Сладкая вода с подводными камнями: арбуз не прощает лишних ломтиков

Злоупотребление арбузами может обернуться проблемами со здоровьем, предупреждает хирург Андрей Умнов.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арбуз

Арбузы и их влияние на организм

Эта ягода обладает выраженным мочегонным эффектом, из-за чего возможен дисбаланс водно-солевого обмена, сопровождающийся неприятными ощущениями в области мочевого пузыря, вздутием и болями в животе.

Когда арбузы противопоказаны

По словам Андрея Умнова, стоит отказаться от арбузов при мочекаменной болезни, а также при склонности к метеоризму, диарее, коликам и заболеваниям предстательной или поджелудочной железы.

Арбузы и уровень сахара

Особую осторожность следует проявлять людям с диабетом: в арбузах содержится большое количество сахара. Для детей младше двух лет употребление этой ягоды может обернуться пищевой аллергией, поэтому родителям важно быть внимательными к рациону малышей.

В какое время лучше есть арбузы

Андрей Умнов советует не есть арбузы вечером и ночью, так как это может негативно сказаться на качестве сна. Оптимальное время для их употребления — утро или день.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз семейства Тыквенные.

