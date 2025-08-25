Будущее стоматологии без имплантов: лаборатории научились выращивать настоящие зубы

Современная стоматология стоит на грани настоящей революции. То, что ещё недавно казалось фантастикой, постепенно превращается в реальность: вместо протезов и имплантов у людей появится шанс обзавестись настоящими зубами, выращенными в лаборатории.
Учёные уверены, что такие зубы смогут полностью интегрироваться с челюстной костью, сохраняя естественную подвижность и чувствительность благодаря периодонтальной связке. Это значит, что искусственные материалы могут навсегда остаться в прошлом.
Команды исследователей из Университета Тафтса и Кингс-колледжа Лондона уже создали специальную среду, которая запускает природный процесс формирования зубов.
В Японии пошли ещё дальше — там разработали препарат, блокирующий белок USAG-1. Этот белок обычно тормозит рост зубов, и его подавление позволило у животных заново вырастить полноценный зуб.
Клинические испытания технологии уже начались. Первая фаза проводится на людях с врождённой адентией — редким состоянием, когда отсутствуют зачатки зубов.
Результаты вселяют оптимизм: в ближайшем будущем выращенные зубы могут стать полноценной альтернативой имплантам, сохраняя естественные функции и долговечность.
