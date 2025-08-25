Семь-восемь часов сна не спасут, если вы дремлете днём — эта привычка убивает медленнее сигарет

Учёные выяснили, что регулярность сна важнее его продолжительности для здоровья

Нерегулярный сон оказался куда опаснее, чем просто недосып. Новое масштабное исследование показало: сбой режима напрямую связан с повышенным риском сотен хронических заболеваний. В список попали диабет, болезни почек, нейродегенеративные расстройства, сердечно-сосудистые патологии и даже гангрена.

Семь лет наблюдений

Учёные проанализировали данные десятков тысяч человек за почти семь лет. Выяснилось, что именно нестабильность графика сна — а не его общее количество — значительно сильнее влияет на здоровье.

Выше риск инсульта и инфаркта

Дополнительно исследование подтверждает: люди, которые ложатся и встают в разное время, имеют примерно на 26 % больше шансов перенести инфаркт или инсульт, даже если спят положенные семь-восемь часов.

Нарушение биологических ритмов

Причина в том, что нарушение циркадных ритмов ведёт к хроническому воспалению, скачкам давления, гормональному дисбалансу и сбоям обмена веществ.

Сон без режима — угроза организму

Привычка жить «без режима» — это не просто неудобство. Это настоящая угроза для сердца и всего организма. Регулярность сна, как выяснилось, важнее его продолжительности.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования.

