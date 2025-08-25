Семь-восемь часов сна не спасут, если вы дремлете днём — эта привычка убивает медленнее сигарет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:21
Здоровье

Нерегулярный сон оказался куда опаснее, чем просто недосып. Новое масштабное исследование показало: сбой режима напрямую связан с повышенным риском сотен хронических заболеваний. В список попали диабет, болезни почек, нейродегенеративные расстройства, сердечно-сосудистые патологии и даже гангрена.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Семь лет наблюдений

Учёные проанализировали данные десятков тысяч человек за почти семь лет. Выяснилось, что именно нестабильность графика сна — а не его общее количество — значительно сильнее влияет на здоровье.

Выше риск инсульта и инфаркта

Дополнительно исследование подтверждает: люди, которые ложатся и встают в разное время, имеют примерно на 26 % больше шансов перенести инфаркт или инсульт, даже если спят положенные семь-восемь часов.

Нарушение биологических ритмов

Причина в том, что нарушение циркадных ритмов ведёт к хроническому воспалению, скачкам давления, гормональному дисбалансу и сбоям обмена веществ.

Сон без режима — угроза организму

Привычка жить «без режима» — это не просто неудобство. Это настоящая угроза для сердца и всего организма. Регулярность сна, как выяснилось, важнее его продолжительности.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
