Там, где молчание было приговором, появился шанс снова говорить: новая технология дарит свободу общения

Стэнфордские учёные создали интерфейс мозг — компьютер для преобразования мыслей

Учёные из Стэнфордского университета сделали прорыв: они создали уникальный интерфейс мозг — компьютер (BCI), который способен превращать мысли человека в текст. Для людей, потерявших способность говорить, это открывает совершенно новые возможности для общения и возвращает им голос.

Точность работы системы

Система показывает точность до 74 %, умея распознавать не только попытки произнести слова вслух, но и внутренний монолог — ту речь, которую человек произносит «про себя».

Как обеспечивают безопасность

Особое внимание уделили безопасности. В интерфейсе встроено специальное ключевое слово, которое позволяет пользователю самому решать, когда система может считывать мысли, а когда — нет.

Пароль для мыслей

В эксперименте в качестве такого «пароля» использовалась фраза chitty chitty bang bang. Она распознавалась с точностью почти 99 %, что гарантирует: случайные мысли не будут превращаться в текст без согласия владельца.

Возможности для медицины

Эта технология способна подарить свободу общения пациентам с параличом или нейродегенеративными заболеваниями и вернуть им возможность выражать себя.

Уточнения

Мышле́ние — познавательная деятельность человека.

