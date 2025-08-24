Там, где молчание было приговором, появился шанс снова говорить: новая технология дарит свободу общения

Учёные из Стэнфордского университета сделали прорыв: они создали уникальный интерфейс мозг — компьютер (BCI), который способен превращать мысли человека в текст. Для людей, потерявших способность говорить, это открывает совершенно новые возможности для общения и возвращает им голос.
Система показывает точность до 74 %, умея распознавать не только попытки произнести слова вслух, но и внутренний монолог — ту речь, которую человек произносит «про себя».
Особое внимание уделили безопасности. В интерфейсе встроено специальное ключевое слово, которое позволяет пользователю самому решать, когда система может считывать мысли, а когда — нет.
В эксперименте в качестве такого «пароля» использовалась фраза chitty chitty bang bang. Она распознавалась с точностью почти 99 %, что гарантирует: случайные мысли не будут превращаться в текст без согласия владельца.
Эта технология способна подарить свободу общения пациентам с параличом или нейродегенеративными заболеваниями и вернуть им возможность выражать себя.
Мышле́ние — познавательная деятельность человека.
Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.