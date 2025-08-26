Обезболивающие — тихий убийца: кардиолог раскрыла главный секрет домашней аптечки

Кардиолог назвала серьезную ошибку при приеме обезболивающих: остерегайтесь комбинированных препаратов

Обезболивающие препараты — частые спутники домашней аптечки, но насколько они безопасны и как их правильно принимать, чтобы не навредить здоровью? На эти вопросы ответила Татьяна Романенко, эксперт телеканала "Доктор", врач-терапевт и кардиолог.

Фото: Wikimedia Commons by This file is lacking author information., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ таблетки

Обезболивающие средства разнообразны по механизму действия и показаниям, но многие люди считают их "безобидными" и принимают при любом недомогании. Это опасное заблуждение, подчеркула врач.

"Люди относятся к нестероидным противовоспалительным средствам с легкостью, считая их безобидными. Но серьезная ошибка — принимать комбинацию этих средств, например, порошки "пять в одном", — сказала Романенко.

Такие комбинации могут привести к побочным эффектам на желудок и кишечник, включая язвы и кровотечения, а также к проблемам с печенью и сердечно-сосудистой системой, пояснила она.

Романенко рекомендует с осторожностью относиться к комбинированным препаратам, так как они могут содержать несколько анальгетиков или гормональные компоненты, что увеличивает риск побочных эффектов, пишет Газета.Ru.

Важно помнить, что обезболивающие должны назначаться врачом по показаниям и в нужной дозировке. Не стоит принимать их без необходимости или для "маскировки" симптомов.

При длительном приеме обезболивающих необходимо обсудить с врачом защиту желудка и печени, а также избегать сочетания таких препаратов с алкоголем. В случае появления побочных эффектов следует немедленно прекратить прием и обратиться к специалисту.

Уточнения

Анальге́тик (от др.-греч. ἀν- «без, против» + ἄλγησις «боль»), обезбо́ливающее, болеутоля́ющее — лекарственное средство природного, полусинтетического и синтетического происхождения, предназначенное для снятия болевых ощущений — анальгезии.

