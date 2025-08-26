Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Строить дома в России станет дешевле: власти нашли способ отдать землю тем, кто готов действовать
Вашингтон давит, Киев упирается: как Украина реагирует на требования США
Сто гостей и стиль старого Голливуда: гостья свадьбы Муцениеце раскрыла секреты роскошного торжества
Три поколения BMW 3 Series: популярные, но проблемные версии, от которых стоит держаться подальше
Откройте для себя лайфхак с яйцами: трюк с водой спасёт ваши блюда
Домашние питомцы и наше здоровье: как питомцы помогают нам бороться со стрессом
Энергетический крах? Правительство США поставило крест на амбициозном проекте Orsted
Мечтает о бане: Настя Ивлеева призналась, что живёт в бывшем курятнике
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы

Обезболивающие — тихий убийца: кардиолог раскрыла главный секрет домашней аптечки

Кардиолог назвала серьезную ошибку при приеме обезболивающих: остерегайтесь комбинированных препаратов
1:40
Здоровье

Обезболивающие препараты — частые спутники домашней аптечки, но насколько они безопасны и как их правильно принимать, чтобы не навредить здоровью? На эти вопросы ответила Татьяна Романенко, эксперт телеканала "Доктор", врач-терапевт и кардиолог.

таблетки
Фото: Wikimedia Commons by This file is lacking author information., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
таблетки

Обезболивающие средства разнообразны по механизму действия и показаниям, но многие люди считают их "безобидными" и принимают при любом недомогании. Это опасное заблуждение, подчеркула врач.

"Люди относятся к нестероидным противовоспалительным средствам с легкостью, считая их безобидными. Но серьезная ошибка — принимать комбинацию этих средств, например, порошки "пять в одном", — сказала Романенко.

Такие комбинации могут привести к побочным эффектам на желудок и кишечник, включая язвы и кровотечения, а также к проблемам с печенью и сердечно-сосудистой системой, пояснила она.

Романенко рекомендует с осторожностью относиться к комбинированным препаратам, так как они могут содержать несколько анальгетиков или гормональные компоненты, что увеличивает риск побочных эффектов, пишет Газета.Ru.

Важно помнить, что обезболивающие должны назначаться врачом по показаниям и в нужной дозировке. Не стоит принимать их без необходимости или для "маскировки" симптомов.

При длительном приеме обезболивающих необходимо обсудить с врачом защиту желудка и печени, а также избегать сочетания таких препаратов с алкоголем. В случае появления побочных эффектов следует немедленно прекратить прием и обратиться к специалисту.

Уточнения

Анальге́тик (от др.-греч. ἀν- «без, против» + ἄλγησις «боль»), обезбо́ливающее, болеутоля́ющее — лекарственное средство природного, полусинтетического и синтетического происхождения, предназначенное для снятия болевых ощущений — анальгезии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ
Авто
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ Аудио 
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России
Авто
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России Аудио 
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Наука и техника
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы
Драконий принц вышел из тени хранилищ: полвека старые кости скрывали новый вид предка тираннозавра
Российский спорт в огне: раздача паспортов иностранцам вызвала новый скандал
Терпение гурмана: как время превращает обычный плов в гастрономическую легенду
Пятки превращаются в наждачку: средство, которое спасает кожу за ночь
В какие круизы не стоит отправляться: о чём молчат туроператоры
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно?
Авто с ГБО — нагрузка на масло меньше? Как иллюзия чистоты оборачивается риском для двигателя
Премьер Бельгии счёл умным не трогать замороженные активы России
Цены на борщевой набор ведут себя странно: исследование показало неожиданное
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.