Дверные ручки, полотенца, поручни: где живёт вирус, вызывающий бородавки, и как от него уберечься

Маленькие бугорки на коже нередко воспринимаются как пустяк. Но за их появлением часто стоит вирус папилломы человека (ВПЧ) — один из самых распространённых в мире.
Вирус проникает через микротравмы кожи и может "дремать" месяцами. Именно поэтому бородавки возникают неожиданно. По статистике, до 90% людей являются носителями ВПЧ, но проявления встречаются лишь у 8-12%.
Существует более 150 типов вируса, и каждый вызывает разные виды наростов. Чаще всего они появляются на кистях, пальцах, коленях и стопах — то есть там, где кожа больше всего травмируется.
Бородавки действительно передаются от человека к человеку. Опасность кроется не только в прямом контакте, но и в общих предметах — полотенцах, поручнях транспорта, дверных ручках. Вирус особенно легко проникает в организм через влажную или повреждённую кожу.
В группе риска:
дети и подростки (частые микротравмы, слабый иммунитет),
люди с иммунодефицитом, аутоиммунными заболеваниями, диабетом.
Большинство бородавок безвредны, но доставляют эстетический дискомфорт. Исключение — подошвенные, которые растут внутрь и вызывают боль при ходьбе.
В 60-70% случаев наросты исчезают сами за 1-2 года, когда иммунитет становится сильнее. Но если бородавка мешает, воспаляется или часто травмируется — её лучше удалить, чтобы избежать осложнений.
Консультация дерматолога обязательна, если:
бородавка болит, зудит, кровоточит или меняет форму,
появляются многочисленные наросты у взрослого,
наблюдаются рецидивы после удаления.
Врач проведёт дерматоскопию, исключит злокачественные процессы и подберёт безопасный метод лечения.
