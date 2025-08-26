Дверные ручки, полотенца, поручни: где живёт вирус, вызывающий бородавки, и как от него уберечься

Дерматологи: бородавки передаются через прямой контакт и общие предметы

Маленькие бугорки на коже нередко воспринимаются как пустяк. Но за их появлением часто стоит вирус папилломы человека (ВПЧ) — один из самых распространённых в мире.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бородавка

Почему появляются бородавки

Вирус проникает через микротравмы кожи и может "дремать" месяцами. Именно поэтому бородавки возникают неожиданно. По статистике, до 90% людей являются носителями ВПЧ, но проявления встречаются лишь у 8-12%.

Существует более 150 типов вируса, и каждый вызывает разные виды наростов. Чаще всего они появляются на кистях, пальцах, коленях и стопах — то есть там, где кожа больше всего травмируется.

Насколько они заразны

Бородавки действительно передаются от человека к человеку. Опасность кроется не только в прямом контакте, но и в общих предметах — полотенцах, поручнях транспорта, дверных ручках. Вирус особенно легко проникает в организм через влажную или повреждённую кожу.

В группе риска:

дети и подростки (частые микротравмы, слабый иммунитет),

люди с иммунодефицитом, аутоиммунными заболеваниями, диабетом.

Опасны ли бородавки

Большинство бородавок безвредны, но доставляют эстетический дискомфорт. Исключение — подошвенные, которые растут внутрь и вызывают боль при ходьбе.

В 60-70% случаев наросты исчезают сами за 1-2 года, когда иммунитет становится сильнее. Но если бородавка мешает, воспаляется или часто травмируется — её лучше удалить, чтобы избежать осложнений.

Когда обращаться к врачу

Консультация дерматолога обязательна, если:

бородавка болит, зудит, кровоточит или меняет форму,

появляются многочисленные наросты у взрослого,

наблюдаются рецидивы после удаления.

Врач проведёт дерматоскопию, исключит злокачественные процессы и подберёт безопасный метод лечения.

Уточнения

Бородавка - доброкачественное новообразование кожи вирусной этиологии, имеющее вид узелка или сосочка.

