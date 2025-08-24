Гладкая кожа или выброшенные деньги: вся правда о лазерной эпиляции, которую скрывают в салонах

Косметологи: лазерная эпиляция неэффективна для светлых и рыжих волос

Лазерная эпиляция давно стала популярной процедурой и нередко воспринимается как универсальное решение проблемы нежелательных волос. Но за яркой рекламой часто скрываются нюансы, о которых стоит знать заранее.

Высокая стоимость

Главный минус — цена. Один сеанс обходится недёшево, а для стойкого результата потребуется целый курс, включающий не менее 8-10 процедур. В итоге расходы могут оказаться весьма ощутимыми.

Реакция кожи

Людям с чувствительной кожей стоит быть особенно осторожными. После лазера нередко появляются:

покраснение,

лёгкий зуд,

раздражение, похожее на сыпь.

Такие проявления обычно проходят за пару дней, но неприятные ощущения всё равно могут омрачить впечатление от процедуры.

Долгий курс

Эпиляция лазером требует терпения. Желанный результат появляется не сразу: необходимо несколько сеансов, между которыми проходят недели. Для некоторых это становится настоящим испытанием.

Влияние цвета и типа волос

Метод лучше всего работает на тёмных и жёстких волосках. А вот светлые и рыжие зачастую плохо реагируют на лазер. В таких случаях эффективность процедуры может быть минимальной, а деньги — потрачены впустую.

Индивидуальные особенности

Организм каждого человека реагирует по-своему. У одних волосы исчезают быстро, у других — результат оказывается слабым или вовсе незаметным.

Зачем нужна консультация

Перед тем как решиться на курс, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Только врач сможет оценить состояние кожи, тип волос и предсказать, стоит ли ожидать положительного эффекта. Это поможет избежать разочарований и ненужных трат.

Уточнения

Лазерная эпиляция - процедура удаления волос с помощью воздействия импульсов лазерного излучения, разрушающие волосяной фолликул.

