Живот раздувает каждое утро? Это может быть не ужин, а тревожный симптом, который лучше не игнорировать

Утренний метеоризм может быть связан с обезвоживанием и пищевыми привычками

Просыпаться с тяжестью в животе, громким урчанием и ощущением, будто внутри надутый шарик, — ситуация, знакомая многим. Иногда это всего лишь безобидный физиологический процесс, но если метеоризм повторяется часто, организм может подавать тревожный сигнал.

Почему с утра раздувает

Причины утреннего вздутия могут быть самыми разными — от банальных пищевых привычек до серьёзных заболеваний.

лактоза или глютен часто становятся "виновниками" утреннего дискомфорта. Инфекции ЖКТ: хеликобактер пилори или лямблии вызывают не только газы, но и боль, тошноту, потерю аппетита.

Какие симптомы настораживают

Обычное вздутие проявляется:

урчанием и заметным увеличением объёма живота,

отрыжкой, метеоризмом,

лёгкими спазмами.

Но если к этому добавляются сильная боль, постоянная диарея, кровь в стуле, тошнота или резкая потеря веса, необходимо срочно обратиться к врачу.

Что можно изменить в привычках

В большинстве случаев уменьшить неприятные симптомы помогает корректировка образа жизни:

даже лёгкая прогулка помогает кишечнику работать активнее. Снизить стресс: йога, дыхательные практики и медитация благотворно влияют на ЖКТ.

Когда нужна помощь врача

Если утренние газы сопровождаются дополнительными симптомами или не проходят, важно не заниматься самолечением. Врач назначит обследование (анализы, УЗИ, гастроскопию) и подберёт правильное лечение.

Единичное вздутие по утрам — это норма. Но если проблема повторяется, сопровождается болью или другими нарушениями, лучше обратиться к специалисту. Забота о рационе, достаток воды, физическая активность и спокойный режим дня помогают большинству людей навсегда забыть о "утреннем шарике в животе".

Метеори́зм (от греч. μετεωρισμός - поднятие вверх, вздутие) — избыточное скопление газов в кишечнике.

