Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Последняя капля? Венгрия подала в суд на ЕС из-за российских активов
Мамма миа! и не только: 5 причин выбрать Вис вместо популярных курортов Хорватии
Год работы над собой: жена Петросяна рассказала, как достигла идеального веса после родов
Корабли исчезают именно из-за них: вот что на самом деле происходит в Бермудском треугольнике
Тайный звонок: каким образом Лариса Долина оказалась втянута в бракоразводный процесс Товстика
Этот способ чистки унитаза довёл сантехников до истерики — хватит всего одной ложки
Думали, что можно доехать до сервиса? Спущенное колесо решает иначе
Не покупайте протеиновые батончики — сделайте эти домашние, и вы забудете о магазинных навсегда
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале

Живот раздувает каждое утро? Это может быть не ужин, а тревожный симптом, который лучше не игнорировать

Утренний метеоризм может быть связан с обезвоживанием и пищевыми привычками
3:13
Здоровье

Просыпаться с тяжестью в животе, громким урчанием и ощущением, будто внутри надутый шарик, — ситуация, знакомая многим. Иногда это всего лишь безобидный физиологический процесс, но если метеоризм повторяется часто, организм может подавать тревожный сигнал.

Утренняя тяжесть в животе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренняя тяжесть в животе

Почему с утра раздувает

Причины утреннего вздутия могут быть самыми разными — от банальных пищевых привычек до серьёзных заболеваний.

  • Вечерний рацион: бобовые, капуста, лук, острые блюда и продукты с высоким содержанием клетчатки запускают активное брожение в кишечнике.
  • Обезвоживание: недостаток воды замедляет работу ЖКТ, пища дольше задерживается и вызывает газообразование.
  • Аэрофагия: заглатывание воздуха во время еды или разговора, а также привычка есть на бегу.
  • Лекарства: некоторые препараты (например, антидепрессанты или средства после инсульта) могут влиять на перистальтику и выведение газов.
  • Пищевая непереносимость: лактоза или глютен часто становятся "виновниками" утреннего дискомфорта.
  • Инфекции ЖКТ: хеликобактер пилори или лямблии вызывают не только газы, но и боль, тошноту, потерю аппетита.

Какие симптомы настораживают

Обычное вздутие проявляется:

  • урчанием и заметным увеличением объёма живота,
  • отрыжкой, метеоризмом,
  • лёгкими спазмами.

Но если к этому добавляются сильная боль, постоянная диарея, кровь в стуле, тошнота или резкая потеря веса, необходимо срочно обратиться к врачу.

Что можно изменить в привычках

В большинстве случаев уменьшить неприятные симптомы помогает корректировка образа жизни:

  • Сократить продукты-триггеры: особенно вечером лучше избегать бобовых, капусты и искусственных подсластителей.
  • Пить больше воды: 6-8 стаканов в день облегчат работу кишечника.
  • Есть медленно: тщательное пережёвывание снижает риск заглатывания воздуха.
  • Не разговаривать за столом: аэрофагия — частая причина газов.
  • Добавить пробиотики: йогурт или специальные добавки восстановят микрофлору.
  • Чаи с фенхелем, мятой или ромашкой: они действуют как мягкие ветрогонные средства.
  • Двигаться после ужина: даже лёгкая прогулка помогает кишечнику работать активнее.
  • Снизить стресс: йога, дыхательные практики и медитация благотворно влияют на ЖКТ.

Когда нужна помощь врача

Если утренние газы сопровождаются дополнительными симптомами или не проходят, важно не заниматься самолечением. Врач назначит обследование (анализы, УЗИ, гастроскопию) и подберёт правильное лечение.

Единичное вздутие по утрам — это норма. Но если проблема повторяется, сопровождается болью или другими нарушениями, лучше обратиться к специалисту. Забота о рационе, достаток воды, физическая активность и спокойный режим дня помогают большинству людей навсегда забыть о "утреннем шарике в животе".

Уточнения

Метеори́зм (от греч. μετεωρισμός - поднятие вверх, вздутие) — избыточное скопление газов в кишечнике.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Стареть или крепнуть: вот как сделать силовые тренировки после 40 страховкой от слабости
Новости спорта
Стареть или крепнуть: вот как сделать силовые тренировки после 40 страховкой от слабости Аудио 
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Домашние животные
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Последние материалы
Последняя капля? Венгрия подала в суд на ЕС из-за российских активов
Мамма миа! и не только: 5 причин выбрать Вис вместо популярных курортов Хорватии
Год работы над собой: жена Петросяна рассказала, как достигла идеального веса после родов
Корабли исчезают именно из-за них: вот что на самом деле происходит в Бермудском треугольнике
У ЕС почти не осталось санкционных рычагов влияния на Россию
Тайный звонок: каким образом Лариса Долина оказалась втянута в бракоразводный процесс Товстика
Этот способ чистки унитаза довёл сантехников до истерики — хватит всего одной ложки
Думали, что можно доехать до сервиса? Спущенное колесо решает иначе
Не покупайте протеиновые батончики — сделайте эти домашние, и вы забудете о магазинных навсегда
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.