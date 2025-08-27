Когда сосуды трещат по швам, всего капля этого масла сбивает давление сильнее таблетки

Повышенное давление — одна из главных угроз для сердца и сосудов. Оно утрояет риск инфаркта и увеличивает вероятность инсульта в семь раз. А ещё может привести к слепоте или почечной недостаточности. Но кроме классических лекарств врачи всё чаще говорят и о дополнительных способах поддержки организма. Один из них — ароматерапия.
Нормой считаются показатели 120/70-130/80 мм рт. ст. При 140/90 и выше в кабинете врача или 135/85 при домашнем измерении уже можно говорить о гипертонии. Она коварна тем, что долго не даёт явных симптомов, но постепенно разрушает сосуды, сердце, почки и зрение.
Фармакологи подтверждают: эфирное масло иланг-иланга (Cananga odorata) помогает расслабить организм и мягко снижает артериальное давление, особенно при его умеренном повышении.
Несмотря на натуральность, масло подходит не всем. Оно противопоказано:
Перед использованием стоит сделать пробу: капнуть каплю масла на сгиб локтя и подождать 48 часов. Если раздражения нет — можно применять.
Эфирные масла — не замена врачебной терапии, а лишь поддержка. При тяжёлой или хронической гипертонии всегда необходимо наблюдаться у кардиолога и принимать назначенные препараты.
Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.
