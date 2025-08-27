Когда сосуды трещат по швам, всего капля этого масла сбивает давление сильнее таблетки

Эфирное масло иланг-иланга помогает снизить артериальное давление, говорят врачи

Повышенное давление — одна из главных угроз для сердца и сосудов. Оно утрояет риск инфаркта и увеличивает вероятность инсульта в семь раз. А ещё может привести к слепоте или почечной недостаточности. Но кроме классических лекарств врачи всё чаще говорят и о дополнительных способах поддержки организма. Один из них — ароматерапия.

Невидимый враг: что такое гипертония

Нормой считаются показатели 120/70-130/80 мм рт. ст. При 140/90 и выше в кабинете врача или 135/85 при домашнем измерении уже можно говорить о гипертонии. Она коварна тем, что долго не даёт явных симптомов, но постепенно разрушает сосуды, сердце, почки и зрение.

Иланг-иланг против давления

Фармакологи подтверждают: эфирное масло иланг-иланга (Cananga odorata) помогает расслабить организм и мягко снижает артериальное давление, особенно при его умеренном повышении.

Почему оно работает:

содержит монотерпеновые эфиры со спазмолитическим эффектом;

со спазмолитическим эффектом; богато сесквитерпенами , которые действуют как натуральные антигипертензивные компоненты;

, которые действуют как натуральные антигипертензивные компоненты; помогает расслабить диафрагму, снять напряжение с сердечно-лёгочного сплетения и урегулировать ритм сердца.

Как использовать:

нанести по 1 капле на запястья и глубоко вдохнуть аромат;

на запястья и глубоко вдохнуть аромат; смешать 1 каплю масла с 4 каплями базового (например, миндального или кокосового) и втереть в область солнечного сплетения лёгким массажем.

Кому стоит быть осторожным

Несмотря на натуральность, масло подходит не всем. Оно противопоказано:

людям с низким давлением;

беременным и кормящим женщинам;

детям до 12 лет;

людям с эпилепсией.

Перед использованием стоит сделать пробу: капнуть каплю масла на сгиб локтя и подождать 48 часов. Если раздражения нет — можно применять.

Эфирные масла — не замена врачебной терапии, а лишь поддержка. При тяжёлой или хронической гипертонии всегда необходимо наблюдаться у кардиолога и принимать назначенные препараты.

