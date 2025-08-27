Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не морщинится, не увядает, не стареет: в теле человека есть орган, забывший про возраст
Цены на популярный седан пошли вниз: что стоит за падением
Осетровый десант: в Зею выпустили десятки тысяч молоди
Ваш кот — гениальный актёр: как жалобное мяу превратилось в оружие управления
Ипотека без страха: три кита зумеров — на что надеется поколение Z, беря кредит
Маникюр, который выглядит дороже ювелирки: этот блеск осенью выбирают всё чаще
Эксперимент: Чехия повысит лимит скорости на трассе до 150 км/ч
Революция в медицине: в Китае впервые пересадили лёгкое свиньи человеку
Грузия как на ладони: наслаждайтесь древностями и гастрономией Кутаиси

Когда сосуды трещат по швам, всего капля этого масла сбивает давление сильнее таблетки

Эфирное масло иланг-иланга помогает снизить артериальное давление, говорят врачи
2:21
Здоровье

Повышенное давление — одна из главных угроз для сердца и сосудов. Оно утрояет риск инфаркта и увеличивает вероятность инсульта в семь раз. А ещё может привести к слепоте или почечной недостаточности. Но кроме классических лекарств врачи всё чаще говорят и о дополнительных способах поддержки организма. Один из них — ароматерапия.

Эфирное масло иланг-иланга
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эфирное масло иланг-иланга

Невидимый враг: что такое гипертония

Нормой считаются показатели 120/70-130/80 мм рт. ст. При 140/90 и выше в кабинете врача или 135/85 при домашнем измерении уже можно говорить о гипертонии. Она коварна тем, что долго не даёт явных симптомов, но постепенно разрушает сосуды, сердце, почки и зрение.

Иланг-иланг против давления

Фармакологи подтверждают: эфирное масло иланг-иланга (Cananga odorata) помогает расслабить организм и мягко снижает артериальное давление, особенно при его умеренном повышении.

Почему оно работает:

  • содержит монотерпеновые эфиры со спазмолитическим эффектом;
  • богато сесквитерпенами, которые действуют как натуральные антигипертензивные компоненты;
  • помогает расслабить диафрагму, снять напряжение с сердечно-лёгочного сплетения и урегулировать ритм сердца.

Как использовать:

  • нанести по 1 капле на запястья и глубоко вдохнуть аромат;
  • смешать 1 каплю масла с 4 каплями базового (например, миндального или кокосового) и втереть в область солнечного сплетения лёгким массажем.

Кому стоит быть осторожным

Несмотря на натуральность, масло подходит не всем. Оно противопоказано:

  • людям с низким давлением;
  • беременным и кормящим женщинам;
  • детям до 12 лет;
  • людям с эпилепсией.

Перед использованием стоит сделать пробу: капнуть каплю масла на сгиб локтя и подождать 48 часов. Если раздражения нет — можно применять.

Эфирные масла — не замена врачебной терапии, а лишь поддержка. При тяжёлой или хронической гипертонии всегда необходимо наблюдаться у кардиолога и принимать назначенные препараты.

Уточнения

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Военные новости
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Аудио 
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Садоводство, цветоводство
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Наука и техника
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Последние материалы
Цены на популярный седан пошли вниз: что стоит за падением
Осетровый десант: в Зею выпустили десятки тысяч молоди
Ваш кот — гениальный актёр: как жалобное мяу превратилось в оружие управления
Ипотека без страха: три кита зумеров — на что надеется поколение Z, беря кредит
Маникюр, который выглядит дороже ювелирки: этот блеск осенью выбирают всё чаще
Эксперимент: Чехия повысит лимит скорости на трассе до 150 км/ч
Революция в медицине: в Китае впервые пересадили лёгкое свиньи человеку
Грузия как на ладони: наслаждайтесь древностями и гастрономией Кутаиси
Самое недооценённое упражнение в фитнесе: вот как отжимания меняют всё ваше тело
Кулинары: добавление какао-порошка превращает манную кашу в десерт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.