Покалывание в руках — сигнал беды: врачи назвали 9 причин от усталости до инсульта

Ощущение покалывания в пальцах или кистях знакомо каждому. Чаще всего это временное явление — вы просто "отлежали" руку или слишком долго сидели в неудобной позе. Но если парестезия (так называется это ощущение) повторяется регулярно, она может быть сигналом о серьёзных нарушениях в организме.
Парестезия — это не только покалывание, но и онемение, чувство "ползания мурашек" или жжения. Причины могут быть как безобидные (неудобная поза), так и связанные с болезнями нервной системы, сосудов или обмена веществ.
Ниже — девять наиболее распространённых факторов, которые могут вызывать этот симптом.
Частая причина покалывания — сдавление срединного нерва в области запястья. Чаще всего ощущение усиливается ночью или утром после сна.
Признаки:
Провоцируют синдром работа за компьютером, игра на музыкальных инструментах или любая деятельность с повторяющимися движениями рук.
При диабете повышенный уровень сахара повреждает нервные окончания. Обычно покалывание ощущается в ногах, но может затрагивать и руки.
Это состояние связано с нарушением минерального баланса и сопровождается тревожностью, учащённым дыханием, мышечными спазмами. На фоне этого нередко появляется и покалывание в руках.
Если покалывание сопровождается слабостью в руке, нарушением речи, потерей равновесия, это может быть предвестником инсульта. В таких случаях нужно срочно вызывать скорую помощь.
Хроническое сосудистое расстройство, при котором пальцы рук становятся белыми, затем синеют и краснеют. Во время приступа появляется онемение и покалывание.
Одна из серьёзных причин парестезий. Это аутоиммунное заболевание, при котором повреждаются нервные волокна.
Этот витамин необходим для нормальной работы нервной системы. Его нехватка может привести к неврологическим нарушениям — в том числе к покалыванию.
Длительное использование мыши, неудобное расположение клавиатуры, сутулость — всё это может привести к хроническому онемению и покалыванию. Особенно часто страдают офисные сотрудники и люди, работающие с виброинструментами.
Наименее опасный вариант: если вы спите, подложив руку под голову или согнув её под углом, утром можно проснуться с "мурашками". Обычно такие симптомы проходят сами.
Покалывание в руках не всегда опасно, но и игнорировать его не стоит. Оно может быть как следствием усталости, так и тревожным сигналом инсульта или рассеянного склероза. Важно прислушиваться к своему телу и вовремя обращаться к врачу.
Инсу́льт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.
