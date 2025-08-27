Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Покалывание в руках — сигнал беды: врачи назвали 9 причин от усталости до инсульта

При повторяющемся онемении рук следует обратиться к неврологу, предупреждают врачи
Здоровье

Ощущение покалывания в пальцах или кистях знакомо каждому. Чаще всего это временное явление — вы просто "отлежали" руку или слишком долго сидели в неудобной позе. Но если парестезия (так называется это ощущение) повторяется регулярно, она может быть сигналом о серьёзных нарушениях в организме.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Что такое парестезия

Парестезия — это не только покалывание, но и онемение, чувство "ползания мурашек" или жжения. Причины могут быть как безобидные (неудобная поза), так и связанные с болезнями нервной системы, сосудов или обмена веществ.

Ниже — девять наиболее распространённых факторов, которые могут вызывать этот симптом.

Синдром запястного канала

Частая причина покалывания — сдавление срединного нерва в области запястья. Чаще всего ощущение усиливается ночью или утром после сна.

Признаки:

  • онемение большого, указательного и среднего пальца;
  • ощущение слабости в кисти;
  • трудности при удержании предметов.

Провоцируют синдром работа за компьютером, игра на музыкальных инструментах или любая деятельность с повторяющимися движениями рук.

Диабетическая нейропатия

При диабете повышенный уровень сахара повреждает нервные окончания. Обычно покалывание ощущается в ногах, но может затрагивать и руки.

  • Сопутствующие симптомы: жжение, онемение, иногда — боль.

Спазмофилия

Это состояние связано с нарушением минерального баланса и сопровождается тревожностью, учащённым дыханием, мышечными спазмами. На фоне этого нередко появляется и покалывание в руках.

Ранний признак инсульта

Если покалывание сопровождается слабостью в руке, нарушением речи, потерей равновесия, это может быть предвестником инсульта. В таких случаях нужно срочно вызывать скорую помощь.

Болезнь Рейно

Хроническое сосудистое расстройство, при котором пальцы рук становятся белыми, затем синеют и краснеют. Во время приступа появляется онемение и покалывание.

  • Главный провоцирующий фактор — холод.

Рассеянный склероз

Одна из серьёзных причин парестезий. Это аутоиммунное заболевание, при котором повреждаются нервные волокна.

  • Дополнительные признаки: усталость, ухудшение зрения, проблемы с равновесием и недержание мочи.

Дефицит витамина B12

Этот витамин необходим для нормальной работы нервной системы. Его нехватка может привести к неврологическим нарушениям — в том числе к покалыванию.

  • В группу риска входят пожилые люди, веганы, люди с алкоголизмом и заболеваниями ЖКТ.

Неправильная осанка на работе

Длительное использование мыши, неудобное расположение клавиатуры, сутулость — всё это может привести к хроническому онемению и покалыванию. Особенно часто страдают офисные сотрудники и люди, работающие с виброинструментами.

Неправильная поза во сне

Наименее опасный вариант: если вы спите, подложив руку под голову или согнув её под углом, утром можно проснуться с "мурашками". Обычно такие симптомы проходят сами.

Когда стоит обратиться к врачу

  • Если покалывание регулярное, нарастает по силе или распространяется на другие части тела.
  • Если оно сопровождается слабостью, головокружением, нарушением речи или зрения — это повод для немедленного вызова скорой.
  • Если подозреваете хроническую причину (диабет, синдром запястного канала), нужно посетить невролога.

Как облегчить состояние

  • Делать разминку для рук и спины во время работы.
  • Следить за уровнем сахара и витаминов.
  • Использовать ортопедические подушки для сна.
  • При синдроме запястного канала — носить специальные фиксаторы на запястье.

Покалывание в руках не всегда опасно, но и игнорировать его не стоит. Оно может быть как следствием усталости, так и тревожным сигналом инсульта или рассеянного склероза. Важно прислушиваться к своему телу и вовремя обращаться к врачу.

Уточнения

Инсу́льт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
