Покалывание в руках — сигнал беды: врачи назвали 9 причин от усталости до инсульта

При повторяющемся онемении рук следует обратиться к неврологу, предупреждают врачи

Ощущение покалывания в пальцах или кистях знакомо каждому. Чаще всего это временное явление — вы просто "отлежали" руку или слишком долго сидели в неудобной позе. Но если парестезия (так называется это ощущение) повторяется регулярно, она может быть сигналом о серьёзных нарушениях в организме.

Что такое парестезия

Парестезия — это не только покалывание, но и онемение, чувство "ползания мурашек" или жжения. Причины могут быть как безобидные (неудобная поза), так и связанные с болезнями нервной системы, сосудов или обмена веществ.

Ниже — девять наиболее распространённых факторов, которые могут вызывать этот симптом.

Синдром запястного канала

Частая причина покалывания — сдавление срединного нерва в области запястья. Чаще всего ощущение усиливается ночью или утром после сна.

Признаки:

онемение большого, указательного и среднего пальца;

ощущение слабости в кисти;

трудности при удержании предметов.

Провоцируют синдром работа за компьютером, игра на музыкальных инструментах или любая деятельность с повторяющимися движениями рук.

Диабетическая нейропатия

При диабете повышенный уровень сахара повреждает нервные окончания. Обычно покалывание ощущается в ногах, но может затрагивать и руки.

Сопутствующие симптомы: жжение, онемение, иногда — боль.

Спазмофилия

Это состояние связано с нарушением минерального баланса и сопровождается тревожностью, учащённым дыханием, мышечными спазмами. На фоне этого нередко появляется и покалывание в руках.

Ранний признак инсульта

Если покалывание сопровождается слабостью в руке, нарушением речи, потерей равновесия, это может быть предвестником инсульта. В таких случаях нужно срочно вызывать скорую помощь.

Болезнь Рейно

Хроническое сосудистое расстройство, при котором пальцы рук становятся белыми, затем синеют и краснеют. Во время приступа появляется онемение и покалывание.

Главный провоцирующий фактор — холод.

Рассеянный склероз

Одна из серьёзных причин парестезий. Это аутоиммунное заболевание, при котором повреждаются нервные волокна.

Дополнительные признаки: усталость, ухудшение зрения, проблемы с равновесием и недержание мочи.

Дефицит витамина B12

Этот витамин необходим для нормальной работы нервной системы. Его нехватка может привести к неврологическим нарушениям — в том числе к покалыванию.

В группу риска входят пожилые люди, веганы, люди с алкоголизмом и заболеваниями ЖКТ.

Неправильная осанка на работе

Длительное использование мыши, неудобное расположение клавиатуры, сутулость — всё это может привести к хроническому онемению и покалыванию. Особенно часто страдают офисные сотрудники и люди, работающие с виброинструментами.

Неправильная поза во сне

Наименее опасный вариант: если вы спите, подложив руку под голову или согнув её под углом, утром можно проснуться с "мурашками". Обычно такие симптомы проходят сами.

Когда стоит обратиться к врачу

Если покалывание регулярное, нарастает по силе или распространяется на другие части тела.

Если оно сопровождается слабостью, головокружением, нарушением речи или зрения — это повод для немедленного вызова скорой.

Если подозреваете хроническую причину (диабет, синдром запястного канала), нужно посетить невролога.

Как облегчить состояние

Делать разминку для рук и спины во время работы.

Следить за уровнем сахара и витаминов.

Использовать ортопедические подушки для сна.

При синдроме запястного канала — носить специальные фиксаторы на запястье.

Покалывание в руках не всегда опасно, но и игнорировать его не стоит. Оно может быть как следствием усталости, так и тревожным сигналом инсульта или рассеянного склероза. Важно прислушиваться к своему телу и вовремя обращаться к врачу.

