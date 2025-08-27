Не БАД и не таблетки: еда, которую врачи называют лучшей защитой для памяти и печени

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Врачи рекомендуют включать яйца в рацион для профилактики заболеваний печени
3:18
Здоровье

Обычно, говоря о правильном питании, мы сразу вспоминаем овощи, фрукты и злаки. Но среди доступных и привычных продуктов есть настоящий "суперфуд", который недооценивают. Речь идёт о яйце — продукте, который врачи называют "идеальной пищей".

Корзина с яйцами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Корзина с яйцами

Почему яйцо так полезно

Яйца — это универсальный набор всего, что нужно организму. Они содержат:

  • качественный белок: строительный материал для клеток и мышц;
  • полезные жиры, включая омега-3, поддерживающие сердце и сосуды;
  • витамины A, D, E, группы B, укрепляющие зрение, иммунитет и нервную систему;
  • минералы: селен, йод, цинк, железо;
  • липопротеины, которые помогают транспортировать холестерин и участвуют в клеточном обмене.

Но главным "секретом" яйца является холин.

Холин: незаменимый защитник мозга и печени

Холин — вещество, о котором знают немногие, но именно он делает яйцо уникальным.

  • В мозге холин помогает вырабатывать ацетилхолин — нейромедиатор, отвечающий за память и внимание. Это значит, что регулярное употребление яиц способствует сохранению когнитивных функций и снижает риск возрастных нарушений.
  • В печени холин участвует в расщеплении жиров и защите органа от жировой дистрофии. Другими словами, он предотвращает ожирение печени, которое всё чаще диагностируют у людей с малоподвижным образом жизни.

Яйцо против быстрых углеводов

Многие привыкли начинать день с быстрых углеводов — булочек, хлопьев или сладких батончиков. Но они быстро поднимают уровень сахара в крови, вызывая резкий спад энергии уже через пару часов.

Яйцо, напротив, обладает:

  • низким гликемическим индексом,
  • способностью надолго насыщать,
  • богатым набором нутриентов в минимальном объёме.

Именно поэтому диетологи советуют включать яйца в завтрак: это помогает избежать "срывов" и перекусов уже в середине утра.

Сколько яиц можно есть

Современные исследования опровергли миф о том, что яйца повышают уровень "плохого" холестерина. Наоборот, при умеренном употреблении они помогают нормализовать липидный обмен.

Рекомендации:

  • взрослым можно съедать 1-2 яйца в день;
  • спортсменам и людям с активным образом жизни допустим больший объём;
  • детям яйца особенно полезны для роста и развития мозга.

Важно лишь выбирать качественный продукт: яйца от кур свободного выгула, питающихся натуральным зерном, содержат больше омега-3 и витаминов.

Яйцо — золотой стандарт питания: просто, доступно, незаменимо

Яйцо — это продукт, который сочетает простоту, доступность и поистине уникальную пользу. Оно:

  • поддерживает работу мозга,
  • защищает печень,
  • снабжает организм белком и витаминами,
  • помогает контролировать аппетит.

И всё это — всего за 15-25 рублей за штуку. Настоящая "идеальная еда", которую стоит включать в рацион ежедневно.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
