Не БАД и не таблетки: еда, которую врачи называют лучшей защитой для памяти и печени

Врачи рекомендуют включать яйца в рацион для профилактики заболеваний печени

Обычно, говоря о правильном питании, мы сразу вспоминаем овощи, фрукты и злаки. Но среди доступных и привычных продуктов есть настоящий "суперфуд", который недооценивают. Речь идёт о яйце — продукте, который врачи называют "идеальной пищей".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Корзина с яйцами

Почему яйцо так полезно

Яйца — это универсальный набор всего, что нужно организму. Они содержат:

качественный белок: строительный материал для клеток и мышц;

строительный материал для клеток и мышц; полезные жиры , включая омега-3, поддерживающие сердце и сосуды;

, включая омега-3, поддерживающие сердце и сосуды; витамины A, D, E, группы B , укрепляющие зрение, иммунитет и нервную систему;

, укрепляющие зрение, иммунитет и нервную систему; минералы: селен, йод, цинк, железо;

селен, йод, цинк, железо; липопротеины, которые помогают транспортировать холестерин и участвуют в клеточном обмене.

Но главным "секретом" яйца является холин.

Холин: незаменимый защитник мозга и печени

Холин — вещество, о котором знают немногие, но именно он делает яйцо уникальным.

В мозге холин помогает вырабатывать ацетилхолин — нейромедиатор, отвечающий за память и внимание. Это значит, что регулярное употребление яиц способствует сохранению когнитивных функций и снижает риск возрастных нарушений.

холин помогает вырабатывать ацетилхолин — нейромедиатор, отвечающий за память и внимание. Это значит, что регулярное употребление яиц способствует сохранению когнитивных функций и снижает риск возрастных нарушений. В печени холин участвует в расщеплении жиров и защите органа от жировой дистрофии. Другими словами, он предотвращает ожирение печени, которое всё чаще диагностируют у людей с малоподвижным образом жизни.

Яйцо против быстрых углеводов

Многие привыкли начинать день с быстрых углеводов — булочек, хлопьев или сладких батончиков. Но они быстро поднимают уровень сахара в крови, вызывая резкий спад энергии уже через пару часов.

Яйцо, напротив, обладает:

низким гликемическим индексом ,

, способностью надолго насыщать ,

, богатым набором нутриентов в минимальном объёме.

Именно поэтому диетологи советуют включать яйца в завтрак: это помогает избежать "срывов" и перекусов уже в середине утра.

Сколько яиц можно есть

Современные исследования опровергли миф о том, что яйца повышают уровень "плохого" холестерина. Наоборот, при умеренном употреблении они помогают нормализовать липидный обмен.

Рекомендации:

взрослым можно съедать 1-2 яйца в день;

спортсменам и людям с активным образом жизни допустим больший объём;

детям яйца особенно полезны для роста и развития мозга.

Важно лишь выбирать качественный продукт: яйца от кур свободного выгула, питающихся натуральным зерном, содержат больше омега-3 и витаминов.

Яйцо — золотой стандарт питания: просто, доступно, незаменимо

Яйцо — это продукт, который сочетает простоту, доступность и поистине уникальную пользу. Оно:

поддерживает работу мозга,

защищает печень,

снабжает организм белком и витаминами,

помогает контролировать аппетит.

И всё это — всего за 15-25 рублей за штуку. Настоящая "идеальная еда", которую стоит включать в рацион ежедневно.

