80 лет и никаких провалов: кто такие суперэйджеры и чем их мозг отличается от обычного

Сегодня, когда разговор о старении чаще ассоциируется с болезнями и потерей сил, учёные всё чаще говорят о феномене "суперстарения". Это люди, которым за 80, но их память и умственная активность сравнимы с 50-летними. Их называют суперэйджерами, и они ломают привычные стереотипы о неизбежном угасании мозга.
Суперстареющие — это пожилые люди, чьи когнитивные способности остаются на удивление высокими. Их мозг словно защищён от возрастных изменений: он не теряет пластичности и способен справляться со сложными задачами.
Учёные отмечают, что такие люди не просто "везунчики по генам". Их объединяют черты характера и образ жизни:
По сути, это люди, которые не дают возрасту определять их жизнь.
Феномен активно изучают последние 25 лет в Северо-Западном университете (Чикаго). Более 290 участников программы согласились пройти тесты памяти, а часть пожертвовала свой мозг науке.
Исследования показали: у суперэйджеров есть два варианта защиты мозга:
Это открытие даёт надежду, что деменцию и нейродегенеративные заболевания можно отсрочить или даже предотвратить, если понять, какие факторы помогают мозгу сохранять работоспособность.
Научные наблюдения выделяют целый набор привычек, которые объединяют суперстареющих людей:
Интересно, что образ суперстареющих людей близок к понятию "перенниалы" — людей, которые "цветут вечно". Этот термин придумала предприниматель Джина Пелл для описания тех, кто не подчиняется возрастным рамкам. Перенниалы открыты новым идеям, любят общение и сохраняют живой интерес к жизни.
Феномен суперстарения показывает: возрастное снижение памяти не является неизбежным приговором. Да, биология играет роль, но не меньшее значение имеет образ жизни.
Чтобы "держать мозг в форме" как можно дольше, важно:
Суперэйджеры — доказательство того, что старение мозга можно замедлить. Их опыт меняет представления о возрасте: теперь мы знаем, что и в 80 лет можно оставаться энергичным, любопытным и умным, сохраняя память на уровне 50-летнего.
