80 лет и никаких провалов: кто такие суперэйджеры и чем их мозг отличается от обычного

Учёные Северо-Западного университета США изучают феномен суперстарения мозга

Здоровье

Сегодня, когда разговор о старении чаще ассоциируется с болезнями и потерей сил, учёные всё чаще говорят о феномене "суперстарения". Это люди, которым за 80, но их память и умственная активность сравнимы с 50-летними. Их называют суперэйджерами, и они ломают привычные стереотипы о неизбежном угасании мозга.

Пожилой мужчина бегает

Кто такие суперэйджеры

Суперстареющие — это пожилые люди, чьи когнитивные способности остаются на удивление высокими. Их мозг словно защищён от возрастных изменений: он не теряет пластичности и способен справляться со сложными задачами.

Учёные отмечают, что такие люди не просто "везунчики по генам". Их объединяют черты характера и образ жизни:

активное социальное взаимодействие;

любознательность и стремление к новому;

постоянное обучение и интерес к сложным задачам;

оптимизм и позитивное восприятие мира.

По сути, это люди, которые не дают возрасту определять их жизнь.

Наука о суперстарении

Феномен активно изучают последние 25 лет в Северо-Западном университете (Чикаго). Более 290 участников программы согласились пройти тесты памяти, а часть пожертвовала свой мозг науке.

Исследования показали: у суперэйджеров есть два варианта защиты мозга:

Резистентность: отсутствие амилоидных бляшек и тау-белков, вызывающих болезнь Альцгеймера.

отсутствие амилоидных бляшек и тау-белков, вызывающих болезнь Альцгеймера. Устойчивость: даже если такие повреждения есть, мозг продолжает работать без заметных нарушений.

Это открытие даёт надежду, что деменцию и нейродегенеративные заболевания можно отсрочить или даже предотвратить, если понять, какие факторы помогают мозгу сохранять работоспособность.

Секреты долгой ясной памяти

Научные наблюдения выделяют целый набор привычек, которые объединяют суперстареющих людей:

Общительность: они редко остаются в одиночестве, поддерживают дружбу и заводят новые контакты.

они редко остаются в одиночестве, поддерживают дружбу и заводят новые контакты. Любознательность: чтение, изучение языков, путешествия — всё, что развивает мозг, становится частью их жизни.

чтение, изучение языков, путешествия — всё, что развивает мозг, становится частью их жизни. Физическая активность: спорт, прогулки и работа в саду улучшают кровообращение и снабжают мозг кислородом.

спорт, прогулки и работа в саду улучшают кровообращение и снабжают мозг кислородом. Гибкость мышления: они не боятся технологий, интересуются современными тенденциями и легко общаются с молодыми поколениями.

они не боятся технологий, интересуются современными тенденциями и легко общаются с молодыми поколениями. Оптимизм: по статистике, почти половина суперэйджеров называют себя жизнерадостными и уверенными в будущем.

Суперстарение и перенниалы

Интересно, что образ суперстареющих людей близок к понятию "перенниалы" — людей, которые "цветут вечно". Этот термин придумала предприниматель Джина Пелл для описания тех, кто не подчиняется возрастным рамкам. Перенниалы открыты новым идеям, любят общение и сохраняют живой интерес к жизни.

Что это значит для нас

Феномен суперстарения показывает: возрастное снижение памяти не является неизбежным приговором. Да, биология играет роль, но не меньшее значение имеет образ жизни.

Чтобы "держать мозг в форме" как можно дольше, важно:

развивать социальные связи;

давать себе интеллектуальные вызовы;

поддерживать физическую активность;

сохранять интерес к миру и желание учиться.

Суперэйджеры — доказательство того, что старение мозга можно замедлить. Их опыт меняет представления о возрасте: теперь мы знаем, что и в 80 лет можно оставаться энергичным, любопытным и умным, сохраняя память на уровне 50-летнего.

