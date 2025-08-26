Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайна восточной практики: как обычное занятие йогой меняет взгляд на реальность
Генетическая ошибка превратилась в бренд: как коты с дополнительными пальцами стали знаменитыми
Врачи рекомендуют включать яйца в рацион для профилактики заболеваний печени
АвтоВАЗ идёт на Восток: раскрыт амбициозный проект в Киргизии
Зрители не поверили своим глазам: вот что забыл сделать Киркоров перед выходом на сцену
Мордастая, тебе отвечу: Алёна Водонаева не выдержала и рассказала всю правду о своём пупке
336 пассажиров в шоке: экстренная посадка из-за жуткого инцидента на рейсе в Барселону
Тайны падающих звёзд: вопреки мифам вот что они значат на самом деле
Двигатель может заглохнуть на ходу: эти признаки позволят предугадать поломку машины

80 лет и никаких провалов: кто такие суперэйджеры и чем их мозг отличается от обычного

Учёные Северо-Западного университета США изучают феномен суперстарения мозга
3:48
Здоровье

Сегодня, когда разговор о старении чаще ассоциируется с болезнями и потерей сил, учёные всё чаще говорят о феномене "суперстарения". Это люди, которым за 80, но их память и умственная активность сравнимы с 50-летними. Их называют суперэйджерами, и они ломают привычные стереотипы о неизбежном угасании мозга.

Пожилой мужчина бегает
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пожилой мужчина бегает

Кто такие суперэйджеры

Суперстареющие — это пожилые люди, чьи когнитивные способности остаются на удивление высокими. Их мозг словно защищён от возрастных изменений: он не теряет пластичности и способен справляться со сложными задачами.

Учёные отмечают, что такие люди не просто "везунчики по генам". Их объединяют черты характера и образ жизни:

  • активное социальное взаимодействие;
  • любознательность и стремление к новому;
  • постоянное обучение и интерес к сложным задачам;
  • оптимизм и позитивное восприятие мира.

По сути, это люди, которые не дают возрасту определять их жизнь.

Наука о суперстарении

Феномен активно изучают последние 25 лет в Северо-Западном университете (Чикаго). Более 290 участников программы согласились пройти тесты памяти, а часть пожертвовала свой мозг науке.

Исследования показали: у суперэйджеров есть два варианта защиты мозга:

  • Резистентность: отсутствие амилоидных бляшек и тау-белков, вызывающих болезнь Альцгеймера.
  • Устойчивость: даже если такие повреждения есть, мозг продолжает работать без заметных нарушений.

Это открытие даёт надежду, что деменцию и нейродегенеративные заболевания можно отсрочить или даже предотвратить, если понять, какие факторы помогают мозгу сохранять работоспособность.

Секреты долгой ясной памяти

Научные наблюдения выделяют целый набор привычек, которые объединяют суперстареющих людей:

  • Общительность: они редко остаются в одиночестве, поддерживают дружбу и заводят новые контакты.
  • Любознательность: чтение, изучение языков, путешествия — всё, что развивает мозг, становится частью их жизни.
  • Физическая активность: спорт, прогулки и работа в саду улучшают кровообращение и снабжают мозг кислородом.
  • Гибкость мышления: они не боятся технологий, интересуются современными тенденциями и легко общаются с молодыми поколениями.
  • Оптимизм: по статистике, почти половина суперэйджеров называют себя жизнерадостными и уверенными в будущем.

Суперстарение и перенниалы

Интересно, что образ суперстареющих людей близок к понятию "перенниалы" — людей, которые "цветут вечно". Этот термин придумала предприниматель Джина Пелл для описания тех, кто не подчиняется возрастным рамкам. Перенниалы открыты новым идеям, любят общение и сохраняют живой интерес к жизни.

Что это значит для нас

Феномен суперстарения показывает: возрастное снижение памяти не является неизбежным приговором. Да, биология играет роль, но не меньшее значение имеет образ жизни.

Чтобы "держать мозг в форме" как можно дольше, важно:

  • развивать социальные связи;
  • давать себе интеллектуальные вызовы;
  • поддерживать физическую активность;
  • сохранять интерес к миру и желание учиться.

Суперэйджеры — доказательство того, что старение мозга можно замедлить. Их опыт меняет представления о возрасте: теперь мы знаем, что и в 80 лет можно оставаться энергичным, любопытным и умным, сохраняя память на уровне 50-летнего.

Уточнения

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Военные новости
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Аудио 
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Садоводство, цветоводство
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире Аудио 
Единственный в мире корги-полицейский завершил службу по поиску наркотиков
Домашние животные
Единственный в мире корги-полицейский завершил службу по поиску наркотиков
Популярное
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало

Нашествие медуз вынудило остановить четыре реактора на крупнейшей АЭС Франции. Природа снова напомнила, кто диктует правила.

Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Шрамы глубин: кто оставил следы на антарктическом кальмаре-воине — сенсационное открытие
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Последние материалы
Генетическая ошибка превратилась в бренд: как коты с дополнительными пальцами стали знаменитыми
Врачи рекомендуют включать яйца в рацион для профилактики заболеваний печени
АвтоВАЗ идёт на Восток: раскрыт амбициозный проект в Киргизии
Зрители не поверили своим глазам: вот что забыл сделать Киркоров перед выходом на сцену
Мордастая, тебе отвечу: Алёна Водонаева не выдержала и рассказала всю правду о своём пупке
336 пассажиров в шоке: экстренная посадка из-за жуткого инцидента на рейсе в Барселону
Тайны падающих звёзд: вопреки мифам вот что они значат на самом деле
Двигатель может заглохнуть на ходу: эти признаки позволят предугадать поломку машины
Как убрать жирную пыль без усилий: универсальное средство уже есть у вас дома
Добавляем апельсин, лимон и горчицу в курицу: этот трюк сделает её блюдом ресторанного уровня
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.