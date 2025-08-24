Ночью тело работает иначе: всё решает положение, в котором вы спите — лучше любого ночного крема

Положение во сне играет гораздо более важную роль, чем принято думать. Сон на левом боку, который рекомендуют как аюрведа, так и современная медицина, запускает целый комплекс полезных процессов.
Основные протоки расположены слева, поэтому в этой позе лимфа дренируется быстрее, что способствует более активному выведению токсинов.
Гравитация облегчает циркуляцию крови, и сердцу приходится прилагать меньше усилий, снижая нагрузку на миокард, сообщает корреспондент Белновости.
Желудок располагается естественным образом, и желудочный сок не попадает в пищевод. Это уменьшает вероятность изжоги и облегчает переваривание пищи.
Селезенка находится слева, и в таком положении её работа по фильтрации крови становится более активной, что укрепляет защитные силы организма.
Медики особенно рекомендуют сон на левом боку будущим мамам. Это улучшает кровоснабжение плаценты и снижает давление на печень.
В положении на левом боку кровь легче оттекает от нижних конечностей, уменьшается риск отёков и снижается чувство тяжести в ногах.
Ночью в этой позе печень эффективнее выводит токсины, а процессы очищения организма проходят активнее.
Лёгкие не сдавливаются, дыхание становится глубже и свободнее. Это особенно важно для людей, страдающих апноэ или храпом.
В этом положении нагрузка на спину и шею распределяется равномерно. Риск болей после сна заметно снижается.
Людям с сердечной недостаточностью стоит обсудить позу сна со специалистом. В некоторых случаях врачи рекомендуют альтернативные варианты.
Чтобы усилить эффект, можно подложить подушку между коленями. Это выравнивает таз и уменьшает нагрузку на поясницу.
Регулярный сон на левом боку постепенно улучшает работу сердца, лёгких, пищеварительной и лимфатической систем. Простая привычка может оказать серьёзное влияние на общее состояние здоровья.
Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования.
Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.