Ночью тело работает иначе: всё решает положение, в котором вы спите — лучше любого ночного крема

2:29
Здоровье

Положение во сне играет гораздо более важную роль, чем принято думать. Сон на левом боку, который рекомендуют как аюрведа, так и современная медицина, запускает целый комплекс полезных процессов.

Сон на боку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сон на боку

Лимфатическая система

Основные протоки расположены слева, поэтому в этой позе лимфа дренируется быстрее, что способствует более активному выведению токсинов.

Работа сердца

Гравитация облегчает циркуляцию крови, и сердцу приходится прилагать меньше усилий, снижая нагрузку на миокард, сообщает корреспондент Белновости.

Пищеварение

Желудок располагается естественным образом, и желудочный сок не попадает в пищевод. Это уменьшает вероятность изжоги и облегчает переваривание пищи.

Селезенка и иммунитет

Селезенка находится слева, и в таком положении её работа по фильтрации крови становится более активной, что укрепляет защитные силы организма.

Для беременных женщин

Медики особенно рекомендуют сон на левом боку будущим мамам. Это улучшает кровоснабжение плаценты и снижает давление на печень.

Отток крови и варикоз

В положении на левом боку кровь легче оттекает от нижних конечностей, уменьшается риск отёков и снижается чувство тяжести в ногах.

Печень и детоксикация

Ночью в этой позе печень эффективнее выводит токсины, а процессы очищения организма проходят активнее.

Дыхание и лёгкие

Лёгкие не сдавливаются, дыхание становится глубже и свободнее. Это особенно важно для людей, страдающих апноэ или храпом.

Позвоночник и осанка

В этом положении нагрузка на спину и шею распределяется равномерно. Риск болей после сна заметно снижается.

Важное предостережение

Людям с сердечной недостаточностью стоит обсудить позу сна со специалистом. В некоторых случаях врачи рекомендуют альтернативные варианты.

Маленький секрет

Чтобы усилить эффект, можно подложить подушку между коленями. Это выравнивает таз и уменьшает нагрузку на поясницу.

Регулярный сон на левом боку постепенно улучшает работу сердца, лёгких, пищеварительной и лимфатической систем. Простая привычка может оказать серьёзное влияние на общее состояние здоровья.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
