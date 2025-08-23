Морщины раньше времени: один привычный продукт старит кожу быстрее солнца

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:58
Здоровье

Кажется, что морщины — удел возраста, но на самом деле некоторые продукты заметно ускоряют этот процесс. Диетологи уверены: есть один главный «враг кожи», который старит её быстрее, чем солнце и стресс.

сахар
Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
сахар

Сахар и процесс гликации

Речь идёт о рафинированном сахаре. Именно он запускает процесс гликации — «склеивания» коллагеновых волокон. Кожа теряет упругость, и первые морщинки могут появиться уже к 30 годам.

Сахар также провоцирует хроническое воспаление, из-за чего лицо выглядит отёчным и тусклым. Даже одна сладкая газировка в день через несколько месяцев портит состояние кожи, отмечают специалисты.

Кондитерские изделия и трансжиры

Кондитерские изделия с трансжирами усугубляют ситуацию. Они не только разрушают коллаген, но и замедляют обновление клеток. Печенье и пирожные промышленного производства наносят коже двойной удар.

Кофе с сахаром — удар по коже вокруг глаз

Кофе с сахаром — ещё один коварный враг. Кофеин обезвоживает организм, а сахар делает кожу сухой и склонной к шелушению. Больше всего страдает тонкая кожа вокруг глаз.

Алкогольные коктейли и сиропы

Алкогольные коктейли с сиропами тоже добавляют проблем: спирт расширяет сосуды, а сахар усиливает старение, придавая лицу «помятый» вид уже на следующее утро.

Опасные напитки: соки и газировка

Не менее опасны фруктовые соки из пакетов. Содержат они сахара не меньше, чем газировка. Такие напитки резко поднимают уровень инсулина, вызывая воспаления и морщины.

Молочный шоколад и микроциркуляция

Даже любимый многими молочный шоколад замедляет микроциркуляцию крови, из-за чего кожа получает меньше кислорода, становится серой и покрывается складочками.

Продукты с высоким гликемическим индексом

Белый хлеб и картофель фри работают по тому же принципу, что и конфеты. Продукты с высоким гликемическим индексом вызывают резкие скачки сахара и разрушают белки кожи.

Заменители сахара: не всегда выход

Заменители сахара — не выход: некоторые из них негативно влияют на печень, а это сразу отражается на лице. Более безопасный вариант — натуральные альтернативы вроде стевии.

Как быстро реагирует кожа

Хорошая новость в том, что кожа реагирует быстро. Стоит лишь на месяц сократить потребление сахара, как лицо становится более ровным и сияющим, морщины разглаживаются, а отёчность уходит.

Отказ от сладкого — шаг к молодости

Отказ от сладкого — это не прихоть, а реальный способ продлить молодость. Кожа благодарит за такой шаг уже через несколько недель.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
