Морщины раньше времени: один привычный продукт старит кожу быстрее солнца

Кажется, что морщины — удел возраста, но на самом деле некоторые продукты заметно ускоряют этот процесс. Диетологи уверены: есть один главный «враг кожи», который старит её быстрее, чем солнце и стресс.
Речь идёт о рафинированном сахаре. Именно он запускает процесс гликации — «склеивания» коллагеновых волокон. Кожа теряет упругость, и первые морщинки могут появиться уже к 30 годам.
Сахар также провоцирует хроническое воспаление, из-за чего лицо выглядит отёчным и тусклым. Даже одна сладкая газировка в день через несколько месяцев портит состояние кожи, отмечают специалисты.
Кондитерские изделия с трансжирами усугубляют ситуацию. Они не только разрушают коллаген, но и замедляют обновление клеток. Печенье и пирожные промышленного производства наносят коже двойной удар.
Кофе с сахаром — ещё один коварный враг. Кофеин обезвоживает организм, а сахар делает кожу сухой и склонной к шелушению. Больше всего страдает тонкая кожа вокруг глаз.
Алкогольные коктейли с сиропами тоже добавляют проблем: спирт расширяет сосуды, а сахар усиливает старение, придавая лицу «помятый» вид уже на следующее утро.
Не менее опасны фруктовые соки из пакетов. Содержат они сахара не меньше, чем газировка. Такие напитки резко поднимают уровень инсулина, вызывая воспаления и морщины.
Даже любимый многими молочный шоколад замедляет микроциркуляцию крови, из-за чего кожа получает меньше кислорода, становится серой и покрывается складочками.
Белый хлеб и картофель фри работают по тому же принципу, что и конфеты. Продукты с высоким гликемическим индексом вызывают резкие скачки сахара и разрушают белки кожи.
Заменители сахара — не выход: некоторые из них негативно влияют на печень, а это сразу отражается на лице. Более безопасный вариант — натуральные альтернативы вроде стевии.
Хорошая новость в том, что кожа реагирует быстро. Стоит лишь на месяц сократить потребление сахара, как лицо становится более ровным и сияющим, морщины разглаживаются, а отёчность уходит.
Отказ от сладкого — это не прихоть, а реальный способ продлить молодость. Кожа благодарит за такой шаг уже через несколько недель.
