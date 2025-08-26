Кулинарный конкурс обернулся катастрофой: бургер с перцем отправил мужчину на операционный стол

Journal of Emergency Medicine сообщил о разрыве пищевода у мужчины от острого перца

Перец-призрак (Bhut Jolokia) — один из самых острых в мире. Его жгучесть превышает миллион единиц по шкале Сковилла. Для сравнения: халапеньо — около 5 000, а перец поблано — всего 2 000. Даже одно семечко "призрака" способно вызвать сильнейшее жжение на полчаса. Но последствия могут быть куда опаснее, чем просто слёзы и огонь во рту.

История, случившаяся в США

47-летний мужчина участвовал в конкурсе по поеданию острой еды. Бургер с пюре из "призрачного перца" стал для него испытанием не только на смелость.

Сразу после еды он выпил шесть больших стаканов воды.

Начались сильные рвотные позывы и бесконтрольная рвота.

Мужчина почувствовал резкую боль в груди и животе и попал в отделение неотложной помощи.

Врачи выявили разрыв пищевода длиной 2,5 см — редкое и крайне опасное состояние, известное как синдром Бурхаве. Часть пищи попала в пространство вокруг лёгкого, которое спалось. Потребовалась срочная операция и искусственное питание через зонд.

Почему это произошло

Сам перец не "разрывает" пищевод. Причиной стала сильнейшая рвота, вызванная остротой. Интенсивные сокращения мышц грудной клетки и диафрагмы создали давление, которое и привело к разрыву.

По данным врачей:

смертность при разрыве пищевода достигает 20-40% даже при лечении,

без медицинской помощи летальность близка к 100%,

основная опасность — быстрая инфекция, которая развивается в повреждённой ткани.

Чем опасен перец-призрак

Экстремальная острота — выше 1 млн единиц Сковилла.

Может вызвать рвоту, спазмы, сильное раздражение слизистой.

У людей с проблемами ЖКТ, сердца или давления последствия могут быть ещё тяжелее.

Специфических "противоядий" нет. Максимум — антациды и симптоматическая помощь.

Что важно помнить любителям острой еды

Знайте меру : такие перцы — не для соревнований и шуток, а для очень осторожного использования в микродозах.

: такие перцы — не для соревнований и шуток, а для очень осторожного использования в микродозах. Не запивайте водой : вода лишь разносит капсаицин по слизистой. Лучше молочные продукты или жирные соусы.

: вода лишь разносит капсаицин по слизистой. Лучше молочные продукты или жирные соусы. Следите за реакцией организма : если появляются сильная боль, затруднённое дыхание или бесконтрольная рвота — срочно в больницу.

: если появляются сильная боль, затруднённое дыхание или бесконтрольная рвота — срочно в больницу. Не участвуйте в экстремальных челленджах: они могут закончиться не героическим фото, а реанимацией.

Перец-призрак — пример того, что еда может быть не просто экзотикой, а опасным испытанием для здоровья. Его острота привела к разрыву пищевода у здорового мужчины, а значит, риски есть у каждого.

Настоящая смелость — это не съесть "самый острый бургер в мире", а беречь своё здоровье и знать пределы возможностей организма.

Уточнения

