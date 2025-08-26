Кулинарный конкурс обернулся катастрофой: бургер с перцем отправил мужчину на операционный стол

Перец-призрак (Bhut Jolokia) — один из самых острых в мире. Его жгучесть превышает миллион единиц по шкале Сковилла. Для сравнения: халапеньо — около 5 000, а перец поблано — всего 2 000. Даже одно семечко "призрака" способно вызвать сильнейшее жжение на полчаса. Но последствия могут быть куда опаснее, чем просто слёзы и огонь во рту.
История, случившаяся в США
47-летний мужчина участвовал в конкурсе по поеданию острой еды. Бургер с пюре из "призрачного перца" стал для него испытанием не только на смелость.
Сразу после еды он выпил шесть больших стаканов воды.
Начались сильные рвотные позывы и бесконтрольная рвота.
Мужчина почувствовал резкую боль в груди и животе и попал в отделение неотложной помощи.
Врачи выявили разрыв пищевода длиной 2,5 см — редкое и крайне опасное состояние, известное как синдром Бурхаве. Часть пищи попала в пространство вокруг лёгкого, которое спалось. Потребовалась срочная операция и искусственное питание через зонд.
Почему это произошло
Сам перец не "разрывает" пищевод. Причиной стала сильнейшая рвота, вызванная остротой. Интенсивные сокращения мышц грудной клетки и диафрагмы создали давление, которое и привело к разрыву.
По данным врачей:
смертность при разрыве пищевода достигает 20-40% даже при лечении,
без медицинской помощи летальность близка к 100%,
основная опасность — быстрая инфекция, которая развивается в повреждённой ткани.
Чем опасен перец-призрак
Экстремальная острота — выше 1 млн единиц Сковилла.
Может вызвать рвоту, спазмы, сильное раздражение слизистой.
У людей с проблемами ЖКТ, сердца или давления последствия могут быть ещё тяжелее.
Специфических "противоядий" нет. Максимум — антациды и симптоматическая помощь.
Что важно помнить любителям острой еды
Знайте меру: такие перцы — не для соревнований и шуток, а для очень осторожного использования в микродозах.
Не запивайте водой: вода лишь разносит капсаицин по слизистой. Лучше молочные продукты или жирные соусы.
Следите за реакцией организма: если появляются сильная боль, затруднённое дыхание или бесконтрольная рвота — срочно в больницу.
Не участвуйте в экстремальных челленджах: они могут закончиться не героическим фото, а реанимацией.
Перец-призрак — пример того, что еда может быть не просто экзотикой, а опасным испытанием для здоровья. Его острота привела к разрыву пищевода у здорового мужчины, а значит, риски есть у каждого.
Настоящая смелость — это не съесть "самый острый бургер в мире", а беречь своё здоровье и знать пределы возможностей организма.
Уточнения
