Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психолог Наталья Морозова объяснила причину усталости после отпуска
Амазонка раскрыла новый секрет: рыба, похожая на монстра, оказалась вегетарианцем
Кошелёк без дыр: Миронов предлагает ежеквартальное лекарство от инфляции
Инжир зашепчет зимой о лете: простой секрет густого варенья без химии
Лоферы с каблуком, которые делают офисные образы стильными и удобными
Космический проект века: экспедиция к подземным тайнам Плутона
Эффективная альтернатива скручиваниям: похлопывания по плечам улучшат вашу осанку
В Амневиле пройдет шоу с аниматрониками динозавров
Кормушка захлопнулась, Павлик: жена Деревянко встревожилась из-за запрета рекламы в Instagram*

Кулинарный конкурс обернулся катастрофой: бургер с перцем отправил мужчину на операционный стол

Journal of Emergency Medicine сообщил о разрыве пищевода у мужчины от острого перца
3:07
Здоровье

Перец-призрак (Bhut Jolokia) — один из самых острых в мире. Его жгучесть превышает миллион единиц по шкале Сковилла. Для сравнения: халапеньо — около 5 000, а перец поблано — всего 2 000. Даже одно семечко "призрака" способно вызвать сильнейшее жжение на полчаса. Но последствия могут быть куда опаснее, чем просто слёзы и огонь во рту.

Мужчина ест бургер на конкурсе острой еды
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина ест бургер на конкурсе острой еды

История, случившаяся в США

47-летний мужчина участвовал в конкурсе по поеданию острой еды. Бургер с пюре из "призрачного перца" стал для него испытанием не только на смелость.

  • Сразу после еды он выпил шесть больших стаканов воды.
  • Начались сильные рвотные позывы и бесконтрольная рвота.
  • Мужчина почувствовал резкую боль в груди и животе и попал в отделение неотложной помощи.

Врачи выявили разрыв пищевода длиной 2,5 см — редкое и крайне опасное состояние, известное как синдром Бурхаве. Часть пищи попала в пространство вокруг лёгкого, которое спалось. Потребовалась срочная операция и искусственное питание через зонд.

Почему это произошло

Сам перец не "разрывает" пищевод. Причиной стала сильнейшая рвота, вызванная остротой. Интенсивные сокращения мышц грудной клетки и диафрагмы создали давление, которое и привело к разрыву.

По данным врачей:

  • смертность при разрыве пищевода достигает 20-40% даже при лечении,
  • без медицинской помощи летальность близка к 100%,
  • основная опасность — быстрая инфекция, которая развивается в повреждённой ткани.

Чем опасен перец-призрак

  • Экстремальная острота — выше 1 млн единиц Сковилла.
  • Может вызвать рвоту, спазмы, сильное раздражение слизистой.
  • У людей с проблемами ЖКТ, сердца или давления последствия могут быть ещё тяжелее.
  • Специфических "противоядий" нет. Максимум — антациды и симптоматическая помощь.

Что важно помнить любителям острой еды

  • Знайте меру: такие перцы — не для соревнований и шуток, а для очень осторожного использования в микродозах.
  • Не запивайте водой: вода лишь разносит капсаицин по слизистой. Лучше молочные продукты или жирные соусы.
  • Следите за реакцией организма: если появляются сильная боль, затруднённое дыхание или бесконтрольная рвота — срочно в больницу.
  • Не участвуйте в экстремальных челленджах: они могут закончиться не героическим фото, а реанимацией.

Перец-призрак — пример того, что еда может быть не просто экзотикой, а опасным испытанием для здоровья. Его острота привела к разрыву пищевода у здорового мужчины, а значит, риски есть у каждого.

Настоящая смелость — это не съесть "самый острый бургер в мире", а беречь своё здоровье и знать пределы возможностей организма.

Уточнения

Га́мбургер (англ  hamburger, сокр. бу́ргер) — закрытый бутерброд (сендвич), состоящий из разрезанной пополам круглой булочки, между половинками которой укладывается начинка из разогретой плоской котлеты, соуса и овощей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными
Еда и рецепты
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными Аудио 
Павлиашвили попросил пользователей Сети не смеяться над Киркоровым после падения
Шоу-бизнес
Павлиашвили попросил пользователей Сети не смеяться над Киркоровым после падения Аудио 
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Наука и техника
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX Аудио 
Популярное
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль

Лиоплевродон — загадочный морской хищник времен юрского периода. Его невероятные размеры, сила укуса и обоняние под водой вызывают интерес и страх.

Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Тайна Амазонки: хищник с лёгкими и зубами акулы пережил века охоты
Драники за 10 минут без тёрки и мясорубки: один кухонный прибор изменит классический рецепт навсегда
Драники за 10 минут без тёрки и мясорубки: один кухонный прибор изменит классический рецепт навсегда
Последние материалы
Эффективная альтернатива скручиваниям: похлопывания по плечам улучшат вашу осанку
В Амневиле пройдет шоу с аниматрониками динозавров
Кормушка захлопнулась, Павлик: жена Деревянко встревожилась из-за запрета рекламы в Instagram*
Автомобильный лайфхак: лавровый лист против запахов, стресса и насекомых
Маленькая комната превращается в большую: эти приёмы раздвигают стены без ремонта
Просыпайтесь правильно: этот утренний напиток запустит метаболизм как часы
Автомобиль-мечта или головная боль? Самые эффектные, но капризные модели
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Экономический крах? Госдолг Украины сравнялся с годовым ВВП
Инопланетная жизнь на Земле: самая древняя вода Земли раскрыла тайну жизни в глубинах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.