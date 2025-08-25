Финансовая катастрофа под маской доброты: инсульт сделал человека щедрым до бедности

Инсульт обычно ассоциируется с тяжёлыми последствиями — нарушениями речи, параличом, потерей памяти. Но иногда он приводит к парадоксальным изменениям в характере. Так, в Бразилии у 49-летнего мужчины после инсульта развилась необычная черта — "патологическая щедрость".
Вместо прежнего строгого и собранного менеджера близкие увидели человека, который тратит деньги на угощения детям с улицы, раздаёт мелкие подарки и не способен контролировать собственные финансы.
Инсульт — это острое нарушение кровоснабжения мозга. Оно может быть вызвано:
Недостаток кислорода повреждает нейроны. Помимо привычных последствий (речевых и моторных нарушений), могут возникать психологические и поведенческие изменения:
У героя этого случая инсульт затронул подкорковые области, которые связаны с лобными долями. Именно они отвечают за контроль поведения и способность принимать рациональные решения.
После инсульта мужчина стал:
При этом у него не обнаружили признаков мании или деменции.
Подобные случаи редки, но очень важны для науки. Они помогают понять, какие зоны мозга регулируют баланс между эгоизмом и альтруизмом.
Необычное усиление альтруизма и доверчивости наблюдалось и в других состояниях:
Однако случай бразильца уникален — щедрость закрепилась на годы, даже после того как он восстановился от депрессии.
Инсульт способен кардинально изменить личность. Иногда последствия проявляются неожиданно и даже парадоксально.
Что важно знать:
Инсульт — не только медицинская, но и психологическая проблема. Он меняет не только тело, но и личность. И задача медицины — помочь человеку найти баланс между новым состоянием и полноценной жизнью.
Инсу́льт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.
Лиоплевродон — загадочный морской хищник времен юрского периода. Его невероятные размеры, сила укуса и обоняние под водой вызывают интерес и страх.