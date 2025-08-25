Финансовая катастрофа под маской доброты: инсульт сделал человека щедрым до бедности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Врачи из Бразилии описали случай патологической щедрости после инсульта
3:26
Здоровье

Инсульт обычно ассоциируется с тяжёлыми последствиями — нарушениями речи, параличом, потерей памяти. Но иногда он приводит к парадоксальным изменениям в характере. Так, в Бразилии у 49-летнего мужчины после инсульта развилась необычная черта — "патологическая щедрость".

Щедрый мужчина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Щедрый мужчина

Вместо прежнего строгого и собранного менеджера близкие увидели человека, который тратит деньги на угощения детям с улицы, раздаёт мелкие подарки и не способен контролировать собственные финансы.

Как инсульт влияет на поведение

Инсульт — это острое нарушение кровоснабжения мозга. Оно может быть вызвано:

  • тромбом, перекрывающим сосуд,
  • или разрывом сосуда с кровоизлиянием.

Недостаток кислорода повреждает нейроны. Помимо привычных последствий (речевых и моторных нарушений), могут возникать психологические и поведенческие изменения:

  • депрессия и тревожность;
  • патологический смех или плач;
  • утрата контроля над импульсами;
  • изменения в социальной мотивации (например, чрезмерная щедрость).

У героя этого случая инсульт затронул подкорковые области, которые связаны с лобными долями. Именно они отвечают за контроль поведения и способность принимать рациональные решения.

Патологическая щедрость — что это значит

После инсульта мужчина стал:

  • покупать сладости и газировку чужим детям,
  • помогать малознакомым людям, не задумываясь о последствиях,
  • игнорировать финансовые обязанности.

При этом у него не обнаружили признаков мании или деменции.

Научный интерес

Подобные случаи редки, но очень важны для науки. Они помогают понять, какие зоны мозга регулируют баланс между эгоизмом и альтруизмом.

  • В норме в актах щедрости участвует система вознаграждения мозга.
  • При повреждении определённых связей "фильтры" могут ослабнуть — и человек начинает делиться всем подряд.
  • Это противоположность таким расстройствам, как накопительство или социопатия.

Где ещё встречаются подобные изменения

Необычное усиление альтруизма и доверчивости наблюдалось и в других состояниях:

  • при болезни Паркинсона (на фоне медикаментов, влияющих на дофамин),
  • при некоторых формах деменции,
  • в маниакальных эпизодах.

Однако случай бразильца уникален — щедрость закрепилась на годы, даже после того как он восстановился от депрессии.

Главные правила восстановления и адаптации

Инсульт способен кардинально изменить личность. Иногда последствия проявляются неожиданно и даже парадоксально.

Что важно знать:

  • После инсульта всегда необходима комплексная реабилитация, включая психологическую поддержку.
  • Изменения в характере — не прихоть человека, а результат повреждения мозговых связей.
  • Близким важно наблюдать за поведением пациента и при необходимости обращаться к неврологу и психотерапевту.
  • Даже если новое качество кажется "положительным" (например, щедрость), оно может мешать социальной и финансовой жизни.

Инсульт — не только медицинская, но и психологическая проблема. Он меняет не только тело, но и личность. И задача медицины — помочь человеку найти баланс между новым состоянием и полноценной жизнью.

Уточнения

Инсу́льт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
