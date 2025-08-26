Когда усталость становится вечной: способы вырваться из апатии и вернуть силы и желание жить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:20
Здоровье

Каждому знакомы дни, когда "ничего не хочется". Но если отсутствие желания становится нормой, исчезает интерес к привычным делам, а усталость буквально парализует активность, речь может идти об апатии. Это состояние не стоит путать с обычной ленью — оно куда глубже и может сигнализировать о серьёзных проблемах.

Грустная женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грустная женщина

Что такое апатия

Потеря эмоционального интереса, не связанную с физической усталостью. Человек перестаёт испытывать мотивацию, словно замерзает: не радуется, не стремится к целям, не находит сил даже для приятных дел.

Отличие от лени принципиальное: ленивый может отказаться от скучной работы, но с удовольствием пойдёт в кино. Апатичный же человек одинаково равнодушен и к обязанностям, и к удовольствиям.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

  • Постоянная усталость и ощущение "разряженной батарейки".
  • Отсутствие инициативы даже в мелочах.
  • Потеря интереса к хобби, спорту, встречам.
  • Безразличие к близким и к происходящему.
  • Эмоциональная "плоскость": радость, грусть или гнев почти не ощущаются.

Если подобное состояние длится неделями, это тревожный сигнал.

Причины апатии

Апатия может быть симптомом множества состояний:

  • Психические расстройства: депрессия, биполярное расстройство, шизофрения.
  • Эмоциональные потрясения: сильный стресс, утрата, резкие перемены в жизни.
  • Физические причины: гипотиреоз, инсульт, болезнь Альцгеймера, Паркинсона, деменция.
  • Наркотики и некоторые лекарства способны усиливать апатию.

Важно понимать: апатия — не черта характера, а проявление сбоя в психическом или физическом здоровье.

Чем апатия отличается от схожих состояний

  • Абулия: снижение желания действовать, но мотивация через поощрение всё ещё возможна.
  • Астения: физическое истощение организма, а не эмоциональное опустошение.
  • Депрессия: часто сопровождает апатию, но включает и чувство тоски, вины, безысходности.

Что делать, если ничего не хочется

Обратиться к специалисту

  • Если апатия мешает жить, важно не откладывать визит к психологу или психиатру. Специалист поможет определить, связано ли состояние с психическим заболеванием или физическими нарушениями.

Проверить здоровье

  • Осмотр у терапевта и анализы помогут исключить проблемы с щитовидной железой, дефицит витаминов, неврологические нарушения.

Не заниматься самолечением

  • Приём антидепрессантов или стимуляторов без контроля врача может усугубить состояние.

Социальная поддержка

  • Разговоры с близкими, участие в группах поддержки помогают вернуть чувство связи с миром.

Малые шаги

  • Даже короткая прогулка, элементарные бытовые дела могут стать отправной точкой для выхода из застоя. Главное — не ждать внезапного прилива сил, а действовать постепенно.

При своевременном обращении к специалистам и поддержке близких человек способен вернуть интерес к жизни и восстановить силы.

Уточнения

Апа́тия - симптом, выражающийся в безразличии, безучастности, в отрешённом отношении к происходящему вокруг, в отсутствии стремления к какой-либо деятельности, отсутствии отрицательного и положительного отношения к действительности, отсутствии внешних эмоциональных проявлений.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
