Когда усталость становится вечной: способы вырваться из апатии и вернуть силы и желание жить

Апатия может быть симптомом депрессии, шизофрении или биполярного расстройства

3:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждому знакомы дни, когда "ничего не хочется". Но если отсутствие желания становится нормой, исчезает интерес к привычным делам, а усталость буквально парализует активность, речь может идти об апатии. Это состояние не стоит путать с обычной ленью — оно куда глубже и может сигнализировать о серьёзных проблемах.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грустная женщина

Что такое апатия

Потеря эмоционального интереса, не связанную с физической усталостью. Человек перестаёт испытывать мотивацию, словно замерзает: не радуется, не стремится к целям, не находит сил даже для приятных дел.

Отличие от лени принципиальное: ленивый может отказаться от скучной работы, но с удовольствием пойдёт в кино. Апатичный же человек одинаково равнодушен и к обязанностям, и к удовольствиям.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Постоянная усталость и ощущение "разряженной батарейки".

Отсутствие инициативы даже в мелочах.

Потеря интереса к хобби, спорту, встречам.

Безразличие к близким и к происходящему.

Эмоциональная "плоскость": радость, грусть или гнев почти не ощущаются.

Если подобное состояние длится неделями, это тревожный сигнал.

Причины апатии

Апатия может быть симптомом множества состояний:

Психические расстройства : депрессия, биполярное расстройство, шизофрения.

: депрессия, биполярное расстройство, шизофрения. Эмоциональные потрясения : сильный стресс, утрата, резкие перемены в жизни.

: сильный стресс, утрата, резкие перемены в жизни. Физические причины : гипотиреоз, инсульт, болезнь Альцгеймера, Паркинсона, деменция.

: гипотиреоз, инсульт, болезнь Альцгеймера, Паркинсона, деменция. Наркотики и некоторые лекарства способны усиливать апатию.

Важно понимать: апатия — не черта характера, а проявление сбоя в психическом или физическом здоровье.

Чем апатия отличается от схожих состояний

Абулия: снижение желания действовать, но мотивация через поощрение всё ещё возможна.

снижение желания действовать, но мотивация через поощрение всё ещё возможна. Астения: физическое истощение организма, а не эмоциональное опустошение.

физическое истощение организма, а не эмоциональное опустошение. Депрессия: часто сопровождает апатию, но включает и чувство тоски, вины, безысходности.

Что делать, если ничего не хочется

Обратиться к специалисту

Если апатия мешает жить, важно не откладывать визит к психологу или психиатру. Специалист поможет определить, связано ли состояние с психическим заболеванием или физическими нарушениями.

Проверить здоровье

Осмотр у терапевта и анализы помогут исключить проблемы с щитовидной железой, дефицит витаминов, неврологические нарушения.

Не заниматься самолечением

Приём антидепрессантов или стимуляторов без контроля врача может усугубить состояние.

Социальная поддержка

Разговоры с близкими, участие в группах поддержки помогают вернуть чувство связи с миром.

Малые шаги

Даже короткая прогулка, элементарные бытовые дела могут стать отправной точкой для выхода из застоя. Главное — не ждать внезапного прилива сил, а действовать постепенно.

При своевременном обращении к специалистам и поддержке близких человек способен вернуть интерес к жизни и восстановить силы.

Уточнения

Апа́тия - симптом, выражающийся в безразличии, безучастности, в отрешённом отношении к происходящему вокруг, в отсутствии стремления к какой-либо деятельности, отсутствии отрицательного и положительного отношения к действительности, отсутствии внешних эмоциональных проявлений.

